Det finns TV. Och så finns det Ambilight-TV

Med integrerade LED-lampor som reagerar på varje scen omsluter Ambilight dig med ett färgstarkt ljus. Filmer, sport, musikvideor och spel expanderar bortom skärmen för att göra dig mer uppslukad av ögonblicket. När du väl har upplevt det kommer du aldrig mer att vilja ha en TV utan det.