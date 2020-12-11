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Utgått
E-line
27-tums (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
De här Philips-skärmarna har paneler med höga prestanda för att ge bilder med upplösning i UltraClear, 4K UHD (3 840 x 2 160). Philips-skärmar ger levande bilder och grafik oavsett om du är en krävande professionell användare som behöver extremt detaljerade bilder för CAD lösningar, använder 3D-grafikprogram eller är en finansexpert som jobbar med enorma kalkylblad.
I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.
Philips nya skärmar har ultratunna infattningar som ger minimal distraktion och maximalt synfält. Särskilt bra för flerskärmsvisning och visning sida vid sida för exempelvis spelande, grafisk design och professionell användning, och den ultratunna infattningen ger dig en känsla av att använda en enda stor skärm.
3.9
av 5
32
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
Lyn50
11/12/2020
Danmark
God opløsning og klart billed
God opløsning og klart billede, tilstrækkeligt stort til at kunne læse tekst uden briller, hvilket var formålet med at købe denne skærm.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD-skærm
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD-skærm
Greytop
25/12/2023
United Kingdom
Verifierad köpare
This monitor has a great display
Specification and price, also looked at reviews posted online.
Fördelar
Absolutley first class display
Nackdelar
A bit dissapointed as my new Mac M2 Mini boots up and the display goes into standby mode before it gets a video signal, I start the Mini, then 5 seconds later switch mains on the display and all OK. Perhaps I have been used to an Apple Mac for too long, (over ten years) but I will still give the monitor 5 stars.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor
Splodgy
14/10/2023
United Kingdom
Verifierad köpare
Fine monitor for CAD
I chose this monitor when I replaced my desktop PC and associated devices. Apart from general use I was looking for a monitor that was good for CAD/CAM software, which I use a lot. I read a review citing best monitors for CAD and this was on the list. So I bought one and I was not disappointed. It's a very nice monitor for AutoCAD and Fusion 360.
Fördelar
Good sized screen, small frame, high resolution, easy colour temperature adjustment for low light. Great price.
Nackdelar
None so far
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
NTSC-område baserat på CIE1976
sRGB-område baserat på CIE1931
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.