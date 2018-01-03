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Utgått
276E7QDSW/00
E-line
27-tums (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Ultra Wide-Color-tekniken ger ett bredare spektrum av färger för en mer strålande bild. Ultra Wide-Colors bredare "color gamut" (färgomfång) ger mer verklighetstrogna gröna nyanser, livfulla röda nyanser och djupare blå nyanser. Gör medieunderhållning, bilder och till och med produktiviteten mer levande med uppfriskande färger från Ultra Wide-Color-tekniken.
I PLS-skärmar används en avancerad teknik som ger ett extra brett synfält på 178/178 grader. Detta gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst – till och med i 90-gradigt svängläge! Till skillnad från vanliga TN-paneler ger PLS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.
Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.
3.9
av 5
17
Recensioner
cpuprd
03/01/2018
United Kingdom
Excellent picture quality, great response times
I purchased this monitor to replace a damaged monitor - roughly the same size - HOWEVER, the excellent colour reproduction makes it an ideal monitor to view and edit semi-pro photos such as those taken on the leading digital SLR cameras. The toggle at the rear of the screen is easy to master and the 3rd party software that the monitor ships with, when updated via the internet. provides for a lot of additional benefits. All in All I find this monitor the best I've ever had and competitively priced. Philips provide a wealth of information on their site which helps the user experience.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 246E7QDSW LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 246E7QDSW LCD monitor with Ultra Wide-Color
Maia7
21/10/2021
España
Muy satisfecha
Rango de colores muy rico y fiel. Monitor recomendable para revelado digital de fotografías. Muchas posibilidades de conexión. Estéticamente bonito Llevo un par de años con él y volvería a comprarlo
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 246E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 246E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color
TOTIVIGO
22/09/2021
España
Monitor Philips, una gran compra.
Philips siempre es una marca a tener en cuenta, calidad, seriedad y compromiso. Este monitor lo compré buscando un cambio y un monitor que me gustara y pudiese configurar a mi gusto, que fuese actual, de calidad y confianza, con un perfil delgado y que al usar me sintiera cómodo, este fue mi monitor elegido nada más verlo, estoy super contento de tenerlo en mi casa y disfrutar de sus prestaciones, que son muchas, gracias Philips por hacer cosas así....
Fördelar
Buena imagen, fácil de usar y configurar, un monitor para muchos años
Nackdelar
Nada de momento...todo son ventajas...
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 276E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 276E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Den här Philips-skärmen är MHL-certifierad. Om din MHL-enhet inte kan anslutas eller inte fungerar som den ska bör du titta i dokumentationen för MHL-enheten eller vända dig till butiken där du köpte den. Det kan hända att du måste köpa en MHL-kabel eller adapter av ett visst märke för att enheten ska fungera
Kräver valfri MHL-certifierad mobil enhet och MHL-kabel (medföljer inte). Fråga din MHL-enhetsåterförsäljare om kompatibilitet.
Standby-/av-läget för ErP:s lågenergiläge är inte tillgängligt för MHL-enhetens laddningsfunktion
En fullständig lista över MHL-aktiverade produkter finns på www.mhlconsortiun.org
HDMI-kablar kan variera beroende på region och modeller.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
NTSC 85 % (CIE1931), sRGB: 122,9 %