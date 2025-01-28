Gör dig redo för fantastisk 4K QLED-färg. Omslutande Ambilight. Dolby Atmos med 3D-bioliknande ljud. Med Titan OS som gör att du kan titta på allt du gillar förhöjer den här TV:n inte bara ögonblicket, den ger dig även en bättre tittarupplevelse.
Innovativ. Omslutande. Otrolig.
108 cm (43 tum) AMBILIGHT-tv
4K QLED
Pixel Precise Ultra HD
Dolby Atmos
Det finns TV. Och så finns det Ambilight-TV
Med integrerade LED-lampor som reagerar på varje scen omsluter Ambilight dig med ett färgstarkt ljus. Filmer, sport, musikvideor och spel expanderar bortom skärmen för att göra dig mer uppslukad av ögonblicket. När du väl har upplevt det kommer du aldrig mer att vilja ha en TV utan det.
4K QLED för en intensiv tittarupplevelse och Quantum Dot-färgkvalitet
Intensiva färger. Otroligt skarpa scener. Det är bildperfektion när den är som bäst. Med 4K (UHD) är detta en Ambilight-TV som anpassar sig till alla dina HDR-format. Med varje otroligt ögonblick, oavsett om det är mörkt eller ljust, uppspelat eller streamat, kan du sluka varje detalj när du tittar på scen efter scen.
Kom närmare detaljerna med pixelprecision
Med åtta miljoner pixlar som alla jobbar tillsammans i harmoni är detta en helt unik 4K-tittarupplevelse. Med de skarpaste bilderna som definierar mer detaljerade, verklighetstrogna scener, finns det inget som fångar ögonblicket mer verklighetstroget än denna Philips Ambilight-TV.
Dolby Atmos skapar ljud som på bio
Håll i dig. Dolby Atmos skapar ljud precis som regissören tänkte sig. Varje ögonblick gör att du blir ännu mer fängslad av scenen. Oavsett om det handlar om filmer, serier, sport eller spel kommer du snart att bli uppslukad av ögonblicket.
DTS:X för 3D-omslutande ljudupplevelser
DTS:X gör hela skillnaden, med ett ljud som är så verkligt att det känns som om du är där. Med 3D-ljudteknik som ger ljudet ytterligare en dimension kommer ditt vardagsrum snart att förvandlas till en teatersalong.
Håll innehåll nära med Titan OS
Philips Smart-TV Titan OS-plattformen ger dig det du gillar att titta på, snabbt. Från uppföljare till serier, och från dokumentärer till drama, allt du vill ha finns där med en knapptryckning. Oavsett vad du vill titta på kan du hålla alla de bästa streamingapparna lätt inom räckhåll.
Anslut enkelt till ditt smarta hemnätverk
Matter Smart Home-kompatibilitet ger smidig integration i ditt befintliga smarta hemnätverk. För att styra TV:n från din Matter Smart Home-app eller med röststyrningstjänster trycker du bara på knappen på fjärrkontrollen och pratar. Dämpa belysningen. Justera termostaten. Du kan till och med slå på Philips Ambilight-TV:n. Ett enda kommando gör allt. TV:n är även kompatibel med smarta Google-högtalare och Apple AirPlay.
Välj bland flera storlekar
Liten skärm på 43 tum. Fantastisk TV på 85 tum. Och allt däremellan. Det handlar om att skapa större valmöjligheter för att säkerställa att TV:n smälter in på ett snyggt sätt. Med sex olika storlekar kan du med all säkerhet välja den perfekta TV:n för ditt hem.
Gör varje ord tydligare med Vocal Boost
Hör varje ord med precision. Vocal Boost gör att lyssnaren kan höja och sänka dialogvolymen utan att bakgrundsljudet påverkas. På så sätt kommer du inte att missa ett enda ögonblick nu när varje talad mening framförs tydligare.
Spelklar anslutning
HDMI 2.1 och VRR hjälper dig att få ut det bästa av din konsol, med snabbare spel och jämnare grafik. Med inställningen för låg input lag som kopplas in automatiskt när du slår på konsolen är du redo för nästa nivå inom gaming.
Europeiskt designtänk
Kantstativ, snygg smal ram, anmärkningsvärd QLED-TV – det här är europeisk design när den är som bäst. Ställ in din Ambilight på lounge-läget för att dränka rummet i färg medan TV:n är avstängd. Fjärrkontrollen har tillverkats av återvunnen plast och förpackningen har tillverkats av FSC-certifierad kartong, och till och med bilagorna är noggrant genomtänkta och tryckta på återvunnet papper.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit och iOS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder och regioner.