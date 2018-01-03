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  • LCD-skärm med Ultra Wide-Color
    Levande, verklighetstrogna färger
  • Levande, verklighetstrogna färger
  • Levande, verklighetstrogna färger
  • Levande, verklighetstrogna färger
  • Levande, verklighetstrogna färger
  • Levande, verklighetstrogna färger
  • Levande, verklighetstrogna färger
  • LCD-skärm med Ultra Wide-Color
    Levande, verklighetstrogna färger
  • Levande, verklighetstrogna färger
  • Levande, verklighetstrogna färger
  • Levande, verklighetstrogna färger
  • Levande, verklighetstrogna färger
  • Levande, verklighetstrogna färger
  • Levande, verklighetstrogna färger

Utgått

LCD-skärm med Ultra Wide-Color

276E7QDSW/00

3.9
| (17) Recensioner
Levande, verklighetstrogna färger
Den här strålande Ultra Wide-Color-skärmen med brett färgomfång erbjuder verklighetstrogna färger förpackade i en elegant design för att ge ett ljust och fräscht lyft åt ditt hem eller kontor.
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i en elegant design

Levande, verklighetstrogna färger

  • E-line

  • 27-tums (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultra Wide-Color ger ett större urval färger för en mer levande bild

Ultra Wide-Color ger ett större urval färger för en mer levande bild

Ultra Wide-Color-tekniken ger ett bredare spektrum av färger för en mer strålande bild. Ultra Wide-Colors bredare "color gamut" (färgomfång) ger mer verklighetstrogna gröna nyanser, livfulla röda nyanser och djupare blå nyanser. Gör medieunderhållning, bilder och till och med produktiviteten mer levande med uppfriskande färger från Ultra Wide-Color-tekniken.

PLS LED – bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

PLS LED – bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

I PLS-skärmar används en avancerad teknik som ger ett extra brett synfält på 178/178 grader. Detta gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst – till och med i 90-gradigt svängläge! Till skillnad från vanliga TN-paneler ger PLS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.

16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder

16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder

Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.9

av 5

17

Recensioner

3

03/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Excellent picture quality, great response times

I purchased this monitor to replace a damaged monitor - roughly the same size - HOWEVER, the excellent colour reproduction makes it an ideal monitor to view and edit semi-pro photos such as those taken on the leading digital SLR cameras. The toggle at the rear of the screen is easy to master and the 3rd party software that the monitor ships with, when updated via the internet. provides for a lot of additional benefits. All in All I find this monitor the best I've ever had and competitively priced. Philips provide a wealth of information on their site which helps the user experience.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 246E7QDSW LCD monitor with Ultra Wide-Color

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 246E7QDSW LCD monitor with Ultra Wide-Color

21/10/2021

España

España

Muy satisfecha

Rango de colores muy rico y fiel. Monitor recomendable para revelado digital de fotografías. Muchas posibilidades de conexión. Estéticamente bonito Llevo un par de años con él y volvería a comprarlo

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 246E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 246E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color

22/09/2021

España

España

Monitor Philips, una gran compra.

Philips siempre es una marca a tener en cuenta, calidad, seriedad y compromiso. Este monitor lo compré buscando un cambio y un monitor que me gustara y pudiese configurar a mi gusto, que fuese actual, de calidad y confianza, con un perfil delgado y que al usar me sintiera cómodo, este fue mi monitor elegido nada más verlo, estoy super contento de tenerlo en mi casa y disfrutar de sus prestaciones, que son muchas, gracias Philips por hacer cosas así....

Fördelar

Buena imagen, fácil de usar y configurar, un monitor para muchos años

Nackdelar

Nada de momento...todo son ventajas...

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 276E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 276E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Den här Philips-skärmen är MHL-certifierad. Om din MHL-enhet inte kan anslutas eller inte fungerar som den ska bör du titta i dokumentationen för MHL-enheten eller vända dig till butiken där du köpte den. Det kan hända att du måste köpa en MHL-kabel eller adapter av ett visst märke för att enheten ska fungera

  2. Kräver valfri MHL-certifierad mobil enhet och MHL-kabel (medföljer inte). Fråga din MHL-enhetsåterförsäljare om kompatibilitet.

  3. Standby-/av-läget för ErP:s lågenergiläge är inte tillgängligt för MHL-enhetens laddningsfunktion

  4. En fullständig lista över MHL-aktiverade produkter finns på www.mhlconsortiun.org

  5. HDMI-kablar kan variera beroende på region och modeller.

  6. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  7. NTSC 85 % (CIE1931), sRGB: 122,9 %