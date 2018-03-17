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Utgått
55PUT6401/12
Slimmad LED-TV med 4K Ultra och Android TV
Design möter prestanda med Philips 6400-serien. Står på ett minimalistiskt stativ. Bilden blir levande i 4K Ultra HD och Pixel Plus Ultra HD-bildkvalitet. Med Android TV blir dina underhållningsmöjligheter praktiskt taget oändliga
55 tum
LED-TV med 4K Ultra HD
Quad Core, 8 GB utbyggbart
DVB-T/T2/C
Alla fantastiska konstverk behöver ett eget staffli. Och precis som konst behöver Philips-TV:n visas upp på bästa sätt. Dessa tunna aluminiumstativ med klämdesign har vårt designteam utformat särskilt för den här modellen och de visar verkligen upp lättheten och den tunna utformningen hos denna kraftfulla TV-serie.
Philips Quad Core-processor möter kraften i Android och ger en spännande spelupplevelse. Med Android TV på TV:n navigerar du bland innehåll, startar appar och spelar upp videor på ett sätt som är supersnabbt, superintuitivt och superroligt.
Molnspel erbjuder en stor katalog med onlinespel med hög kvalitet för alla åldrar, smak och spelnivå. Bara välj ett spel och spela på tv:n!
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3.3
av 5
136
Recensioner
LP90
17/03/2018
Danmark
Super flot og fantastisk tv
det er vores første smart tv og hvilket et vi er så super fantastisk glad og tilfreds for dette flotte tv
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series 55PUT6401 Ultratyndt 4K TV med Android TV™
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series 55PUT6401 Ultratyndt 4K TV med Android TV™
Auditossen
20/04/2017
Danmark
Flot design, kanon billede, mange muligheder
Kanon flot billede det lille fjernsyn giver når mediets opløsning er i 4K! Mange muligheder med Android som system og ikke nogen hakken eller venten med ydeevnen. Rigtig godt fjernsyn til prisen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series 43PUT6401 Ultratyndt 4K TV med Android TV™
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series 43PUT6401 Ultratyndt 4K TV med Android TV™
djpede
05/12/2016
Danmark
lækkert tv
meget fjernsyn for penge. og rigtig godt billede. det er ment at sidde op vis du har en google konto. og ambiligt det kan ikke undværes når du først har prøvet det.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series 49PUT6401 Ultratyndt 4K TV med Android TV™
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series 49PUT6401 Ultratyndt 4K TV med Android TV™
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Erbjudanden via Android-appen varierar beroende på land. Mer information hittar du i din lokala Google Play Store.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
Google Cast-funktionen gäller för appar och enheter som hanterar Google Cast. Mer information hittar du på produktsidan för Google Cast.
Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV-apparna som erbjuds varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv.
USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.
Observera att dina Amazon-appar kanske inte alltid finns att tillgå i ditt land. (För närvarande fungerar Amazon-apparna endast i Storbritannien, Tyskland och Österrike)