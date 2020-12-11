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    Fantastisk bild i en elegant design
  • Fantastisk bild i en elegant design
  • Fantastisk bild i en elegant design
  • Fantastisk bild i en elegant design
  • Fantastisk bild i en elegant design
  • Energy Label Europe F
    Fantastisk bild i en elegant design
  • Fantastisk bild i en elegant design
  • Fantastisk bild i en elegant design
  • Fantastisk bild i en elegant design
  • Fantastisk bild i en elegant design

Utgått

4K Ultra HD LED-skärm

276E8VJSB/00

3.9
| (32) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten
Fantastisk bild i en elegant design
Philips 27-tums 4K UHD-skärm ger dig mycket hög bildkvalitet. 4K UHD med vidvinkel ger dig samma tydlighet och verklighetstrogna grafik från alla vinklar framifrån. Den flimmerfria skärmen minskar risken för trötta ögon efter långvarig användning.
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Fantastisk bild i en elegant design

  • E-line

  • 27-tums (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

UltraClear 4K UHD-upplösning (3840 x 2160) för precision

UltraClear 4K UHD-upplösning (3840 x 2160) för precision

De här Philips-skärmarna har paneler med höga prestanda för att ge bilder med upplösning i UltraClear, 4K UHD (3 840 x 2 160). Philips-skärmar ger levande bilder och grafik oavsett om du är en krävande professionell användare som behöver extremt detaljerade bilder för CAD lösningar, använder 3D-grafikprogram eller är en finansexpert som jobbar med enorma kalkylblad.

IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.

Smal bildskärm utan ramar

Smal bildskärm utan ramar

Philips nya skärmar har ultratunna infattningar som ger minimal distraktion och maximalt synfält. Särskilt bra för flerskärmsvisning och visning sida vid sida för exempelvis spelande, grafisk design och professionell användning, och den ultratunna infattningen ger dig en känsla av att använda en enda stor skärm.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.9

av 5

32

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

3

11/12/2020

Danmark

Danmark

God opløsning og klart billed

God opløsning og klart billede, tilstrækkeligt stort til at kunne læse tekst uden briller, hvilket var formålet med at købe denne skærm.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD-skærm

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD-skærm

25/12/2023

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

This monitor has a great display

Specification and price, also looked at reviews posted online.

Fördelar

Absolutley first class display

Nackdelar

A bit dissapointed as my new Mac M2 Mini boots up and the display goes into standby mode before it gets a video signal, I start the Mini, then 5 seconds later switch mains on the display and all OK. Perhaps I have been used to an Apple Mac for too long, (over ten years) but I will still give the monitor 5 stars.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor

14/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Fine monitor for CAD

I chose this monitor when I replaced my desktop PC and associated devices. Apart from general use I was looking for a monitor that was good for CAD/CAM software, which I use a lot. I read a review citing best monitors for CAD and this was on the list. So I bought one and I was not disappointed. It's a very nice monitor for AutoCAD and Fusion 360.

Fördelar

Good sized screen, small frame, high resolution, easy colour temperature adjustment for low light. Great price.

Nackdelar

None so far

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.

  2. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  3. NTSC-område baserat på CIE1976

  4. sRGB-område baserat på CIE1931

  5. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.