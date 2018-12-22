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Utgått
55PUS6803/12
Tunn Smart LED-TV med 4K UHD
Luta dig tillbaka och njut av den höga kvaliteten på en Smart-TV med 4K UHD som är fantastiskt enkel att använda. Du når snabbt ditt favoritinnehåll med SAPHI. Med Pixel Precise Ultra HD blir bilden skarp med mjuka rörelser. Ambilight blir pricken över i:et.
139 cm (55 tum) Ambilight-TV
1200 Picture Performance Index
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
Ultra HD ger fyra gånger så hög upplösning som vanlig Full HD. Skärmen lyses upp av över 8 miljoner pixlar och vår Ultra Resolution-teknik som förbättrar upplösningen. Du får bättre bildkvalitet oberoende av innehåll och en skarpare bild med överlägset djup, kontrast, naturliga rörelser och livfulla detaljer.
Modern europeisk design med aluminiumställ i mörk silverfärg som matchar den tunna ramen.
DTS HD optimerar ljudbearbetningen genom att bevara det ursprungliga ljudinnehållet så att du får ett bättre ljud från högtalarna och kristallklar dialog.
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3.5
av 5
20
Recensioner
nackno
22/12/2018
Sverige
Utmärkt bild och lätthanterlig
Bilden är utmärkt även vid icke 4k källa. Ambilight gjorde mer skillnad än väntat och var därmed en positiv överraskning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6800 series 55PUS6803 Tunn Smart LED-TV med 4K UHD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6800 series 55PUS6803 Tunn Smart LED-TV med 4K UHD
gas1883
27/12/2018
United Kingdom
Lovely TV
Amazing TV, the Amiblight is something else, absolutely stunning when playing on the PS4, has to be seen to really appreciate. Can be switched off at the touch of a button. My 1st smart TV, looking forwards to exploring what else this TV has on offer, 1st impressions and quick glance do not disappoint. Great price too, would recommend.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6800 series 55PUS6803 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6800 series 55PUS6803 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV
Marcy891@
16/02/2020
Deutschland
Der Mercedes unter den tv Geräten
Die ambilight Funktion auch ohne hue und bridge ist dermaßen geil das ist unbeschreiblich
Fördelar
Entspannend und bringt das ganze Wohnzimmer in eine Wohlfühloase
Nackdelar
0
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6800 series 55PUS6803 Ultraflacher 4K-UHD-LED-Smart TV
Datum för användning 2019-10-16
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6800 series 55PUS6803 Ultraflacher 4K-UHD-LED-Smart TV
Datum för användning 2019-10-16
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.
Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV-apparna som erbjuds varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv.
USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.
För kompatibilitet krävs Wi-fi Miracast-certifiering samt Android 4.2 eller senare. Om du vill veta mer kan du titta i dokumentationen som medföljde enheten.
Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.