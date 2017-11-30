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Utgått

4000 seriesUltratunn LED-TV med Full HD

43PFS4131/12

3.6

| (46) Recensioner

Ultratunn LED-TV med Full HD

Den moderna designen hos Philips 4100-serien med Digital Crystal Clear ger stort värde i ditt hem. Njut av bildkvaliteten i Full HD och klart ljud för en enkel underhållningsupplevelse.

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99,91 % av dem som provar Ambilight TV vill aldrig lämna tillbaka den. 1

Med Digital Crystal Clear

Ultratunn LED-TV med Full HD

  • 43 tum

  • LED-TV med Full HD

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Ultratunna linjer, för en raffinerad profil

Ultratunna linjer, för en raffinerad profil

Läcker. Banbrytande. Förädlad. Exakt. Det är inte konstigt att något så slimmat som Philips ultratunna siluett väcker så mycket uppmärksamhet. Den blir en sofistikerad del i ditt hem.

Ultratunna bladstativ i svart

Mörk, mystisk och otroligt stark. Philips svarta bladstativ tar TV:n till en helt ny nivå. Tålig konstruktion i en ultratunn design som utstrålar elegans och stil. Med den kraftfulla hållningen är det ett under att något så litet kan göra så mycket.

Digital Crystal Clear för precision som du vill dela med dig av

Philips skapade Digital Crystal Clear för dig som vill se naturliga bilder från valfri källa. Oavsett om du vill titta på en serie, filmer, nyheterna eller vill ha en trevlig kväll med vännerna får du optimal kontrast, färg och skärpa.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.6

av 5

46

Recensioner

30/11/2017

United Kingdom

United Kingdom

great tv

I am very happy with this model. Very great picture

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV

27/10/2019

Deutschland

Deutschland

Alle Funktionen funktionieren gut

ich gucke viel Fernsehen in der Freizeit oder nehme Sendungen auf

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4000 series 49PFS4131 Ultraflacher Full HD LED TV

Datum för användning 2018-10-27

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4000 series 49PFS4131 Ultraflacher Full HD LED TV

Datum för användning 2018-10-27

28/11/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ καλή τηλεόραση

Πολύ καλή τηλεόραση την έχω σχεδόν ένα χρόνο, θα την ξανα έπερνα, ζωντανα χρωματα, την συστήνω ανεπιφύλακτα

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV

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  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning. 

  1. EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

  2. Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

  3. TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

  4. (Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.