Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
45 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
45 dagars ångerrätt
Utgått
49PUS7909/12
Ultratunn LED-TV med 4K UHD och Android
Ultra HD och Android möts i Philips Ultra HD-TV i 7900-serien. Tack vare den supersnabba Quad Core-bearbetningen är det enkelt att navigera i din smart-TV, och med Ambilight och ramlös design får du en ännu bättre tittarupplevelse.
49 tum
LED-TV med 4K Ultra HD
Quad Core
Två mottagare, DVB-T/T2/C/S/S2
Titta på TV som aldrig förr tack vare fyra gånger så hög upplösning som en vanlig TV med full HD. 3840 x 2160 bildpunkter ger en bild som är så raffinerad och verklighetstrogen att det känns som att du tittar in i en helt ny värld genom en fönsterruta.
Du har skapat ett hem som du älskar, så varför inte låta TV:n bidra till den varma och inbjudande känslan? Philips unika Ambilight-teknik ger en bredare skärm och du uppslukas av upplevelsen på ett annat sätt eftersom TV-skärmen avger ett extrabrett ljus, från TV-skärmens båda sidor till den omgivande väggen. Färgerna, känslan och spänningen fortsätter utanför skärmen och in i rummet och gör tittarupplevelsen mer spännande, intensiv och uppslukande.
Ingenting går upp mot adrenalinkicken du får av spel, snabba sportevenemang eller actionfilmer på en Ultra HD-TV. Det är därför den här Philips-TV:n har 600 Hz Perfect Motion Rate Ultra, så kan du njuta av fantastisk rörliga bilder i Ultra HD-upplösning. Även om din puls hoppar ska inte bilden du tittar på göra det.
Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips
2.6
av 5
464
Recensioner
Ani74
03/07/2016
Sverige
Verifierad köpare
mycket bra bildkvalitet, färg och anständigt ljudkvalitet
lätt att använda program som Kodi funkar 3d perfekt, övergripande jag älskar denna tv
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7900 series 55PUS7909 Ultratunn TV med 4K UHD och Android™
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7900 series 55PUS7909 Ultratunn TV med 4K UHD och Android™
johan1337
18/02/2016
Sverige
Problem med ljudsynk
Utmärkt tv, dock har jag två problem som jag hoppas kunna få hjälp med här. Första problemet är att ljudet blir osynkat vid inspelning och play/pause. Jag har testat två olika hårddiskar för detta. Det andra problemet är att ljudet stängs av på tv4 när vissa program går till och från reklam, vilket innebär att jag måste byta kanal och sen tillbaks. Detta gäller oavsett om jag har soundbar inkopplad eller ej. I övrigt är jag extremt nöjd med bild, menysystem osv /Johan
Den här recensionen skrevs för 7900 series 55PUS7909 Ultratunn TV med 4K UHD och Android™
Den här recensionen skrevs för 7900 series 55PUS7909 Ultratunn TV med 4K UHD och Android™
Riggy
30/01/2016
Sverige
Prisvärd TV med kanonbild
Min tredje Philips TV, och den bästa hittills. Tack vare Android Operativet fungerar smart TV funktionerna väldigt smidigt. Min förra Philips var mycket segare. Bilden är knivskarp ihop med min digitalbox. Har uppdaterat mjukvaran 2 gånger utan problem, enkelt och smidigt. Det enda negativa är ljudet som utlovas som bra. Mitt låter inte bra, måste stänga av finesser som surroundljud för att det låter illa. Blir garanterat en Philips nästa gång med
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7900 series 55PUS7909 Ultratunn TV med 4K UHD och Android™
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7900 series 55PUS7909 Ultratunn TV med 4K UHD och Android™
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Om du vill veta mer kan du gå till www.philips.com/TV.
Erbjudanden via Android-appen varierar beroende på land. Mer information hittar du i din lokala Google Play Store.
Om du vill veta mer om den smarta TV-appen går du till www.philips.com/tv där du kan se vilka tjänster som erbjuds i ditt land.
Cloud TV-utbudet är beroende av landtillgänglighet och regler
För kompatibilitet krävs Wi-fi Miracast-certifiering samt Android 4.2 eller senare. Om du vill veta mer kan du titta i dokumentationen som medföljde enheten.
USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.
Philips TV-kamera (PTA317) säljs separat.
Föräldrar bör övervaka sina barn när de tittar på 3D så att de inte upplever något av ovanstående obehag. 3D-tittande rekommenderas inte för barn under 6 år eftersom deras syn inte är fullt utvecklad ännu.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.