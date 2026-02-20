Söktermer

      Energy Label Europe F Energimärkning
      Om du vill ha mer information kan du ladda ned Energimärkning (PDF 915.0KB)

      QLED Full HD-TV

      40PQS6901/12

      Håll det kompakt

      Kompakt skärm. Smart budget. En bild- och ljudkvalitet som tänker stort. Med Ambilight som sträcker sig bortom skärmen och allt det Smart TV-innehåll du vill se i Full HD. Få en mer uppslukande tittarupplevelse, var du än är.

      • 100 cm (40 tum)
      • Ambilight
      • Pixel Plus HD
      • HDR 10
      Med sitt eleganta stativ och mindre format passar denna smarta TV in perfekt i ett mindre utrymme. Med sin noggrant uttänka design smälter den in överallt.

      Med integrerade LED-lampor som reagerar på varje scen omsluter Ambilight dig med ett färgstarkt ljus. Filmer, sport, musikvideor och spel expanderar bortom skärmen för att göra dig mer uppslukad av ögonblicket. När du väl har upplevt det kommer du aldrig mer att vilja ha en TV utan det.

      Intensiva färger. Skarpa scener. Det är Quantum Dot-färgbriljans. Med varje otroligt ögonblick, oavsett om det är mörkt eller ljust, uppspelat eller streamat, kan du sluka varje detalj när du tittar på scen efter scen.

      Pixel Plus-bildskärpa. Definierade detaljer för den mindre skärmen. Med Full HD och en otrolig intensitet visar denna kompakta QLED-TV att varje detalj räknas.

      Klarare färger, levande nyanser. Tydlighet i allt från de mörkaste scenerna till det klaraste ljuset. Det här det höga dynamiska omfånget imponerar med klarare ljud och kontrast.

      Lyssna. Hör varje ögonblick med kristallklart Dolby Audio. Du får ett klarare ljud i allt från dialoger till dans, actionfilm till naturscener.

      Philips Smart-TV Titan OS-plattformen ger dig det du gillar att titta på, snabbt. Från uppföljare till serier, och från dokumentärer till drama, allt du vill ha finns där med en knapptryckning. Oavsett vad du vill titta på kan du hålla alla de bästa streamingapparna lätt inom räckhåll.

      Matter Smart Home-kompatibilitet innebär att du kan styra TV:n via Matter Smart Home-appen eller röststyra TV:n via enheter med Alexa eller dina smarta Google-högtalare. På så sätt kan du med rösten hitta filmer, TV-program, få rekommendationer och så mycket mer.

      Hållbarhet möter stil. Den här vackert utformade TV:n har designats med miljön i åtanke, från en fjärrkontroll tillverkad av återvunnen plast till FSC-certifierad förpackning och bilagor tryckta på återvunnet papper. Med ekoläget kan du sänka energiförbrukningen för allt innehåll och alla inställningar med ett enda tryck.

      Tekniska specifikationer

      • Ambilight

        Funktioner för Ambilight
        • Spelläge
        • Går att anpassa till väggens färg
        • Ambilight Music
        • Vardagsrumsljus-läge
        • Ambilight FTI Animation
        • Soluppgångsalarm
        • AmbiSleep
        Ambilight-version
        Tresidig

      • Bild/visning

        Diagonal skärmstorlek (tum)
        32  tum
        Diagonal skärmstorlek (metrisk)
        80  cm
        Teckenfönster
        Full HD QLED
        Skärmupplösning
        1 920 x 1 080
        Uppdateringsfrekvens
        60  Hz
        Bildmotor
        Pixel Plus HD
        Bildförbättring
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Spel
        • Hemmabio
        • Bildskärm
        • Personlig
        • Superupplösning
        • Dynamisk kontrast

      • Skärmens ingångsupplösning

        Uppdateringsfrekvens för upplösning
        576p – 50 Hz, 640 x 480 – 60 Hz, 720p – 50 Hz/60 Hz, 1 366 x 768 – 60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Mottagare/mottagning/sändning

        Digital-TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signalstyrkeindikering
        Ja
        Text-TV
        1000 sidor hypertext
        HEVC-stöd
        Ja

      • Smart TV

        SmartTV-appar*
        • Netflix*
        • HBO
        • NFT-app*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • Disney+
        • TITAN-kanal
        OS
        TITAN OS
        Minnesstorlek (flash)*
        8 GB

      • Smart-TV-funktioner

        Interaktiv TV
        HbbTV
        Röstassistent*
        • Fungerar med Alexa
        • Fungerar med Google Home
        Smart hem-upplevelse
        • MATTER
        • Control4
        Stöd för text till tal
        Ja

      • Multimedietillämpningar

        Videouppspelningsformat
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Musikuppspelningsformat
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Textningsformat som stöds
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Bilduppspelningsformat
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Ljud

        Ljud
        2.0-kanaligt
        Uteffekt (RMS)
        12 W
        Högtalarkonfiguration
        2 x 6 W fullregisterhögtalare
        Sound Engine
        Basic Sound Engine
        Huvudhögtalare
        Fullregister basreflex (FR01A)

      • Anslutningar

        Antal HDMI-anslutningar
        3
        HDMI-funktioner
        • 1080i, 1080p (stöder HDCP)
        • ARC (Audio Return Channel) (HDMI 1)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Vidarekoppling för fjärrkontroll
        • Ljudkontroll för systemet
        • System-standby
        • Uppspelning med en knapptryckning
        Antal USB-portar
        2
        Trådlös anslutning
        Wi-Fi 802.11n, 2 x 2, enstaka band
        HDCP 2.3
        Ja på alla HDMI
        HDMI ARC
        Ja, på HDMI1
        EasyLink 2.0
        • Extern inställning via TV-gränssnittet
        • HDMI-CEC för Philips TV/SB

      • HDMI-videofunktioner som stöds

        HDR
        • HDR10
        • HLG

      • EU-energikort

        Energiklass för SDR
        E
        Energiklass för HDR
        F
        Nätverksanslutet standbyläge
        2,0  W
        Panelteknik som används
        LED-LCD

      • Effekt

        Nätström
        AC 100–240 V, 50/60 Hz
        Strömförbrukning i standby-läge
        mindre än 0,5 W
        Strömsparfunktioner
        • Automatisk avstängningstimer
        • Stäng av bild (för radio)
        • Ekoläge
        • Ljussensor

      • Tillbehör

        Tillbehör som medföljer
        • 2 x AAA-batterier
        • Nätkabel
        • Fjärrkontroll
        • Bordsställning
        • Snabbstartguide
        • Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik

      • Design

        TV:ns färger
        Svart låg plastram
        Stativdesign
        Kolsvart plast, rundad form

      • Mått

        Avstånd mellan 2 stativ
        635  mm
        Kompatibel med väggfäste
        100 x 200 mm
        TV utan stativ (B x H x D)
        718,4 x 419 x 61,1mm
        TV med stativ (B x H x D)
        718,4 x 446,5 x 197mm
        TV:ns vikt utan stativ
        3,38 kg
        TV:ns vikt med stativ
        3,45 kg

      • Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.
      • TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
      • Smart-TV-apptillgängligheten varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv.
      • Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.
      • EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
      • Netflix-prenumeration krävs. Villkoren finns på https://www.netflix.com
      • Amazon Prime finns på utvalda språk och i utvalda länder.
      • Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag. Amazon Alexa finns tillgängligt på vissa språk och i vissa länder.
      • Knappen för OTT-tjänster på fjärrkontrollen är olika beroende på land. Se den faktiska produkten i lådan.
      • Google Assistent är tillgängligt på olika språk och i olika länder beroende på produkttyp.
      • Omfattningen av röststyrningstjänster via TV:n varierar beroende på land och språk. Kontakta vår kundtjänst för den senaste informationen.
