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Utgått
Slimmad LED-TV med 4K Ultra och Android TV
Den vackert utformade Philips 6500-serien är här. Upplev den vackra Ultra HD-bildkvaliteten med 4K och öppna en ny värld av underhållning med Android-TV. En tunn ram och ett unikt Arc-stativ gör utseendet komplett med ett elegant designutseende.
49 tum
LED-TV med 4K Ultra HD
Quad Core, 16 GB utbyggbart
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Det fina med en 4K Ultra HD-TV är att du kan njuta av varje liten detalj. Philips Pixel Precise Ultra HD-motor omvandlar ingångsbilden så att den visas i suverän UHD-upplösning på skärmen. Du får jämna och skarpa rörliga bilder och utmärkt kontrast. Du får alltid djupare svarta nyanser, vitare vitt, levande färger och naturliga hudtoner, oavsett bildkälla.
Philips Arc-stativet får sin inspiration från arkitektur och har en modern, balanserad och öppen design. Den polerade kromytan med hög kvalitet och den eleganta böjda effekten ger lite extra stil åt alla rum.
Fantastiska tv-högtalare kräver en kraftfull ljudprocessor som bevarar renhet. DTS premiumsvit är utformad för att tillhandahålla den upplevelse konsumenterna förväntar sig av förstklassig ljudbearbetning: uppslukande surroundljud med djup, fyllig bas och kristallklar dialoge som levereras med maximala volymnivåer och utan variationer, klipp eller distorsion.
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4.2
av 5
92
Recensioner
82%
rekommenderar den här produkten
Rossi01
10/06/2017
Sverige
Verifierad köpare
Suverän
Helt nöjd med teven. Enda minus är kontakterna där bak sitter väldigt dumt. Svårt få i HDMI kablarna.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series 55PUS6561 Slimmad 4K-TV med Android TV™
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series 55PUS6561 Slimmad 4K-TV med Android TV™
Webbis
13/02/2017
Sverige
Verifierad köpare
Bra bild och snygg design
Lätt att komma igång, bra med standard android app. Mycket bra bilder och ljud!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series 55PUS6561 Slimmad 4K-TV med Android TV™
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series 55PUS6561 Slimmad 4K-TV med Android TV™
Mikko
28/05/2017
Suomi
Verifierad köpare
Laitteen asennus oli helposti seurattavissa ja meni ensimmäisellä kerralla
Käyttöönotto oli helppoa, käyttöliittymä selkeä. Sopivan yksinkertainen kaukosäädin.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series 55PUS6561 Erittäin ohut 4K-televisio ja Android TV™
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series 55PUS6561 Erittäin ohut 4K-televisio ja Android TV™
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Erbjudanden via Android-appen varierar beroende på land. Mer information hittar du i din lokala Google Play Store.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
Molnspelerbjudanden beror på spelleverantörer.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.
Google Cast-funktionen gäller för appar och enheter som hanterar Google Cast. Mer information hittar du på produktsidan för Google Cast.
Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV-apparna som erbjuds varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv.
USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.