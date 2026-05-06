      QLED 4K Ambilight-TV

      50PQS8501/12

      Övergripande klassificering / 5
      Innovativ. Omslutande. Otrolig.

      Gör dig redo för fantastisk 4K QLED-färg. Omslutande Ambilight. Dolby Atmos med 3D-bioliknande ljud. Med Titan OS som gör att du enkelt kan titta på allt du gillar förhöjer den här TV:n inte bara ögonblicket, den ger dig även en bättre tittarupplevelse.

      • 126 cm (50 tum) AMBILIGHT-tv
      • 4K QLED
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Dolby Atmos
      Det finns TV. Och så finns det Ambilight-TV

      Med integrerade LED-lampor som reagerar på varje scen omsluter Ambilight dig med ett färgstarkt ljus. Filmer, sport, musikvideor och spel expanderar bortom skärmen för att göra dig mer uppslukad av ögonblicket. När du väl har upplevt det kommer du aldrig mer att vilja ha en TV utan det.

      AmbiScape – synka dina smarta lampor till det som händer

      Upptäck en helt ny dimension av underhållning. AmbiScape utvidgar Ambilight bortom TV:n och synkroniseras med dina smarta lampor för att förvandla rummet till en levande duk. Känn varje scen, varje takt och varje ögonblick när omgivningen reagerar i realtid – och drar dig ännu djupare in i upplevelsen.

      4K QLED för en intensiv tittarupplevelse och Quantum Dot-färgkvalitet

      Intensiva färger. Otroligt skarpa scener. Det är Quantum Dot-färgbriljans. Med 4K (UHD) anpassar den sig till alla dina HDR-format. Med varje otroligt ögonblick, oavsett om det är mörkt eller ljust, uppspelat eller streamat, kan du sluka varje detalj när du tittar på scen efter scen.

      Kom närmare detaljerna med Pixel Precise Ultra HD

      Zooma in. Förlora dig själv i detaljerna. Detta är precision som går bortom det tänkbara. Med en Pixel Precise Ultra HD-skärm för skärpa och verklighetstrogna detaljer fyller den varje ögonblick med hisnande upplevelser.

      Färg och kontrast med HDR10+

      Förvänta dig fler detaljer. Förbättrad bildkvalitet i bild efter bild. Med större betoning på färg och kontrast så att även de mörkaste stunder och ljusaste scener blir tydligare.

      Du får perfekt TV-ljud vad du än tittar på. IntelliSound-motor

      Med vår inbyggda IntelliSound-motor kan du använda AI för att få bästa möjliga ljud! Oavsett om det är serier och filmer, musik eller innehåll med mycket tal som nyheter optimerar TV:n inställningarna automatiskt. Vill du inte använda AI? Du kan även välja förinställda ljudstilar manuellt eller själv anpassa inställningarna.

      Omge dig med Dolby Atmos och DTS:X

      Med Dolby Atmos, så ljudet blir som regissören tänkt sig, och DTS:X för att skapa ljudupplevelser i 3D. Det är som om du är där på riktigt. Ljud med den här extra dimensionen ger en mer uppslukande upplevelse.

      Det går snabbt och lätt att hitta innehåll med Titan OS

      Philips Smart-TV Titan OS-plattformen ger dig det du gillar att titta på, snabbt. Från uppföljare till serier, och från dokumentärer till drama, allt du vill ha finns där med en knapptryckning. Oavsett vad du vill titta på kan du hålla alla de bästa streamingapparna lätt inom räckhåll.

      Anslut enkelt till smarta hemnätverk

      Matter Smart Home-kompatibilitet innebär att du kan styra TV:n via Matter Smart Home-appen eller röststyra TV:n via enheter med Alexa eller dina smarta Google-högtalare. På så sätt kan du med rösten hitta filmer, TV-program, få rekommendationer och så mycket mer.

      EasyLink. Enkel och smidig kontroll

      Med EasyLink+ får du full kontroll över din Philips-TV och din soundbar med en enda fjärrkontroll. Du får smidig och enhetlig styrning och slipper krångla med flera fjärrkontroller. I stället får du en smidig och integrerad upplevelse varje gång.

      Ekodesign – europeiskt designtänk

      Hållbarhet möter stil. Den här vackert utformade TV:n har designats med miljön i åtanke, från en fjärrkontroll tillverkad av återvunnen plast till FSC-certifierad förpackning och bilagor tryckta på återvunnet papper. Med ekoläget kan du sänka energiförbrukningen för allt innehåll och alla inställningar med ett enda tryck.

      Tekniska specifikationer

      • Ambilight

        Funktioner för Ambilight
        • Går att anpassa till väggens färg
        • Spelläge
        • Ambilight Music
        • Automatisk Ambilight
        • Ambilight Suite
        • Ambilight FTI Animation
        • Vardagsrumsljus-läge
        Ambilight-version
        Tresidig

      • Bild/visning

        Diagonal skärmstorlek (tum)
        50  tum
        Diagonal skärmstorlek (metrisk)
        126  cm
        Teckenfönster
        4K Ultra HD LED
        Skärmupplösning
        3840 x 2160p
        Uppdateringsfrekvens
        60  Hz
        Bildmotor
        Pixel Precise Ultra HD
        Bildförbättring
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Spel
        • HDR10+-kompatibel
        • Hemmabio
        • Film
        • Bildskärm
        • Micro Dimming
        • Personlig
        • Ultra Resolution

      • Skärmens ingångsupplösning

        Uppdateringsfrekvens för upplösning
        • 576p–50 Hz
        • 720p–50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz
        • 2560 x 1440 – 60 Hz
        • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Mottagare/mottagning/sändning

        Digital-TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signalstyrkeindikering
        Ja
        Text-TV
        1000 sidor hypertext
        HEVC-stöd
        Ja

      • Smart TV

        SmartTV-appar*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • NFT-app*
        • Netflix*
        • YouTube
        • HBO
        OS
        TITAN OS
        Minnesstorlek (flash)*
        8 GB

      • Smart-TV-funktioner

        Interaktiv TV
        HbbTV
        Röstassistent*
        • Fungerar med Google Home
        • Fjärrkontroll med mikrofon
        Smart hem-upplevelse
        • MATTER
        • Control4
        • Fungerar med Amazon Alexa
        • Fungerar med Google Home
        Gaming Control Bar
        Gamebar 2.0
        Stöd för text till tal
        Ja

      • Multimedietillämpningar

        Videouppspelningsformat
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Musikuppspelningsformat
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Textningsformat som stöds
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Bilduppspelningsformat
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Ljud

        Ljud
        2.0-kanaligt
        Codec
        • DTS:X
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        Ljudförbättring
        • AVL-läge
        • Basförbättring
        • Dolby Media Intelligence
        • Underhållning
        • Equalizer
        • Lyssningsprofil
        • Nattläge
        • Röstboost
        • Personlig
        Hörlursfunktioner
        Dolby Atmos för hörlur
        Sound Engine
        IntelliSound
        Huvudhögtalare
        Fullregister basreflex (FR01A)

      • Anslutningar

        Antal HDMI-anslutningar
        3
        HDMI-funktioner
        • 4K
        • Returkanal för ljud
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Uppspelning med en knapptryckning
        • Vidarekoppling för fjärrkontroll
        • Ljudkontroll för systemet
        • System-standby
        Antal USB-portar
        2
        Trådlös anslutning
        • Wi-Fi 802.11ac 2 x 2 dubbla band
        • Bluetooth 5.2
        HDCP 2.3
        Ja på alla HDMI
        HDMI ARC
        Ja, på HDMI1
        HDMI 2.1-funktioner
        • eARC på HDMI 1
        • Stöd för eARC/VRR/ALLM
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC för Philips TV/SB
        • Extern inställning via TV-gränssnittet

      • HDMI-videofunktioner som stöds

        Spel
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10+-kompatibel
        • HDR10

      • Effekt

        Strömsparfunktioner
        • Automatisk avstängningstimer
        • Ljussensor
        • Ekoläge
        • Stäng av bild (för radio)

      • Tillbehör

        Tillbehör som medföljer
        • 2 x AAA-batterier
        • Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation
        • Fjärrkontroll
        • Bordsställning
        • Nätkabel
        • Snabbstartguide

      • Mått

        Avstånd mellan 2 stativ
        795  mm
        Kompatibel med väggfäste
        200 x 100 mm

      • Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.
      • TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
      • Smart-TV-apptillgängligheten varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv
      • Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp
      • EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
      • Netflix-prenumeration krävs. Villkoren finns på https://www.netflix.com
      • Amazon Prime finns på utvalda språk och i utvalda länder.
      • Knappen för OTT-tjänster på fjärrkontrollen är olika beroende på land. Se den faktiska produkten i lådan.
      • Google Assistent är tillgängligt på olika språk och i olika länder beroende på produkttyp.
      • Omfattningen av röststyrningstjänster via TV:n varierar beroende på land och språk. Kontakta vår kundtjänst för den senaste informationen.
      • * Apple, AirPlay och Apple Home är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder och regioner.
