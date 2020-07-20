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  • Produktfoto framifrån
  • Ritning över anslutningssidan
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto

Utgått

BrillianceSvängd UltraWide-skärm med USB-C-dockningsstation

349P7FUBEB/00

3.8

| (4) Recensioner

Förenkla dina anslutningar

Se mer och gör mer med Philips svängda ultrabreda Brilliance-skärm på 34 tum. En kristallklar, bred Quad HD-skärm som är svängd gör att du hamnar i händelsernas centrum. Allt-i-ett-USB-C och ett höjdjusterbart stativ ger en perfekt installation

Visa alla fördelar

med den revolutionära USB-C

Förenkla dina anslutningar

  • P-line

  • 34 tum (86,36 cm)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

Svängd skärmdesign för en mer uppslukande upplevelse

Svängd skärmdesign för en mer uppslukande upplevelse

Skärmar för stationära datorer ger en personlig användarupplevelse, som passar en svängd design riktigt bra. Den svängda skärmen ger en behaglig men ändå diskret uppslukningseffekt, som fokuserar på dig vid ditt skrivbord.

Smal bildskärm utan ramar

Smal bildskärm utan ramar

Philips nya skärmar har ultratunna infattningar som ger minimal distraktion och maximalt synfält. Särskilt bra för flerskärmsvisning och visning sida vid sida för exempelvis spelande, grafisk design och professionell användning, och den ultratunna infattningen ger dig en känsla av att använda en enda stor skärm.

Alla dina anslutningar går via en USB-C-kabel

Alla dina anslutningar går via en USB-C-kabel

Den nya USB 3.1-kabeln av typ-C har en smidig och vändbar kontakt som gör det enkelt att docka med endast en kabel. Med USB 3.1 får du de snabbaste hastigheterna. Det är 20 gånger snabbare än USB 2.0, vilket gör att du kan överföra data från HDD till datorn snabbare än någonsin. Förenkla situationen genom att använda en docka med en enda kabel till din bärbara dator för att ansluta dina tillbehör till din skärm, inklusive videoutgång med hög upplösning från datorn till skärmen. Dessutom kan USB-C även strömförsörja och ladda den bärbara datorn genom att ansluta den till skärmen, vilket innebär att du slipper alla extra strömkablar.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

4

Recensioner

4
1

20/07/2020

Nederland

Nederland

DEZE PHILIPS CURVED MONITOR IS TOP

JUIST AANGESCHAFT EN ZEER TEVREDEN VAN? BEELD IS TOP

Nackdelar

GROOT

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 349P7FUBEB Gebogen UltraWide-scherm met USB-C-dock

Datum för användning 2020-06-20

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 349P7FUBEB Gebogen UltraWide-scherm met USB-C-dock

Datum för användning 2020-06-20

10/10/2019

Suisse

Suisse

Stark

Überwältigende Auflösung. Monitor lässt sich nahezu um 180 grad drehen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 349P7FUBEB UltraWide-Display: geschwungen, USB-C-Dockingstation

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 349P7FUBEB UltraWide-Display: geschwungen, USB-C-Dockingstation

24/04/2020

Danmark

Danmark

Verifierad köpare

Fin monitor til hjemme arbejde

Monitorer fungerer fint til hjemme arbejde, men er måske en smule mat i farverne ved sammenligning med det 4K display der er på den anvendte laptop. USB-C dock er ikke anvendelig hvis en kablet netværksforbindelse er påkrævet, hvilket er tilfældet på mange laptops der kun har en enkelt USB-C - Thunderbolt port. Har man brug for en rigtig dock funktion med netværk skal man vælge en anden model.

Fördelar

Funktionelt display

Nackdelar

Dock med begrænset funktionalitet

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 349P7FUBEB Buet og ultrabredt display med USB-C-dock

Datum för användning 2019-03-24

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 349P7FUBEB Buet og ultrabredt display med USB-C-dock

Datum för användning 2019-03-24

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Radie på skärmens svängning i mm

  2. Den högsta upplösningen fungerar för antingen HDMI-, DP- eller USB-C-ingång.

  3. För videoöverföring via USB-C, måste din bärbara dator/enhet stödja USB-C DP Alt-läge

  4. När du delar din skärm eller strömmar video och ljud online kan det påverka nätverksprestandan. Maskinvaran, nätverksbandbredden och dess prestanda påverkar kvaliteten på ljud och video.

  5. För USB-C-strömförsörjning och laddningsfunktion måste din bärbara dator/enhet stödja standardströmsförsörjningsspecifikationer för USB-C. Kolla i bruksanvisningen till din bärbara dator eller med tillverkaren för mer information.

  6. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  7. NTSC-område baserat på CIE1976

  8. sRGB-område baserat på CIE 1931

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.

  10. Har inte stöd för USB-C kontra HDMI för PIP/PBP samtidigt

  11. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.