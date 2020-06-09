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Utgått

BrillianceSvängd UltraWide LCD-skärm

349X7FJEW/00

4.1

| (8) Recensioner

Avancerad design, panoramavyer

Den här ultrabreda 34-tumsskärmen från Philips kommer att förbluffa dig med sina kristallklara bilder på 3440 x 1440 och klara färger. Den fascinerande ultrabreda skärmen med justerbar höjd ger dig en panoramavy över hela världen.

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Avancerad design, panoramavyer

  • X Line

  • 34 tum (86,36 cm)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

DisplayPort-anslutning för bästa bild

DisplayPort är en digital länk från datorn till skärmen utan konvertering. Med högre kapacitet än DVI-standard är den fullt kapabel att hantera kablar på upp till 15 meter och dataöverföring på 10,8 Gbps. Med sådana höga prestanda och nollatens får du de snabbaste bild- och uppdateringshastigheterna. Det gör DisplayPort till det bästa valet för allmän användning på kontoret och hemma, samt för krävande spel och filmer, videoredigering med mera. Tack vare de olika adaptrarna ökas också interoperabiliteten.

HDMI för snabb digital anslutning

Färgsprakande bilder och klart ljud med en enda kabelanslutning. En HDMI-klar enhet har all maskinvara som krävs för att ta emot HDMI-indata (High-Definition Multimedia Interface). Med en HDMI-kabel kan du spela upp högkvalitativa digitala video- och ljudsignaler (upp till 4K/UHD-upplösning vid 60 Hz)som överförs via en enda kabel från en dator eller från AV-källor (som digitaldekodrar, DVD-spelare, A/V-mottagare och videokameror).

Inbyggda stereohögtalare för multimedia

Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.

Tekniska specifikationer

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4.1

av 5

8

Recensioner

4
1

09/06/2020

Norge

Norge

Overdrevent god

Denne skjermen er så totalt undervurdert. Jeg er så glad for at jeg kjøpte denne, at jeg har ikke ord. Har brukt skjermen i snart to måneder, og angrer ikke ett sekund på kjøpet engang. Å spille på en så brei skjerm, hadde jeg aldri sett for meg var så digg som det faktisk var. En har så mye mer oversikt over det som skjer. Fargene er spot on, 100Hz, full grafikk, og en faller inn i spillverden. Jeg forstår ikke at folk bruker annet enn buede skjermer lenger. Når teknologien er der, så bruk den. Opplevelsen er ubeskrivelig i forhold til en vanlig flat skjerm. MANGE muligheter. USB hub på baksiden for tilkobling og lading av det som trengs. Justering i alle retninger med den medfølgende foten. VESA feste om en skal ha egen mount til den. Ett enkelt og stilfult minimalistisk utseende, som gjør at en føler seg mer omslukt.

Fördelar

ALT

Nackdelar

USB strøm kunne vært via vanlige AC adapteren.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD-display

Datum för användning 2019-05-09

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD-display

Datum för användning 2019-05-09

20/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Awesome monitor - has really increased productivity

Moving from a traditional 24" screen to a high end Philips wide screen monitor like this has made me so much more productive. At first, you're really not sure about the huge screen sitting in front of you. It seems too big. But that only lasts a couple of days. Once you start to have multiple windows open at the same time, you truly become a mega-tasker. Now I can be editing images, while checking my email, with a chat box open in the corner and still have space to be running Netflix in a window. Sad to say, but this monitor has actually made me a happier person!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD display

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD display

03/08/2019

Nederland

Nederland

Philips curved monitor 34 inch QHd

Prachtig design, goede handleiding, geweldige resolutie.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD-scherm

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD-scherm

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Radie på skärmens svängning i mm

  2. Den högsta upplösningen fungerar för antingen HDMI-ingång eller DP-ingång.

  3. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  4. Snabbladdning uppfyller USB BC 1.2 normen

  5. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.

  6. NTSC-område baserat på CIE1976

  7. sRGB-område baserat på CIE 1931