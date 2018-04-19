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Utgått
328P6VJEB/00
P-line
32 (visningsyta om 31,5 tum/80 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
De här Philips-skärmarna har paneler med höga prestanda för att ge bilder med upplösning i UltraClear, 4K UHD (3 840 x 2 160). Philips-skärmar ger levande bilder och grafik oavsett om du är en krävande professionell användare som behöver extremt detaljerade bilder för CAD lösningar, använder 3D-grafikprogram eller är en finansexpert som jobbar med enorma kalkylblad.
Ultra Wide-Color-tekniken ger ett bredare spektrum av färger för en mer strålande bild. Ultra Wide-Colors bredare "color gamut" (färgomfång) ger mer verklighetstrogna gröna nyanser, livfulla röda nyanser och djupare blå nyanser. Gör medieunderhållning, bilder och till och med produktiviteten mer levande med uppfriskande färger från Ultra Wide-Color-tekniken.
Philips VA LED-skärm har den avancerade tekniken Multi-domain Vertical Alignment, som ger superhöga statiska kontrastförhållanden för extra levande och klar bild. Vanliga kontorsprogram hanteras enkelt, men den är särskilt väl lämpad för foton, surfning på nätet, filmer, spel och krävande grafik. Den optimerade tekniken för pixelhantering ger en extra vid betraktningsvinkel på 178/178 grader, vilket ger kristallklar bild.
3.8
av 5
16
Recensioner
PeterStage
19/04/2018
Danmark
En rigtig god skærm til streaming..
Jeg bruger skærmen til at streame film o.lign. fra NetFlix, C More og HBO og til almindeligt kontorarbejde mm. som skærmen også er fantastisk til. Forholdet 16:9 passer til de fleste film, og selvom det er moderne med 21:9, så passer 16:9 format mig glimrende. Skærmen står stabilt på foden og billedet er klart og fint. Der er et utal af tilslutningsmuligheder, USB og højtalere mm.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 328P6VJEB 4K LCD-skærm med farver i ultrabredde
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 328P6VJEB 4K LCD-skærm med farver i ultrabredde
ErinyesAg47
31/05/2020
United Kingdom
Well worth the cost
I've been using this monitor since the product launched, and haven't had more than one real problem with it (check pros and cons). The price in my expensive country has halved since the launch too, making this a VERY appealing option for anybody that needs a physically big screen (so you don't need to waste much screen estate to scaling) in 4K. I use the display in both daytime when sun shines in, and in the middle of the night in complete darkness. I do graphics related color intensive work, and gaming that ranges from new titles to 90s classics, and this monitor fits every task at least adequately. The image remains clear, dark tones do not disappear even at 0% brightness AND contrast, which is rare. Panel uniformity on mine is good enough to not show noticeable bright spots even in complete darkness. When it comes to older, lower resolution games, this monitor performs admirably, not blurring the image too much, which was one of my biggest fears when I got it. Sure it has no Free/G-sync, or HDR, but that's what the specs say so what do you expect? If you're big on gaming, buy a gaming monitor, if you're big on productivity and like to game for entertainment, this is one is a fine choice. In the end it says something that personally I am looking into upgrading to a 4K high Hz display with variable sync support (for better new title gaming experience), reading through all the reviews I spot, but until I find one that is REALLY good without any meaningful downsides, I'm staying with this one. Even when I do find one, it's going to go through some rigorous testing against this monitor, especially on the color accuracy side of things before I decide to keep it.
Fördelar
Price. Many USB3 ports. Good color accuracy out of the box (amazing when calibrated on site). Low enough input lag and ghosting for any "non-hardcore" gaming. Great contrast due to VA panel technology. 1:1 pixel ratio option. Not too blurry scaling of lower resolution modes. Big enough physical size to use higher resolution modes without (much) scaling. Six image presets that can be customized at will.
Nackdelar
Bezel might be considered a bit thick by some, but large viewing area should mitigate this somewhat. The "touch to activate" buttons, and therefore menus behind them, are absolutely horrible to operate at first. Even after a few years of use and no need to try to remember the buttons, I still make mistakes with them.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor with Ultra Wide-Color
tiazz
14/10/2017
United Kingdom
Excellent product. Excellent Value
Perfect display for developers with a multi panel IDE. Great connectivity. Fantastic Price.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor with Ultra Wide-Color
Den här Philips-skärmen är MHL-certifierad. Om din MHL-enhet inte kan anslutas eller inte fungerar som den ska bör du titta i dokumentationen för MHL-enheten eller vända dig till butiken där du köpte den. Det kan hända att du måste köpa en MHL-kabel eller adapter av ett visst märke för att enheten ska fungera
Kräver valfri MHL-certifierad mobil enhet och MHL-kabel (medföljer inte). Fråga din MHL-enhetsåterförsäljare om kompatibilitet.
Standby-/av-läget för ErP:s lågenergiläge är inte tillgängligt för MHL-enhetens laddningsfunktion
En fullständig lista över MHL-aktiverade produkter finns på www.mhlconsortiun.org
EPEAT-betyget är endast giltigt där Philips registrerar produkten. Gå till https://www.epeat.net/ om du vill se registreringsstatus för ditt land.
Snabbladdning uppfyller USB BC 1.2 normen
Svarstidsvärde lika med SmartResponse