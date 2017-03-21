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Utgått
32PFS6401/12
Ultratunn LED-TV med FHD och Android TV
Förstklassigt utseende i en kompakt design. Philips 6400-serien har full HD-bildkvalitet i en 32-tumsskärm och är fullspäckad med alla funktioner som du bara tror ska finnas i större modeller. Njut av smarta TV-favoriter som Android TV, Google Cast and Spotify.
32 tum
LED-TV med Full HD
Två kärnor; 8 GB utbyggbart
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Molnspel erbjuder en stor katalog med onlinespel med hög kvalitet för alla åldrar, smak och spelnivå. Bara välj ett spel och spela på tv:n!
Bildkvalitet spelar roll. Vanlig HD-TV är kvalitet, men du vill ha mer. Tänk dig skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.
Du har skapat ett hem som du älskar, så varför inte låta TV:n bidra till den varma och inbjudande känslan? Philips unika Ambilight-teknik ger en bredare skärm och du uppslukas av upplevelsen på ett annat sätt eftersom TV-skärmen avger ett extrabrett ljus, från TV-skärmens båda sidor till den omgivande väggen. Färgerna, känslan och spänningen fortsätter utanför skärmen och in i rummet och gör tittarupplevelsen mer spännande, intensiv och uppslukande.
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3.4
av 5
98
Recensioner
Kvasshaug
21/03/2017
Norge
Verifierad köpare
Utmerket kvalitet
Savner bryter for å slå TV'en helt av. Har problem med å koble mobil harddisk som arkiv. Har kjørt setup på harddisken, men ikke koblet den opp på TV'en igjen, siden TV'en står på hytten. Spent på om det fungerer da.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series 32PFS6401 Svært slank Full HD-TV drevet av Android™
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series 32PFS6401 Svært slank Full HD-TV drevet av Android™
RedDevil7
29/09/2020
United Kingdom
Superb
Philips as per usual develop yet another wonderful tv. I now have 5 from this size up to 65 inches
Fördelar
Ambilight and value for money
Nackdelar
None
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series 32PFS6401 FHD Ultra-Slim TV powered by Android™
Datum för användning 2020-05-29
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series 32PFS6401 FHD Ultra-Slim TV powered by Android™
Datum för användning 2020-05-29
pera007
05/07/2018
Deutschland
ich bin überzeugt von Pfilips
ich bin mit Philips sehr zufrieden darum habe ich auch andere Geräte. ganz besonders finde ich die aussen Beleuchtung und ist sehr Bedienungs Freundlich.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series 32PFS6401 Ultraflacher Full-HD-Fernseher powered by Android™
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series 32PFS6401 Ultraflacher Full-HD-Fernseher powered by Android™
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Erbjudanden via Android-appen varierar beroende på land. Mer information hittar du i din lokala Google Play Store.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
Google Cast-funktionen gäller för appar och enheter som hanterar Google Cast. Mer information hittar du på produktsidan för Google Cast.
Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV-apparna som erbjuds varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv.
USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.
Observera att dina Amazon-appar kanske inte alltid finns att tillgå i ditt land. (För närvarande fungerar Amazon-apparna endast i Storbritannien, Tyskland och Österrike)