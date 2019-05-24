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Utgått

4100 seriesUltratunn LED-TV med Full HD

49PFT4132/12

3.9

| (18) Recensioner

Ultratunn LED-TV med Full HD

Snygg design och prisvärd. Philips 4100 TV med Digital Crystal Clear-funktioner, bildkvalitet i Full HD, hög kontrast och tydlig ljudåtergivning. Upplev underhållning utan krångel från den här unika lättanvända modellen.

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99,91 % av dem som provar Ambilight TV vill aldrig lämna tillbaka den. 1

med Digital Crystal Clear

Ultratunn LED-TV med Full HD

  • 49 tum

  • LED-TV med Full HD

  • DVB-T/T2/C

USB för multimedieuppspelning

USB för multimedieuppspelning

Delad glädje är dubbel glädje. Anslut ett USB-minne, en digitalkamera, en mp3-spelare eller någon annan multimedieenhet till USB-porten på TV:n och ta del av foton, videor och musik med den användarvänliga innehållsläsaren på skärmen.

Full HD LED-TV – enastående LED-bilder med suverän kontrast

Bildkvalitet spelar roll. Vanlig HD-TV är kvalitet, men du vill ha mer. Tänk dig skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

Digital Crystal Clear för precision som du vill dela med dig av

Philips skapade Digital Crystal Clear för dig som vill se naturliga bilder från valfri källa. Oavsett om du vill titta på en serie, filmer, nyheterna eller vill ha en trevlig kväll med vännerna får du optimal kontrast, färg och skärpa.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.9

av 5

18

Recensioner

2

24/05/2019

Norge

Norge

Enkel og praktisk

Enkelt og praktisk TV - apparat. Kjøpt til bruk på soverommet og er meget fornøyd.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4100 series 32PFT4132 Svært slank LED-TV med Full HD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4100 series 32PFT4132 Svært slank LED-TV med Full HD

10/05/2019

Norge

Norge

Svært god TV for pengene!

Svært god TV. Bildet er skarpt og fargene er klare og varme. Den er veldig elegant siden den har så tynn ramme, og er pen å se på. Lyden er mer enn godkjent, men det kan selvsagt ikke sammenlignes med et musikkanlegg.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4100 series 43PFT4132 Svært slank LED-TV med Full HD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4100 series 43PFT4132 Svært slank LED-TV med Full HD

04/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Quality Product

Wanted full HD and Philips has in my opinion the best reputation. I was not disappointed. The quality is everything I hoped for and would recommend this television to all who ask. I offer the highest praise for this product

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4100 series 43PFT4132 Full HD Ultra-Slim LED TV

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4100 series 43PFT4132 Full HD Ultra-Slim LED TV

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  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning. 

  1. EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

  2. Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

  3. TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

  4. (Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.

  5. Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.