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Utgått
Tunn Android LED-TV med 4K UHD
Njut av serier, filmer och spel som du älskar med en 4K UHD-TV som får allt innehåll att se suveränt ut. Streama dina favoriter med Android-TV, trådlös anslutning och Ambilight.
108 cm (43 tum) Ambilight-TV
1600 Picture Performance Index
HDR Plus
P5 Perfect Picture Engine
Philips Quad Core-processor möter kraften i Android och ger en spännande spelupplevelse. Med Android TV på TV:n navigerar du bland innehåll, startar appar och spelar upp videor på ett sätt som är snabbt, intuitivt och kul.
Ultra HD ger fyra gånger så hög upplösning som vanlig Full HD. Skärmen lyses upp av över 8 miljoner pixlar och vår Ultra Resolution-teknik som förbättrar upplösningen. Du får bättre bildkvalitet oberoende av innehåll och en skarpare bild med överlägset djup, kontrast, naturliga rörelser och livfulla detaljer.
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3.9
av 5
311
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
Axelina34
30/05/2018
Sverige
En mycket bra produkt.
Vi är mycket nöjda med bildskärpa och ljud,lätt att använda.Kan varmt rekommendera denna produkt
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7300 series 50PUS7303 Tunn Android LED-TV med 4K UHD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7300 series 50PUS7303 Tunn Android LED-TV med 4K UHD
Thai
02/05/2018
Sverige
Underbar tv 50
Köpte denna på Elgiganten 2/maj 2018 Helt underbar bild på tven, slå många tv ute på marknaden vid denna prisklassen, letar du bra och hyfsat pris slå till med denna tven kommer inte ångra dig.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7300 series 50PUS7303 Tunn Android LED-TV med 4K UHD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7300 series 50PUS7303 Tunn Android LED-TV med 4K UHD
Kjell65
09/11/2018
Norge
Behagelig å se på
Veldig lett og stille inn både lyd å bilde, bakgrunns lyset gjør at det er meget behagelig å se på filmer og serier. Det at skjermen er matt gjør at gjenskinn ikke er noe problem. liker også at fjernkontrollen har eget tastatur som gjør det lett å skrive inn passord og andre ting på en enkel måte.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7300 series 55PUS7303 4K UHD Android TV with Ambilight 3-sided
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7300 series 55PUS7303 4K UHD Android TV with Ambilight 3-sided
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Erbjudanden via Android-appen varierar beroende på land. Mer information hittar du i din lokala Google Play Store.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV-apparna som erbjuds varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv.
USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.
Observera att dina Amazon-appar kanske inte alltid finns att tillgå i ditt land.
Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.
Inbyggd Google Assistant kommer som en programvaruuppdatering för Android TV-apparater 2018.
Dess funktioner kan användas med ChromeCast inbyggda appar och smarta enheter. Du kan läsa mer på produktsidorna för ChromeCast inbyggda appar och smarta enheter.