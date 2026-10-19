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Utgått
32PHT4200/12
Tunn LED-TV
Rätt TV både idag och i morgon: Philips tunna LED-TV med Digital Crystal Clear i 4200-serien. Upplev levande bilder och klart ljud och få alla funktioner du behöver, som extra USB- och HDMI-portar, så att du kan njuta av TV:n i hemmet.
32 tum
LED-TV
DVB-T/T2/C
I Perfect Motion Rate kombineras Philips visningsteknik och avancerade videobearbetningstekniker för att förbättra kvaliteten på varje bild. Så oavsett om du tycker om spel, snabba sportevenemang eller actionfilmer får du perfekt skärpa och jämna rörliga bilder.
Philips skapade Digital Crystal Clear för dig som vill se naturliga bilder från valfri källa. Oavsett om du vill titta på en serie, nyheterna eller filmklipp med vännerna får du optimal kontrast, färg och skärpa.
En TV med moderna, fina linjer förtjänar ett stativ som lyfter det utöver det vanliga. Därför har formgivarna på Philips TV skapat det här unika, öppna stativet som smälter in fint med inredningen.
Recensioner
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.