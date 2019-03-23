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Utgått
436M6VBPAB/01
Momentum
43 (visningsyta om 42,51 tum/108 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
De här Philips-skärmarna har paneler med höga prestanda för att ge bilder med upplösning i UltraClear, 4K UHD (3 840 x 2 160). Philips-skärmar ger levande bilder och grafik oavsett om du är en krävande professionell användare som behöver extremt detaljerade bilder för CAD lösningar, använder 3D-grafikprogram eller är en finansexpert som jobbar med enorma kalkylblad.
Tack vare Philips MultiView-skärmens höga upplösning kan du nu uppleva en värld med anslutningar. MultiView möjliggör aktiv dubbel anslutning och visning så att du kan arbeta med flera enheter som stationär och bärbar dator samtidigt, för komplext fleruppgiftsarbete.
Med VESA-certifierade DisplayHDR 1000 får du en helt annan visuell upplevelse jämfört med andra ”HDR-kompatibla” skärmar. Extremt djup svärta och starkt vitt ljus kontrasterar med klara färger för att ta fram detaljer som du aldrig upplevt tidigare. Spelare kan enkelt upptäcka fiender som döljer sig i mörka hörn och skuggor, och filmtittarna får en mer fängslande och verklighetstrogen upplevelse. Den här Philips Momentum-skärmen levereras med flera HDR-lägen som vart och ett är optimerat för dina användningsscenarier: HDR-spel, HDR-film och HDR-foto.
Utmärkelser
3.7
av 5
30
Recensioner
Fornøydkunde
23/03/2019
Norge
Meget bra skjerm for konsoll spilling.
Når jeg først kjøpte denne skjermen, syntes jeg at den var litt grå og slet litt med å finne rett instillinger for å få best mulig fargegjengivelse. Jeg har lest veldig mange tester av denne skjermen og sett en del reviews på youtube. Jeg synes rett og slett at philips ikke har fått nok skryt for denne skjermen. Mange anmeldere gir denne skjermen dårlige reviews for at de tester den for pc og ikke for konsoll. Har du for eksempel skjermen nærmere en 80cm i fra deg blir pixlene veldig godt synlig og tekst vises dårlig. Jeg har selv denne skjermen stående på tv benk på stua og har en avstand på litt over en meter. Og da merkes det ikke. Jeg spiller for det meste Call of duty. For og få best mulig utnyttelse av srgb spekteret har jeg satt mine instillinger som følger. PS4 Pro instillinger: Resolution : 2160p - YUV420 RGB Range : Full HDR : Auto Deep Colour Output : Auto HDMI Device link : Enabled HDCP : Enabled Boost Mode : Enabled Monitor instillinger: Ambiglow : Brightest LowBlue mode: off HDR : VESA HDR 1000 Brightness : 47 Contrast : 61 Sharpness : 70 Smart Response : fast Smart Contrast : Off Smartframe : Off Gamma : 2.4 Pixel orbiting : On Overscan: Off DPS : Off Colour temperature : 7500k User defined : Red 89 Green 93 Blue 100. Low input lag : on Om jeg setter contrast høyere enn 61 merker jeg at bildet blir tregere. Om sharpness er høyere enn 70 får jeg mer pixel linjer rundt objekter i spillet. Brightness justerer kun bakbelysning. Alt i alt er dette en fantasting monitor for konsoll spilling. Har kun prøvd denne med PS4 pro, men jeg tror den ser veldig bra ut med xbox one x også.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Momentum 436M6VBPAB 4K HDR-skjerm med Ambiglow
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Momentum 436M6VBPAB 4K HDR-skjerm med Ambiglow
Mkp1986
24/05/2020
United Kingdom
Perfect for Console gaming
I purchased my Philips Momentum 43 4k monitor around 6 months ago and it has been fantastic. Its ideal for console gaming, especially with the PS4 Pro and Xbox One X and also with the upcoming PS5 and Series X this will be fantastic. There is literally no input lag which really helps in fast paced online shooting games, and the colour accuracy and HDR brightness brings more cinematic games to life. It's by far the best large gaming monitor for a console, I would probably go for a smaller size for PC gaming as sitting close to a desk with this size monitor could be difficult. I have a smaller 28 inch 144hz for PC use. This was purchased only to be used as a monitor for my consoles and it has been absolutely fantastic. Don't buy a 4k TV for console get yourself a great monitor like this I can 100% guarantee you won't regret it. 5 stars
Fördelar
Amazing picture, HDR, Low input Lag, Speakers are really good
Nackdelar
Too large for PC use on a desk
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Zaduvalo
07/01/2020
United Kingdom
Excellent product for price
Best choose for gaming and work. 60 Hz in 4K resolution is enough for most expensive PCs.
Fördelar
Price, colors, HDR 1000, responce, adaptive sync (helps for slower PC)
Nackdelar
Sometimes USB disconnets, Ones monitor doest turn on after sleep mode (power on/off helps), Slow volume regulation from remote control, Ambiglow only on bottom side
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
Låg fördröjning: bästa tid < 4 ms (i vissa specialfall).
För videoöverföring via USB-C, måste din bärbara dator/enhet stödja USB-C DP Alt-läge
Snabbladdning uppfyller USB BC 1.2 normen
BT. 709-/DCI-P3-täckning baserat på CIE1976
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.
NTSC-område baserat på CIE1976
sRGB-område baserat på CIE1931
10 bitar glittrar med 8 bitar med FRC