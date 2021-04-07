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Utgått
Levande, skarpa bilder från kant till kant
En perfekt allroundskärm med enastående bilder som sträcker sig från kant till kant, i en kompakt och tunn design som dessutom är skonsam mot ögonen.
V-line
27-tums (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Upplev ökad komfort och bättre läsbarhet när du läser långa, textintensiva dokument. EasyRead-läget är skonsammare för ögonen eftersom skärmens färger och zoomnivåer justeras, vilket gör att det känns som om du läser på papper – direkt på den digitala skärmen.
Philips nya skärmar har ultratunna infattningar som ger minimal distraktion och maximalt synfält. Särskilt bra för flerskärmsvisning och visning sida vid sida för exempelvis spelande, grafisk design och professionell användning, och den ultratunna infattningen ger dig en känsla av att använda en enda stor skärm.
4.6
av 5
18
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Leksa82
07/04/2021
Suomi
Tyytyväinen asiakas
Oli pitkä harppaus 21" näytöstä 27". Valokuvien ja KADS kuvien käsittely on sujuvaa.
Fördelar
Edullinen hinta, laatukas kuva
Nackdelar
Ei haittoja
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273V7QJAB Full HD ‑LCD-näyttö
Date of Use 2020-03-07
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273V7QJAB Full HD ‑LCD-näyttö
Date of Use 2020-03-07
Rodge12440
24/04/2020
United Kingdom
Verifierad köpare
Upgraded monitor as my older Philips was too small
Because past experience with Philips products showed they were always reliable.
Fördelar
Quality picture and easy set up. Price excellent.
Nackdelar
None found yet.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2019-03-24
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2019-03-24
Martin_Neil
14/11/2019
United Kingdom
Verifierad köpare
Best Coffee Machine Bar none
Just delivers brilliant reasl coffee from the bean. It is like having Starbucks at the end of your living room. Cappuccino is just perfect. It allows the volume of coffee to be set for each size of glass and the results are amazin
Fördelar
plug in go and brilliant
Nackdelar
bigger water tank would be useful
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2018-10-14
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2018-10-14
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Den högsta upplösningen fungerar för antingen HDMI-ingång eller DP-ingång.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse