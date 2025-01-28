Söktermer

      Energy Label Europe F Energimärkning
      Om du vill ha mer information kan du ladda ned Energimärkning (PDF 195.0KB)

      QLED 4K Ambilight-TV

      43PUS8500/12

      Gör dig redo för fantastisk 4K QLED-färg. Omslutande Ambilight. Dolby Atmos med 3D-bioliknande ljud. Med Titan OS som gör att du kan titta på allt du gillar förhöjer den här TV:n inte bara ögonblicket, den ger dig även en bättre tittarupplevelse.

      Läs mer om produkten

      Tillgänglig i:

      • 108 cm (43 tum) AMBILIGHT-tv
      • 4K QLED
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Dolby Atmos
      Det finns TV. Och så finns det Ambilight-TV

      Med integrerade LED-lampor som reagerar på varje scen omsluter Ambilight dig med ett färgstarkt ljus. Filmer, sport, musikvideor och spel expanderar bortom skärmen för att göra dig mer uppslukad av ögonblicket. När du väl har upplevt det kommer du aldrig mer att vilja ha en TV utan det.

      4K QLED för en intensiv tittarupplevelse och Quantum Dot-färgkvalitet

      Intensiva färger. Otroligt skarpa scener. Det är bildperfektion när den är som bäst. Med 4K (UHD) är detta en Ambilight-TV som anpassar sig till alla dina HDR-format. Med varje otroligt ögonblick, oavsett om det är mörkt eller ljust, uppspelat eller streamat, kan du sluka varje detalj när du tittar på scen efter scen.

      Kom närmare detaljerna med pixelprecision

      Med åtta miljoner pixlar som alla jobbar tillsammans i harmoni är detta en helt unik 4K-tittarupplevelse. Med de skarpaste bilderna som definierar mer detaljerade, verklighetstrogna scener, finns det inget som fångar ögonblicket mer verklighetstroget än denna Philips Ambilight-TV.

      Dolby Atmos skapar ljud som på bio

      Håll i dig. Dolby Atmos skapar ljud precis som regissören tänkte sig. Varje ögonblick gör att du blir ännu mer fängslad av scenen. Oavsett om det handlar om filmer, serier, sport eller spel kommer du snart att bli uppslukad av ögonblicket.

      DTS:X för 3D-omslutande ljudupplevelser

      DTS:X gör hela skillnaden, med ett ljud som är så verkligt att det känns som om du är där. Med 3D-ljudteknik som ger ljudet ytterligare en dimension kommer ditt vardagsrum snart att förvandlas till en teatersalong.

      Håll innehåll nära med Titan OS

      Philips Smart-TV Titan OS-plattformen ger dig det du gillar att titta på, snabbt. Från uppföljare till serier, och från dokumentärer till drama, allt du vill ha finns där med en knapptryckning. Oavsett vad du vill titta på kan du hålla alla de bästa streamingapparna lätt inom räckhåll.

      Anslut enkelt till ditt smarta hemnätverk

      Matter Smart Home-kompatibilitet ger smidig integration i ditt befintliga smarta hemnätverk. För att styra TV:n från din Matter Smart Home-app eller med röststyrningstjänster trycker du bara på knappen på fjärrkontrollen och pratar. Dämpa belysningen. Justera termostaten. Du kan till och med slå på Philips Ambilight-TV:n. Ett enda kommando gör allt. TV:n är även kompatibel med smarta Google-högtalare och Apple AirPlay.

      Välj bland flera storlekar

      Liten skärm på 43 tum. Fantastisk TV på 85 tum. Och allt däremellan. Det handlar om att skapa större valmöjligheter för att säkerställa att TV:n smälter in på ett snyggt sätt. Med sex olika storlekar kan du med all säkerhet välja den perfekta TV:n för ditt hem.

      Gör varje ord tydligare med Vocal Boost

      Hör varje ord med precision. Vocal Boost gör att lyssnaren kan höja och sänka dialogvolymen utan att bakgrundsljudet påverkas. På så sätt kommer du inte att missa ett enda ögonblick nu när varje talad mening framförs tydligare.

      Spelklar anslutning

      HDMI 2.1 och VRR hjälper dig att få ut det bästa av din konsol, med snabbare spel och jämnare grafik. Med inställningen för låg input lag som kopplas in automatiskt när du slår på konsolen är du redo för nästa nivå inom gaming.

      Europeiskt designtänk

      Kantstativ, snygg smal ram, anmärkningsvärd QLED-TV – det här är europeisk design när den är som bäst. Ställ in din Ambilight på lounge-läget för att dränka rummet i färg medan TV:n är avstängd. Fjärrkontrollen har tillverkats av återvunnen plast och förpackningen har tillverkats av FSC-certifierad kartong, och till och med bilagorna är noggrant genomtänkta och tryckta på återvunnet papper.

      Tekniska specifikationer

      • Ambilight

        Funktioner för Ambilight
        • AmbiSleep
        • Ambilight Music
        • Spelläge
        • Vardagsrumsljus-läge
        • Soluppgångsalarm
        • Går att anpassa till väggens färg
        Ambilight-version
        Tresidig

      • Bild/visning

        Diagonal skärmstorlek (tum)
        43  tum
        Diagonal skärmstorlek (metrisk)
        108  cm
        Skärmupplösning
        3840 x 2160p
        Uppdateringsfrekvens
        60  Hz
        Bildmotor
        Pixel Precise Ultra HD
        Bildförbättring
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Spel
        • HDR10+-kompatibel
        • Hemmabio
        • Bildskärm
        • Film
        • Micro Dimming
        • Personlig
        • Ultra Resolution
        Skärmteknik
        4K Ultra HD QLED

      • Skärmens ingångsupplösning

        Uppdateringsfrekvens för upplösning
        • 576p–50 Hz
        • 640 x 480–60 Hz
        • 720p–50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz
        • 2560 x 1440 – 60 Hz
        • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Mottagare/mottagning/sändning

        Digital-TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signalstyrkeindikering
        Ja
        Text-TV
        1000 sidor hypertext
        HEVC-stöd
        Ja

      • Smart TV

        SmartTV-appar*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • NFT-app*
        • Netflix*
        • YouTube
        OS
        TITAN OS
        Minnesstorlek (flash)*
        8 GB

      • Smart-TV-funktioner

        Interaktiv TV
        HbbTV
        Röstassistent*
        • Amazon Alexa Built-in
        • Fungerar med Google Home
        • Fjärrkontroll med mikrofon
        Smart hem-upplevelse
        • MATTER
        • Control4
        • Fungerar med Apple Home
        Gaming Control Bar
        Gamebar 2.0
        Stöd för text till tal
        Ja

      • Multimedietillämpningar

        Videouppspelningsformat
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Musikuppspelningsformat
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Textningsformat som stöds
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Bilduppspelningsformat
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Ljud

        Ljud
        2.0-kanaligt
        Uteffekt (RMS)
        20 W
        Högtalarkonfiguration
        2 x 10 W fullregisterhögtalare
        Codec
        • DTS:X
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        Ljudförbättring
        • AVL-läge
        • Basförbättring
        • Dolby Media Intelligence
        • Underhållning
        • Equalizer
        • Lyssningsprofil
        • Nattläge
        • Rumskalibrering
        • Personlig
        • Röstboost
        Hörlursfunktioner
        Dolby Atmos för hörlur
        Sound Engine
        IntelliSound
        Huvudhögtalare
        Fullregister basreflex (FR01A)

      • Anslutningar

        Antal HDMI-anslutningar
        3
        HDMI-funktioner
        • 4K
        • Returkanal för ljud
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Uppspelning med en knapptryckning
        • Vidarekoppling för fjärrkontroll
        • Ljudkontroll för systemet
        • System-standby
        Antal USB-portar
        2
        Trådlös anslutning
        • Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dubbla band
        • Bluetooth 5.2
        • Fungerar med Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Ja på alla HDMI
        HDMI ARC
        Ja, på HDMI1
        HDMI 2.1-funktioner
        • eARC på HDMI 1
        • Stöd för eARC/VRR/ALLM
        EasyLink 2.0
        • Extern inställning via TV-gränssnittet
        • HDMI-CEC för Philips TV/SB

      • HDMI-videofunktioner som stöds

        Spel
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • HDR10+-kompatibel

      • EU-energikort

        EPREL-registreringsnummer
        2206259
        Energiklass för SDR
        F
        Krav på strömförsörjning i påslaget läge för SDR
         50  kWh/1 000 tim.
        Energiklass för HDR
        G
        Krav på strömförsörjning i påslaget läge för HDR
        80  kWh/1 000 tim.
        Strömförbrukning i av-läge
        saknas
        Nätverksanslutet standbyläge
        2,0  W
        Panelteknik som används
        LED-LCD
        Panelteknik som används.
        QLED LCD

      • Effekt

        Nätström
        AC 100–240 V, 50/60 Hz
        Strömförbrukning i standby-läge
        mindre än 0,5 W
        Strömsparfunktioner
        • Automatisk avstängningstimer
        • Ljussensor
        • Ekoläge
        • Stäng av bild (för radio)

      • Tillbehör

        Tillbehör som medföljer
        • 2 x AAA-batterier
        • Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation
        • Fjärrkontroll
        • Bordsställning
        • Nätkabel
        • Snabbguide

      • Design

        TV:ns färger
        Mattsvart ram
        Stativdesign
        Svart bågstativ i metall

      • Mått

        Avstånd mellan 2 stativ
        756 mm  mm
        Kompatibel med väggfäste
        200 x 100 mm
        TV utan stativ (B x H x D)
        958 x 563 x 87 mm
        TV med stativ (B x H x D)
        958 x 625 x 243 mm
        Förpackning (B x H x D)
        1 045 x 650 x 133 mm
        TV:ns vikt utan stativ
        6,76 kg
        TV:ns vikt med stativ
        7,08 kg
        Vikt inkl. förpackning
        9,8 kg

      • Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.
      • TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
      • Smart-TV-apptillgängligheten varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv
      • Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp
      • EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
      • Netflix-prenumeration krävs. Villkoren finns på https://www.netflix.com
      • Amazon Prime finns på utvalda språk och i utvalda länder.
      • Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag. Amazon Alexa finns tillgängligt på vissa språk och i vissa länder.
      • Knappen för OTT-tjänster på fjärrkontrollen är olika beroende på land. Se den faktiska produkten i lådan.
      • Google Assistent är tillgängligt på olika språk och i olika länder beroende på produkttyp.
      • Omfattningen av röststyrningstjänster via TV:n varierar beroende på land och språk. Kontakta vår kundtjänst för den senaste informationen.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit och iOS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder och regioner.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alla rättigheter förbehålles.

