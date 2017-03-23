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Utgått
48PFT4101/12
Tunn LED-TV med Full HD
Den moderna designen hos Philips 4100-serien med Digital Crystal Clear ger stort värde i ditt hem. Njut av bildkvaliteten i full HD med Perfect Motion Rate och klart ljud för en enkel underhållningsupplevelse.
48 tum
LED-TV med Full HD
DVB-T/T2/C
Delad glädje är dubbel glädje. Anslut ett USB-minne, en digitalkamera, en mp3-spelare eller någon annan multimedieenhet till USB-porten på TV:n och ta del av foton, videor och musik med den användarvänliga innehållsläsaren på skärmen.
Philips skapade Digital Crystal Clear för dig som vill se naturliga bilder från valfri källa. Oavsett om du vill titta på en serie, filmer, nyheterna eller vill ha en trevlig kväll med vännerna får du optimal kontrast, färg och skärpa.
Läcker. Banbrytande. Förädlad. Exakt. Det är inte konstigt att något så slimmat som Philips ultratunna siluett väcker så mycket uppmärksamhet. Den blir en sofistikerad del i ditt hem.
3.8
av 5
12
Recensioner
Perra925
23/03/2017
Sverige
Verifierad köpare
Bra köp,kan verkligen rekommenderas.
En mycket bra produkt som är lättanvänd och ger en bra bild om du har tillgång till HD-sändningar.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 32PFT4101 Ultratunn LED-TV med Full HD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 32PFT4101 Ultratunn LED-TV med Full HD
JL52
07/01/2018
Suomi
Tässä tuotteessa kaikki perusjutut hyvällä hinta laatusuhteella
Esim. nopeakäyttöinen/ helppo ohjelmaopas ei turhia nettiominaisuuksia mutta liitännät tietokoneelle,siis HDMI, mahdollistavat kunnollisen netinkäytön, ilman onnettoman hitaita tv: n omia tietokone toimintoja joita kalliimmissa malleissa löytyy mutta joilla ei kuitenkaan oikeastaan voi mitään tehdä eli tarkoitan lähinnä niiden hitautta verrattuna esim kunnon pelikoneeseen .Todella hyvä ja helppokäyttöinen kaukosäädin joka ei temppuile vaan aina kun käsket se tekee sen.Kestävyydestä en vielä osaa sanoa olen omistanut vasta puolitoista vuotta tähän asti hyvin toiminut: Ominaisuudet näyttönä kannatta tarkistaa teknisestä infosta mutta omaan käyttööni riittävä muttei varmaankaan kalliiimpien mallien tasolla
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 48PFT4101 Full HD erittäin ohut LED-TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 48PFT4101 Full HD erittäin ohut LED-TV
Pipa
25/08/2017
Suomi
Hyvät toiminnot
Kuva hyvä, toimii hyvin. Kevyt ja tyylikäs ulkonäkö.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 40PFT4101 Full HD erittäin ohut LED-TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 40PFT4101 Full HD erittäin ohut LED-TV
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.