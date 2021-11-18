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Utgått
Enastående färg, ultimat inlevelse
Få äkta inlevelse med Philips svängda bildskärmar. Den svängda E line-bildskärmen på 32 tum ger en otroligt uppslukande upplevelse med enastående, kristallklar bildkvalitet i Full HD. Med Ultra Wide-Color får du en färgkvalitet som blåser liv i bilderna!
E-line
32 (visningsyta på 31,5 tum/80 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Den metod som används för att reglera ljusstyrka i bakgrundsbelysta LED-skärmar gör att en del användare ser flimmer på skärmen, vilket är tröttande för ögonen. I Philips flickerfree-teknik används en ny lösning för att reglera ljusstyrkan, minska flimret och ge en behagligare upplevelse.
Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.
Skärmar för stationära datorer ger en personlig användarupplevelse, som passar en svängd design riktigt bra. Den svängda skärmen ger en behaglig men ändå diskret uppslukningseffekt, som fokuserar på dig vid ditt skrivbord.
4.2
av 5
59
Recensioner
85%
rekommenderar den här produkten
Jordon8636
18/11/2021
United Kingdom
Perfect monitor
Works great, and screen is crisp. The speakers are good, and sharp. I bought a second
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
edddddd
02/10/2021
United Kingdom
Love it
I've had this for a couple of years now. It gives a good, reliable picture and provides good video. And it looks great.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum för användning 2020-10-02
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum för användning 2020-10-02
The Earl
24/02/2020
United Kingdom
Verifierad köpare
Excellent product
This is a really good screen and ideal for everyday computer use. Not tried it for gaming yet.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum för användning 2020-01-24
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum för användning 2020-01-24
Radie på skärmens svängning i mm
Den högsta upplösningen fungerar för antingen HDMI-ingång eller DP-ingång.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
NTSC-område baserat på CIE1976
sRGB-område baserat på CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.