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  • Produktfoto framifrån
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  • Huvudsakligen använt foto
  • Produktfoto framifrån
  • Foto av fjärrkontroll
  • Ritning över anslutningssidan

Utgått

5500 seriesTunn Full HD LED-TV

43PFT5503/12

4

| (15) Recensioner

Tunn Full HD LED-TV

Förbättrad enkelhet levereras till den stora skärmen. Philips 5500 erbjuder full HD-upplösning, klart ljud och en fantastisk bildupplevelse. Det är enkelt att ansluta den och börja njuta av program, filmer och spel.

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TV brand claim gold

99,91 % av dem som provar Ambilight TV vill aldrig lämna tillbaka den. 1

med Pixel Plus HD

Tunn Full HD LED-TV

  • 43 tum

  • 200 Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Tunna, raffinerade stativ symboliserar lätthet

Vårt nya stavstativ konstruerades för att ändra utrymmet under TV:n där ett traditionellt stativ brukar stå och erbjuda dig en mer uppslukande tittarupplevelse.

Pixel Plus HD. Skarpa bilder, oavsett källa.

Philips Pixel Plus HD-motorn optimerar bildkvaliteten så att du får rena bilder med vackra kontraster. Oavsett om du tittar på kabel-TV eller streamar från en app får du skarpare bilder med ljusare vitt och djupare svärta.

Full HD LED-TV – enastående LED-bilder med suverän kontrast

Bildkvalitet spelar roll. Vanlig HD-TV är kvalitet, men du vill ha mer. Tänk dig skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

15

Recensioner

3
2

07/10/2019

Norge

Norge

TV for de fleste behov

Mye for pengene. Når du ikke skal ha TV med mange funksjoner, er dette midt i blinken.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5500 series 43PFT5503 Svært slank Full HD LED-TV

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5500 series 43PFT5503 Svært slank Full HD LED-TV

13/08/2020

Danmark

Danmark

Fungerer

Fin billedkvalitet som sagtens kan reguleres til lysere/mørkere. Opløsningen fungerer fint med FIFA spil. Alt i alt et fint produkt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5500 series 50PFT5503 Ultratyndt Full HD LED-TV

Datum för användning 2020-02-13

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5500 series 50PFT5503 Ultratyndt Full HD LED-TV

Datum för användning 2020-02-13

28/08/2018

Suomi

Suomi

Hinta laatusuhde kohdillaan.

Erittäin helppo käyttöönotto. Helppo käyttövalikko. Erittäin hyvä kuva.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5500 series 43PFT5503 Erittäin ohut Full HD LED-TV

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5500 series 43PFT5503 Erittäin ohut Full HD LED-TV

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning. 

  1. EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

  2. Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

  3. TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

  4. (Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.

  5. Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.