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Utgått
349P7FUBEB/00
Förenkla dina anslutningar
Se mer och gör mer med Philips svängda ultrabreda Brilliance-skärm på 34 tum. En kristallklar, bred Quad HD-skärm som är svängd gör att du hamnar i händelsernas centrum. Allt-i-ett-USB-C och ett höjdjusterbart stativ ger en perfekt installation
P-line
34 tum (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
Skärmar för stationära datorer ger en personlig användarupplevelse, som passar en svängd design riktigt bra. Den svängda skärmen ger en behaglig men ändå diskret uppslukningseffekt, som fokuserar på dig vid ditt skrivbord.
Philips nya skärmar har ultratunna infattningar som ger minimal distraktion och maximalt synfält. Särskilt bra för flerskärmsvisning och visning sida vid sida för exempelvis spelande, grafisk design och professionell användning, och den ultratunna infattningen ger dig en känsla av att använda en enda stor skärm.
Den nya USB 3.1-kabeln av typ-C har en smidig och vändbar kontakt som gör det enkelt att docka med endast en kabel. Med USB 3.1 får du de snabbaste hastigheterna. Det är 20 gånger snabbare än USB 2.0, vilket gör att du kan överföra data från HDD till datorn snabbare än någonsin. Förenkla situationen genom att använda en docka med en enda kabel till din bärbara dator för att ansluta dina tillbehör till din skärm, inklusive videoutgång med hög upplösning från datorn till skärmen. Dessutom kan USB-C även strömförsörja och ladda den bärbara datorn genom att ansluta den till skärmen, vilket innebär att du slipper alla extra strömkablar.
3.8
av 5
4
Recensioner
DJOMMAD
20/07/2020
Nederland
DEZE PHILIPS CURVED MONITOR IS TOP
JUIST AANGESCHAFT EN ZEER TEVREDEN VAN? BEELD IS TOP
Nackdelar
GROOT
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 349P7FUBEB Gebogen UltraWide-scherm met USB-C-dock
Datum för användning 2020-06-20
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 349P7FUBEB Gebogen UltraWide-scherm met USB-C-dock
Datum för användning 2020-06-20
löwe
10/10/2019
Suisse
Stark
Überwältigende Auflösung. Monitor lässt sich nahezu um 180 grad drehen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 349P7FUBEB UltraWide-Display: geschwungen, USB-C-Dockingstation
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 349P7FUBEB UltraWide-Display: geschwungen, USB-C-Dockingstation
24/04/2020
Danmark
Verifierad köpare
Fin monitor til hjemme arbejde
Monitorer fungerer fint til hjemme arbejde, men er måske en smule mat i farverne ved sammenligning med det 4K display der er på den anvendte laptop. USB-C dock er ikke anvendelig hvis en kablet netværksforbindelse er påkrævet, hvilket er tilfældet på mange laptops der kun har en enkelt USB-C - Thunderbolt port. Har man brug for en rigtig dock funktion med netværk skal man vælge en anden model.
Fördelar
Funktionelt display
Nackdelar
Dock med begrænset funktionalitet
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 349P7FUBEB Buet og ultrabredt display med USB-C-dock
Datum för användning 2019-03-24
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 349P7FUBEB Buet og ultrabredt display med USB-C-dock
Datum för användning 2019-03-24
Radie på skärmens svängning i mm
Den högsta upplösningen fungerar för antingen HDMI-, DP- eller USB-C-ingång.
För videoöverföring via USB-C, måste din bärbara dator/enhet stödja USB-C DP Alt-läge
När du delar din skärm eller strömmar video och ljud online kan det påverka nätverksprestandan. Maskinvaran, nätverksbandbredden och dess prestanda påverkar kvaliteten på ljud och video.
För USB-C-strömförsörjning och laddningsfunktion måste din bärbara dator/enhet stödja standardströmsförsörjningsspecifikationer för USB-C. Kolla i bruksanvisningen till din bärbara dator eller med tillverkaren för mer information.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
NTSC-område baserat på CIE1976
sRGB-område baserat på CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.
Har inte stöd för USB-C kontra HDMI för PIP/PBP samtidigt
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.