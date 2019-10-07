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Utgått
50PFT5503/12
Tunn Full HD LED-TV
Förbättrad enkelhet levereras till den stora skärmen. Philips 5500 erbjuder full HD-upplösning, klart ljud och en fantastisk bildupplevelse. Det är enkelt att ansluta den och börja njuta av program, filmer och spel.
50 tum
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Undvik kabeltrassel med bara en enda HDMI-kabel för både bild- och ljudsignaler från dina enheter till TV:n. HDMI-standarden använder okomprimerade signaler, så att du alltid får den högsta kvaliteten från källa till skärm. Med Philips EasyLink behöver du bara en fjärrkontroll för att styra de flesta åtgärder på din TV, DVD-, Blu-ray-spelare, digitaldekoder eller ditt hemmabiosystem.
Delad glädje är dubbel glädje. Anslut ett USB-minne, en digitalkamera, en mp3-spelare eller någon annan multimedieenhet till USB-porten på TV:n och ta del av foton, videor och musik med den användarvänliga innehållsläsaren på skärmen.
Bildkvalitet spelar roll. Vanlig HD-TV är kvalitet, men du vill ha mer. Tänk dig skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.
4.0
av 5
15
Recensioner
Farsan
07/10/2019
Norge
TV for de fleste behov
Mye for pengene. Når du ikke skal ha TV med mange funksjoner, er dette midt i blinken.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5500 series 43PFT5503 Svært slank Full HD LED-TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5500 series 43PFT5503 Svært slank Full HD LED-TV
Huttelihut
13/08/2020
Danmark
Fungerer
Fin billedkvalitet som sagtens kan reguleres til lysere/mørkere. Opløsningen fungerer fint med FIFA spil. Alt i alt et fint produkt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5500 series 50PFT5503 Ultratyndt Full HD LED-TV
Datum för användning 2020-02-13
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5500 series 50PFT5503 Ultratyndt Full HD LED-TV
Datum för användning 2020-02-13
Eero
28/08/2018
Suomi
Hinta laatusuhde kohdillaan.
Erittäin helppo käyttöönotto. Helppo käyttövalikko. Erittäin hyvä kuva.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5500 series 43PFT5503 Erittäin ohut Full HD LED-TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5500 series 43PFT5503 Erittäin ohut Full HD LED-TV
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.
Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.