Kompakt skärm. Smart budget. En bild- och ljudkvalitet som tänker stort. Med Ambilight som sträcker sig bortom skärmen och allt det Smart TV-innehåll du vill se i Full HD. Få en mer uppslukande tittarupplevelse, var du än är.
Håll det kompakt
100 cm (40 tum)
Ambilight
Pixel Plus HD
HDR 10
Liten, smart och mångsidig
Med sitt eleganta stativ och mindre format passar denna smarta TV in perfekt i ett mindre utrymme. Med sin noggrant uttänka design smälter den in överallt.
Det finns TV. Och så finns det Ambilight-TV
Med integrerade LED-lampor som reagerar på varje scen omsluter Ambilight dig med ett färgstarkt ljus. Filmer, sport, musikvideor och spel expanderar bortom skärmen för att göra dig mer uppslukad av ögonblicket. När du väl har upplevt det kommer du aldrig mer att vilja ha en TV utan det.
FHD-förbättrad med Quantum Dot-färger
Intensiva färger. Skarpa scener. Det är Quantum Dot-färgbriljans. Med varje otroligt ögonblick, oavsett om det är mörkt eller ljust, uppspelat eller streamat, kan du sluka varje detalj när du tittar på scen efter scen.
Skärpa och detaljrikedom med Pixel Plus Full HD.
Pixel Plus-bildskärpa. Definierade detaljer för den mindre skärmen. Med Full HD och en otrolig intensitet visar denna kompakta QLED-TV att varje detalj räknas.
Färg och kontrast med HDR10 och HLG
Klarare färger, levande nyanser. Tydlighet i allt från de mörkaste scenerna till det klaraste ljuset. Det här det höga dynamiska omfånget imponerar med klarare ljud och kontrast.
Dolby Audio för ett klart och tydligt ljud
Lyssna. Hör varje ögonblick med kristallklart Dolby Audio. Du får ett klarare ljud i allt från dialoger till dans, actionfilm till naturscener.
Lätt att hitta innehåll med Titan OS
Philips Smart-TV Titan OS-plattformen ger dig det du gillar att titta på, snabbt. Från uppföljare till serier, och från dokumentärer till drama, allt du vill ha finns där med en knapptryckning. Oavsett vad du vill titta på kan du hålla alla de bästa streamingapparna lätt inom räckhåll.
Anslut enkelt till smarta hemnätverk
Matter Smart Home-kompatibilitet innebär att du kan styra TV:n via Matter Smart Home-appen eller röststyra TV:n via enheter med Alexa eller dina smarta Google-högtalare. På så sätt kan du med rösten hitta filmer, TV-program, få rekommendationer och så mycket mer.
Ekodesign – europeiskt designtänk
Hållbarhet möter stil. Den här vackert utformade TV:n har designats med miljön i åtanke, från en fjärrkontroll tillverkad av återvunnen plast till FSC-certifierad förpackning och bilagor tryckta på återvunnet papper. Med ekoläget kan du sänka energiförbrukningen för allt innehåll och alla inställningar med ett enda tryck.
Tekniska specifikationer
Ambilight
Funktioner för Ambilight
Spelläge
Går att anpassa till väggens färg
Ambilight Music
Vardagsrumsljus-läge
Ambilight FTI Animation
Soluppgångsalarm
AmbiSleep
Ambilight-version
Tresidig
Bild/visning
Diagonal skärmstorlek (tum)
32
tum
Diagonal skärmstorlek (metrisk)
80
cm
Teckenfönster
Full HD QLED
Skärmupplösning
1 920 x 1 080
Uppdateringsfrekvens
60
Hz
Bildmotor
Pixel Plus HD
Bildförbättring
Crystal Clear
ECO
Spel
Hemmabio
Bildskärm
Personlig
Superupplösning
Dynamisk kontrast
Skärmens ingångsupplösning
Uppdateringsfrekvens för upplösning
576p – 50 Hz, 640 x 480 – 60 Hz, 720p – 50 Hz/60 Hz, 1 366 x 768 – 60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz
