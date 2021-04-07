ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Levande, skarpa bilder från kant till kant
  • Levande, skarpa bilder från kant till kant

Utgått

LCD-skärm med Full HD

273V7QJAB/01

4.6

| (18) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Levande, skarpa bilder från kant till kant

En perfekt allroundskärm med enastående bilder som sträcker sig från kant till kant, i en kompakt och tunn design som dessutom är skonsam mot ögonen.

Visa alla fördelar

Levande, skarpa bilder från kant till kant

  • V-line

  • 27-tums (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

EasyRead-läge för en pappersliknande läsupplevelse

Upplev ökad komfort och bättre läsbarhet när du läser långa, textintensiva dokument. EasyRead-läget är skonsammare för ögonen eftersom skärmens färger och zoomnivåer justeras, vilket gör att det känns som om du läser på papper – direkt på den digitala skärmen.

VESA-montering ger flexibilitet

Smal bildskärm utan ramar

Philips nya skärmar har ultratunna infattningar som ger minimal distraktion och maximalt synfält. Särskilt bra för flerskärmsvisning och visning sida vid sida för exempelvis spelande, grafisk design och professionell användning, och den ultratunna infattningen ger dig en känsla av att använda en enda stor skärm.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.6

av 5

18

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

2
1

07/04/2021

Suomi

Suomi

Tyytyväinen asiakas

Oli pitkä harppaus 21" näytöstä 27". Valokuvien ja KADS kuvien käsittely on sujuvaa.

Fördelar

Edullinen hinta, laatukas kuva

Nackdelar

Ei haittoja

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273V7QJAB Full HD ‑LCD-näyttö

Date of Use 2020-03-07

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273V7QJAB Full HD ‑LCD-näyttö

Date of Use 2020-03-07

24/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Upgraded monitor as my older Philips was too small

Because past experience with Philips products showed they were always reliable.

Fördelar

Quality picture and easy set up. Price excellent.

Nackdelar

None found yet.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2019-03-24

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2019-03-24

14/11/2019

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Best Coffee Machine Bar none

Just delivers brilliant reasl coffee from the bean. It is like having Starbucks at the end of your living room. Cappuccino is just perfect. It allows the volume of coffee to be set for each size of glass and the results are amazin

Fördelar

plug in go and brilliant

Nackdelar

bigger water tank would be useful

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2018-10-14

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2018-10-14

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.

  2. Den högsta upplösningen fungerar för antingen HDMI-ingång eller DP-ingång.

  3. Svarstidsvärde lika med SmartResponse