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Utgått
32PHT4100/12
Tunn LED-TV
Rätt TV både idag och i morgon: Philips tunna LED-TV med Digital Crystal Clear i 4100-serien. Upplev levande bilder, klart ljud och få alla funktioner som du behöver som extra USB- och HDMI-portar, så att du kan njuta av TV:n i hemmet.
32 tum
LED-TV
DVB-T/T2/C
Traditionella TV-apparater har en infattning som löper runt TV:n som en ram. Vår ultratunna panel är modern och tunn, så att bilden blir huvudsaken.
En TV med moderna, fina linjer förtjänar ett stativ som lyfter det utöver det vanliga. Därför har formgivarna på Philips TV skapat det här unika, öppna stativet som smälter in fint med inredningen.
Philips skapade Digital Crystal Clear för dig som vill se naturliga bilder från valfri källa. Oavsett om du vill titta på en serie, nyheterna eller filmklipp med vännerna får du optimal kontrast, färg och skärpa.
2.8
av 5
66
Recensioner
rmanca
27/09/2017
Italia
Ottime caratteristiche dei colori video.
Sono cliente Philips dei televisori ed aprezzo molto la definizione cromarica e la perfezione dei pixel e la gradazione e/o tonalità dei colori degli schermi TV Philips.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim
DanMan
27/03/2017
Italia
La vera e propria Televisione con la T maiuscola
Questo televisore da 32 pollici, è dotato di una resa audio/video che altri televisori non hanno. Ho confrontato i televisori Philips con quelli di altre marche e sinceramente posso constatare che nessun televisore è all'altezza di qualità rispetto ai Philips. Innanzitutto ho notato che la fluidità e naturalezza delle immagini di cui è dotato questo televisore è unica, e nessun'altro produttore dispone di questa caratteristica; e soprattutto non esterna sgranature delle stesse. Personalmente imposto su "Foto" in cui riesco a sfruttare il massimo delle sue qualità ed energie. Per quanto riguarda l'audio di natura sonora neutra, vi assicuro che una volta impostato è come se aveste una soundbar al posto degli usuali altoparlanti; dipende dalle necessità di ognuno, se si deve ascoltare musica imposto su "Personale", se invece devo guardare un video imposto su "Film". E' un televisore "intelligente", ha un interfaccia macchinosa, ma allo stesso tempo intuitiva, una volta impostato vi garantisco che sa dare il massimo delle sue prestazioni. ad esempio quando collego un cavo HDMI e guardo un video streaming posso dargli il comando di "Play" oppure "Pausa" o scorrimento del video stesso, senza nemmeno toccare il PC, di cui questo lo rende anche comodo. Il telecomando è leggero ed ergonomico ed è anche veloce nei comandi. Il software poi è di ultimissimo aggiornamento. Infine posso fieramente dire che è stato un valido acquisto, sono più che soddisfatto, lo riacquisterei un'altra volta.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim
argo
21/06/2016
Italia
belle immagini nitide buono l'audio
ottimo qualità prezzo molto preciso senza distorsioni
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.