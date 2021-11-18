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Utgått
Enastående färg, ultimat inlevelse
Få äkta inlevelse med Philips välvda bildskärmar. Den välvda E line-bildskärmen på 27 tum ger en otroligt uppslukande upplevelse med enastående, kristallklar bildkvalitet i Full HD. Med Ultra Wide-Color får du en färgkvalitet som blåser liv i bilderna.
E-line
27-tums (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Skärmar för stationära datorer ger en personlig användarupplevelse, som passar en svängd design riktigt bra. Den svängda skärmen ger en behaglig men ändå diskret uppslukningseffekt, som fokuserar på dig vid ditt skrivbord.
Ultra Wide-Color-tekniken ger ett bredare spektrum av färger för en mer strålande bild. Ultra Wide-Colors bredare "color gamut" (färgomfång) ger mer verklighetstrogna gröna nyanser, livfulla röda nyanser och djupare blå nyanser. Gör medieunderhållning, bilder och till och med produktiviteten mer levande med uppfriskande färger från Ultra Wide-Color-tekniken.
Philips VA LED-skärm har den avancerade tekniken Multi-domain Vertical Alignment, som ger superhöga statiska kontrastförhållanden för extra levande och klar bild. Vanliga kontorsprogram hanteras enkelt, men den är särskilt väl lämpad för foton, surfning på nätet, filmer, spel och krävande grafik. Den optimerade tekniken för pixelhantering ger en extra vid betraktningsvinkel på 178/178 grader, vilket ger kristallklar bild.
4.2
av 5
59
Recensioner
85%
rekommenderar den här produkten
Jordon8636
18/11/2021
United Kingdom
Perfect monitor
Works great, and screen is crisp. The speakers are good, and sharp. I bought a second
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
edddddd
02/10/2021
United Kingdom
Love it
I've had this for a couple of years now. It gives a good, reliable picture and provides good video. And it looks great.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum för användning 2020-10-02
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum för användning 2020-10-02
The Earl
24/02/2020
United Kingdom
Verifierad köpare
Excellent product
This is a really good screen and ideal for everyday computer use. Not tried it for gaming yet.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum för användning 2020-01-24
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum för användning 2020-01-24
Radie på skärmens svängning i mm
Den högsta upplösningen fungerar för antingen HDMI-ingång eller DP-ingång.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
NTSC-område baserat på CIE1976
sRGB-område baserat på CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.