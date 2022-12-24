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27M1N5500ZA/00
Evnia 5000
27-tums (68,5 cm)
2 560 x 1 440 (QHD)
För viktiga bild-, spel- och produktivitetsbehov ger Nano IPS-skärmen exakt färgåtergivning över en vid visningsvinkel utan färgväxling. Fylligare röda toner, frodigare gröna toner och djupare blå toner. Ultra Wide-Color med IPS Nano-färgteknik använder KSF-förbättrade fosfornanopartiklar för att absorbera överflödigt ljus som skapas av skärmen och återge fantastiska färger. Verklighetstrogna färger. Våra bildskärmspaneler ger upp till 98 % täckning av DCI-P3-färgomfångsstandarden för färgrenhet som definieras av Society of Motion Pictures och Television Engineers gällande bild med biokvalitet.
Spel ska inte vara ett val mellan hackigt spelande och skadade bildramar. AMD FreeSync™ Premium ger seriösa spelare en smidig spelupplevelse med topprestanda utan screen tearing. Det finns inga kompromisser – spela med hög uppdateringsfrekvens, kompensation vid låg bildhastighet och låg latens.
När du spelar intensiva spel med hög uppdateringsfrekvens kan det hända att screentearing uppstår utan optimal grafiksynkronisering. Den här Philips-skärmen är certifierad som NVIDIA® G-SYNC®-kompatibel, minskar screentearing och synkroniserar skärmens uppdateringsfrekvens med grafikkortets utmatning för en jämnare spelupplevelse. Scener visas omedelbart, föremål ser skarpare ut och spelupplägget är jämnt, vilket ger dig en fantastisk visuell upplevelse och en riktig konkurrensfördel.
Utmärkelser
4.5
av 5
4
Recensioner
Packo75
24/12/2022
España
Verifierad köpare
Monitor Qhd 170mhzs
tiene una gran pantalla, gran tasa de refresco , hdr, FreeSync y filtro de azul bajo, modos de juego, me hizo decantarme por este modelo que tuviese la conectividad 2 dvi port, 2 puertos hdmi (que junto a un Chrome Cast y los altavoces integrados , te permiten ver una película o una serie. Lo que menos me gusta es la calidad de sonido de los altavoces, que suenan un poco a lata, pero con la salida de auriculares lo he conectado a la caja del subwoofer, mejorando la calidad de sonido. hubiera estado muy bien que trajese u mando a distancia, para esos días en los que usas el monitor con Netflix o Disney+ no tener que levantarte a encender o apagar el monitor, o cambiar la entrada de video
Fördelar
Casi todo, y a destacar su bajo consumo 31,8W, donde la media esta entre 50 y 60W
Nackdelar
la Ubicación del botón "joystick", para moverte por los menús del monitor. La Calidad de sonido en los altavoces integrados, un Mando a distancia para encender/apagar, subir o bajar volumen de los altavoces y elegir la entrada de video
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor para juegos Quad HD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor para juegos Quad HD
Darkness78
19/11/2022
Italia
Verifierad köpare
Superba qualità dei colori
Monitor IPS con colori eccezionali, ottima l'ergonomia relativamente alle varie posizioni dello schermo. Ottima la dotazione di porte. Unica pecca la carica rapida USB non mi sembra così rapida!
Fördelar
Qualità colori
Nackdelar
Porta USB rapida
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD
Gaming
08/09/2022
Italia
Philips: una garanzia
Provengo da un Philips 27" (276E9Qjab LED Ips Freesync 75 Hz Full Hd) ma volevo qualcosa di migliore per il gaming. Devo dire che Philips è una garanzia. Ho acquistato il Philips Gaming 27M1N5500ZA - 27 Pollici QHD Monitor, 170Hz, Nano IPS e devo dire che è eccezionale. La risoluzione in 2k associata ad una RTX 3060ti mi ha affascinato sia nell'uso quotidiano che durante il gioco su Warzone. I movimenti sono molto fluidi e senza alcun bug. Ho provato ad attivare l'HDR e i video da youtube in HDR sembrano di viverli dal vivo. Insomma, un prodotto fantastico e che consiglio di acquistare per chi come me vuole un monitor non vistoso da gaming, di facile utilizzo per il lavoro e che passa al gaming senza limiti.
Fördelar
Qualità display, HDR, nanoIPS, 1ms, 2k, qualità materiali, possibilità di ruotarlo
Nackdelar
Nessuno.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Den högsta upplösningen fungerar endast för DP-ingång.
För bästa uteffektsprestanda bör du alltid se till att grafikkortet kan uppnå maximal upplösning och uppdateringsfrekvens för den här Philips-skärmen.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
MPRT är till för att justera ljusstyrkan för minskad oskärpa, så det går inte att justera ljusstyrkan när MPRT är aktiverat. Om du vill minska rörelseoskärpan kommer LED-bakgrundsbelysningen att lysa synkront med skärmuppdateringen, vilket kan orsaka en märkbar ändring av ljusstyrkan.
MPRT är ett speloptimerat läge. Om MPRT aktiveras kan det orsaka ett märkbart skärmflimmer. Vi rekommenderar att du inaktiverar det när du inte använder spelfunktionen.
Skärmfärger: Endast 10 bitar kan nås med QHD vid 120 Hz
DCI-P3-täckning baserat på CIE1976
NTSC-område baserat på CIE1976
sRGB-område baserat på CIE1931
Adobe RGB-täckning baserat på CIE1976
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.
NVIDIA® G-SYNC®-supportgränssnitt: DisplayPort
Se till att uppdatera NVIDIA® G-SYNC®-drivrutinen till den senaste versionen. Mer information finns på NVIDIA:s webbplats: https://www.nvidia.com/
Se till att grafikkortet har stöd för NVIDIA® G-SYNC®
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.