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Utgått

Svängd LCD-skärm med Ultra Wide-Color

278E9QJAB/00

4.2

| (59) Recensioner | 85% rekommenderar den här produkten

Enastående färg, ultimat inlevelse

Få äkta inlevelse med Philips välvda bildskärmar. Den välvda E line-bildskärmen på 27 tum ger en otroligt uppslukande upplevelse med enastående, kristallklar bildkvalitet i Full HD. Med Ultra Wide-Color får du en färgkvalitet som blåser liv i bilderna.

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Enastående färg, ultimat inlevelse

  • E-line

  • 27-tums (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Svängd skärmdesign för en mer uppslukande upplevelse

Svängd skärmdesign för en mer uppslukande upplevelse

Skärmar för stationära datorer ger en personlig användarupplevelse, som passar en svängd design riktigt bra. Den svängda skärmen ger en behaglig men ändå diskret uppslukningseffekt, som fokuserar på dig vid ditt skrivbord.

Ultra Wide-Color ger ett större urval färger för en mer levande bild

Ultra Wide-Color ger ett större urval färger för en mer levande bild

Ultra Wide-Color-tekniken ger ett bredare spektrum av färger för en mer strålande bild. Ultra Wide-Colors bredare "color gamut" (färgomfång) ger mer verklighetstrogna gröna nyanser, livfulla röda nyanser och djupare blå nyanser. Gör medieunderhållning, bilder och till och med produktiviteten mer levande med uppfriskande färger från Ultra Wide-Color-tekniken.

VA-skärm ger imponerande bilder med breda synfältsvinklar

VA-skärm ger imponerande bilder med breda synfältsvinklar

Philips VA LED-skärm har den avancerade tekniken Multi-domain Vertical Alignment, som ger superhöga statiska kontrastförhållanden för extra levande och klar bild. Vanliga kontorsprogram hanteras enkelt, men den är särskilt väl lämpad för foton, surfning på nätet, filmer, spel och krävande grafik. Den optimerade tekniken för pixelhantering ger en extra vid betraktningsvinkel på 178/178 grader, vilket ger kristallklar bild.

Tekniska specifikationer

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4.2

av 5

59

Recensioner

85%

rekommenderar den här produkten

18/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

Perfect monitor

Works great, and screen is crisp. The speakers are good, and sharp. I bought a second

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color

02/10/2021

United Kingdom

United Kingdom

Love it

I've had this for a couple of years now. It gives a good, reliable picture and provides good video. And it looks great.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color

Datum för användning 2020-10-02

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color

Datum för användning 2020-10-02

24/02/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Excellent product

This is a really good screen and ideal for everyday computer use. Not tried it for gaming yet.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Datum för användning 2020-01-24

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Datum för användning 2020-01-24

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Radie på skärmens svängning i mm

  2. Den högsta upplösningen fungerar för antingen HDMI-ingång eller DP-ingång.

  3. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  4. NTSC-område baserat på CIE1976

  5. sRGB-område baserat på CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.

  7. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.