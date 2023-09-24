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Utgått
4.6
av 5
538
Recensioner
93%
rekommenderar den här produkten
Ka80
24/09/2023
Danmark
Superb picture and ambilight
The picture is fantastic, but the TV (expectedly) deserves to be used with an external sound system - internal sound is really underwhelming compared to the picture. I had trouble with sound dropping out on my wireless sound system (Bluesound), but this was solved by using one of the ordinary ARC outputs instead of the eARC output on the TV.
Fördelar
Impressive picture
Nackdelar
Internal sound underwhelming
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OLED 48OLED807 4K UHD Android TV
Datum för användning 2022-08-24
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OLED 48OLED807 4K UHD Android TV
Datum för användning 2022-08-24
Zeiko55
16/06/2023
Danmark
Verifierad köpare
Flot TV
Flot TV med utrolige livlige og virkelighedstro billeder. En stor fornøjelse at anvende
Fördelar
Flot oplevelser til alle film, TV, mv.
Nackdelar
Intet
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OLED 55OLED807 4K UHD Android TV
Datum för användning 2022-05-16
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OLED 55OLED807 4K UHD Android TV
Datum för användning 2022-05-16
Ham_De:Kalder_HH
03/03/2023
Danmark
Verdensklasse TV
Jeg har nu haft dette tv i lidt under en måned, gik fra et andet Philips OLED og til dette, og det har jeg på ingen måde fortrudt. Super god lyd og fantastiske billeder. Lyden er der ikke noget at sætte en finger på, den er overraskende god og bedre end forventet. Det gamle tv leverede også gode billeder og lyd, men kommer ikke i nærheden af dette. Det kræver lidt tålmodighed at få indstillet billedet til egne præferencer, de standard billede profiler der er præinstalleret - er overraskende gode, men ved lidt nørden frem og tilbage - kan du gøre det endnu bedre, og heldigvis findes der guider på nettet til at få dette tv indstillet. Ambilight er jeg meget glad for og denne model har 4 sidet, og det er super fedt. Once you go ambilight - you never go back.
Fördelar
Understøtter alle billedeformater, har god lyd, lys i fjernbetjeningen
Nackdelar
Knapperne på fjernbetjeningen er lidt for små i hvert fald til mine pølsefingre
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OLED 55OLED807 4K UHD Android TV
Datum för användning 2023-02-03
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OLED 55OLED807 4K UHD Android TV
Datum för användning 2023-02-03