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  • Produktfoto framifrån
  • Huvudsakligen använt foto
  • Foto av fjärrkontroll
  • Foto av fjärrkontroll
  • Foto av produktdetalj
  • Ritning över anslutningssidan
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Foto av känslomässig nytta
  • Foto av känslomässig nytta
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Utgått

6500 seriesSlimmad LED-TV med Full HD och Android™

32PFT6500/12

5

| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Slimmad LED-TV med Full HD och Android

Inte bara snygg: 6500-serien med Full HD och Android. Vi börjar med Pixel Precise HD-bildprocessor för strålande klara bilder; sedan tillkommer Ambilight, en modern design, och gedigna material som tar tittarupplevelsen till en ny nivå.

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99,91 % av dem som provar Ambilight TV vill aldrig lämna tillbaka den. 1

Med tvåsidig Ambilight

Slimmad LED-TV med Full HD och Android

  • 32 tum

  • LED-TV med Full HD

  • Två kärnor; 8 GB utbyggbart

  • DVB-T/T2/C

Dubbla processorkärnor och Android-operativsystem för höga prestanda

Dubbla processorkärnor och Android-operativsystem för höga prestanda

Med Android på TV:n kan du navigera, starta appar och spela video på ett snabbt, intuitivt och roligt sätt. Android-roboten frigör kraften hos vår Dual Core-processor för en snabb och enkel användning.

Android: för en snabbare, djupare och personligare TV-upplevelse

Med Android på din Smart TV får du en snabb processor och ett användarvänligt gränssnitt. Det är din startplats för oändliga mängder innehåll: från Google Play™, Netflix, webbläsare ... och mycket mer. Det finns en lättnavigerad meny med direktlänkar till dina favoriter.

Micro Dimming Pro för suverän kontrast

Micro Dimming Pro för suverän kontrast

Micro Dimming Pro optimerar kontrasten på TV:n utifrån ljusförhållandena i rummet. En ljussensor och speciell programvara analyserar bilden i 6 400 olika zoner så att du får otroligt hög kontrast och bildkvalitet för en riktigt verklighetstrogen visning. Dag som natt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

03/01/2016

Sverige

Sverige

I stort sett en perfekt 32 tummare

Snygg 32" TV som har det mesta inklusive utomordentlig bild. Mycket prisvärd. I stort sett perfekt. Tom inbyggt tangentbord i fjärrkontrollen!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 6500 series 32PFT6500 Slimmad LED-TV med Full HD och Android™

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 6500 series 32PFT6500 Slimmad LED-TV med Full HD och Android™

23/09/2015

Sverige

Sverige

Snygg tv med utmärkt bild och ljud

TVn är mycket snygg och bild och ljud är utmärkta.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 6500 series 32PFT6500 Slimmad LED-TV med Full HD och Android™

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 6500 series 32PFT6500 Slimmad LED-TV med Full HD och Android™

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  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning. 

  1. Föräldrar bör övervaka sina barn när de tittar på 3D så att de inte upplever något av ovanstående obehag. 3D-tittande rekommenderas inte för barn under 6 år eftersom deras syn inte är fullt utvecklad ännu.

  2. EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

  3. Erbjudanden via Android-appen varierar beroende på land. Mer information hittar du i din lokala Google Play Store.

  4. Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

  5. TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

  6. (Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.

  7. Google Cast-funktionen gäller för appar och enheter som hanterar Google Cast. Mer information hittar du på produktsidan för Google Cast.

  8. Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Smart TV-apparna som erbjuds varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv.

  10. USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.

  11. För kompatibilitet krävs Wi-fi Miracast-certifiering samt Android 4.2 eller senare. Om du vill veta mer kan du titta i dokumentationen som medföljde enheten.