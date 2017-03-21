ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

45 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Produktfoto framifrån
  • Huvudsakligen använt foto
  • Foto av fjärrkontroll
  • Ritning över anslutningssidan
  • Foto av känslomässig nytta
  • Foto av känslomässig nytta
  • Primär bild
  • Produktfoto framifrån
  • Huvudsakligen använt foto
  • Foto av fjärrkontroll
  • Ritning över anslutningssidan
  • Foto av känslomässig nytta
  • Foto av känslomässig nytta
  • Primär bild

Utgått

6000 seriesUltratunn TV med FHD och Android TV™

32PFS6401/12

3.4

| (98) Recensioner

Ultratunn LED-TV med FHD och Android TV

Förstklassigt utseende i en kompakt design. Philips 6400-serien har full HD-bildkvalitet i en 32-tumsskärm och är fullspäckad med alla funktioner som du bara tror ska finnas i större modeller. Njut av smarta TV-favoriter som Android TV, Google Cast and Spotify.

Visa alla fördelar
TV brand claim gold

99,91 % av dem som provar Ambilight TV vill aldrig lämna tillbaka den. 1

med tvåsidig Ambilight

Ultratunn LED-TV med FHD och Android TV

  • 32 tum

  • LED-TV med Full HD

  • Två kärnor; 8 GB utbyggbart

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Molnspel: spel med hög kvalitet för alla åldrar

Molnspel erbjuder en stor katalog med onlinespel med hög kvalitet för alla åldrar, smak och spelnivå. Bara välj ett spel och spela på tv:n!

Full HD LED-TV – enastående LED-bilder med suverän kontrast

Bildkvalitet spelar roll. Vanlig HD-TV är kvalitet, men du vill ha mer. Tänk dig skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

Med Ambilight ser du på TV på ett helt nytt sätt

Med Ambilight ser du på TV på ett helt nytt sätt

Du har skapat ett hem som du älskar, så varför inte låta TV:n bidra till den varma och inbjudande känslan? Philips unika Ambilight-teknik ger en bredare skärm och du uppslukas av upplevelsen på ett annat sätt eftersom TV-skärmen avger ett extrabrett ljus, från TV-skärmens båda sidor till den omgivande väggen. Färgerna, känslan och spänningen fortsätter utanför skärmen och in i rummet och gör tittarupplevelsen mer spännande, intensiv och uppslukande.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.4

av 5

98

Recensioner

21/03/2017

Norge

Norge

Verifierad köpare

Utmerket kvalitet

Savner bryter for å slå TV'en helt av. Har problem med å koble mobil harddisk som arkiv. Har kjørt setup på harddisken, men ikke koblet den opp på TV'en igjen, siden TV'en står på hytten. Spent på om det fungerer da.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 6000 series 32PFS6401 Svært slank Full HD-TV drevet av Android™

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 6000 series 32PFS6401 Svært slank Full HD-TV drevet av Android™

29/09/2020

United Kingdom

United Kingdom

Superb

Philips as per usual develop yet another wonderful tv. I now have 5 from this size up to 65 inches

Fördelar

Ambilight and value for money

Nackdelar

None

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 6000 series 32PFS6401 FHD Ultra-Slim TV powered by Android™

Datum för användning 2020-05-29

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 6000 series 32PFS6401 FHD Ultra-Slim TV powered by Android™

Datum för användning 2020-05-29

05/07/2018

Deutschland

Deutschland

ich bin überzeugt von Pfilips

ich bin mit Philips sehr zufrieden darum habe ich auch andere Geräte. ganz besonders finde ich die aussen Beleuchtung und ist sehr Bedienungs Freundlich.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 6000 series 32PFS6401 Ultraflacher Full-HD-Fernseher powered by Android™

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 6000 series 32PFS6401 Ultraflacher Full-HD-Fernseher powered by Android™

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning. 

  1. EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

  2. Erbjudanden via Android-appen varierar beroende på land. Mer information hittar du i din lokala Google Play Store.

  3. Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

  4. TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

  5. Google Cast-funktionen gäller för appar och enheter som hanterar Google Cast. Mer information hittar du på produktsidan för Google Cast.

  6. Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.

  7. Smart TV-apparna som erbjuds varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv.

  8. USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.

  9. Observera att dina Amazon-appar kanske inte alltid finns att tillgå i ditt land. (För närvarande fungerar Amazon-apparna endast i Storbritannien, Tyskland och Österrike)