Europeiskt designtänk

Kantstativ, snygg smal ram, anmärkningsvärd QLED-TV – det här är europeisk design när den är som bäst. Ställ in din Ambilight på lounge-läget för att dränka rummet i färg medan TV:n är avstängd. Fjärrkontrollen har tillverkats av återvunnen plast och förpackningen har tillverkats av FSC-certifierad kartong, och till och med bilagorna är noggrant genomtänkta och tryckta på återvunnet papper.