Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Ultratunn LED-TV
Bärbar och vacker. Philips 4000 TV:n kan du ta med dig överallt. Den ultratunna konturen och rena vita ramen gör den snygg överallt.
32 tum
LED-TV
DVB-T/T2/C
Vi vet att en liten TV ska se lika bra ut som den fungerar. Våra formgivare har därför tagit fram en elegant ram i vitt med högblank finish. Resultatet är en modern design som passar i alla rum.
Philips skapade Digital Crystal Clear för dig som vill se naturliga bilder från valfri källa. Oavsett om du vill titta på en serie, filmer, nyheterna eller vill ha en trevlig kväll med vännerna får du optimal kontrast, färg och skärpa.
Med LED-bakgrundsbelysningen kan du dra nytta av låg strömförbrukning och vackra linjer tillsammans med hög ljusstyrka, otrolig kontrast och levande färger.
4.2
av 5
15
Recensioner
93%
rekommenderar den här produkten
Fanakerpan
26/11/2017
United Kingdom
Love my white TV
I think this is amazing value for a very stylish TV. Picture and sound are very good and it took seconds to set-up and I am useless at technical things.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 32PHT4032 Ultra Slim LED TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 32PHT4032 Ultra Slim LED TV
Silmar51
09/10/2017
Italia
Ottimo
La TV non la uso io, ma mia madre novantenne. Si trova bene a parte il telecomando che è troppo piccolo per lei. Ma con uno universale è tutto a posto.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 32PHT4032 TV LED ultra sottile
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 32PHT4032 TV LED ultra sottile
markmusic
20/09/2017
Italia
Ottimo prodotto
Televisore eccezionale, audio interno piu che buono, immagini nitide e ben definite.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 32PHT4032 TV LED ultra sottile
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 32PHT4032 TV LED ultra sottile
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.
Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.