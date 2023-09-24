Jeg har nu haft dette tv i lidt under en måned, gik fra et andet Philips OLED og til dette, og det har jeg på ingen måde fortrudt. Super god lyd og fantastiske billeder. Lyden er der ikke noget at sætte en finger på, den er overraskende god og bedre end forventet. Det gamle tv leverede også gode billeder og lyd, men kommer ikke i nærheden af dette. Det kræver lidt tålmodighed at få indstillet billedet til egne præferencer, de standard billede profiler der er præinstalleret - er overraskende gode, men ved lidt nørden frem og tilbage - kan du gøre det endnu bedre, og heldigvis findes der guider på nettet til at få dette tv indstillet. Ambilight er jeg meget glad for og denne model har 4 sidet, og det er super fedt. Once you go ambilight - you never go back.