    Interaktiv utbildningsskärm

      Signage Solutions E-Line-skärm

      65BDL3052E/00

      Interaktiv utbildningsskärm

      Philips E-Line-pekskärm maximerar interaktion och inspirerar till samarbete med upp till 20 pekpunkter. Den drivs av Android och har härdat, bländfritt glas, vilket gör att den klarar av daglig användning i lektionssalen.

      Interaktiv utbildningsskärm

      Med multitouch-teknik

      • 65-tums
      • Drivs av Android
      • Multipekning
      Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control

      Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.

      OPS-plats gör det möjligt att bädda in datorn utan kablar

      Integrera en dator eller en Android-driven CRD50-modul direkt med din Philips Professional Display. OPS-platsen innehåller alla anslutningar du behöver för att köra din OPS-lösning, inklusive en strömkälla.

      Android: Kör din egen app eller välj din favoritapp

      Med Android OS inbyggt i skärmen kan du kan arbeta med de mest utvecklade operativsystemen i världen och spara din egen app direkt på skärmen. Eller så väljer du från det stora biblioteket med Android-appar och spelar upp innehåll från det. Med det inbyggda schemat kan du dagdela apparna och innehållet baserat på kund och tid på dagen. Med funktionen för automatisk riktning är det lika enkelt att visa innehållet i stående eller liggande läge som att stänga av bildskärmen.

      Visningsyta

      Beläggningar som motverkar bländning, reflektioner och fingeravtryck, 7 MoH-hårdhet.

      Multipekteknik med 20 tryckpunkter

      Skapa en minnesvärd interaktiv upplevelse med upp till 20 tryckpunkter samtidigt. Den här skärmen är perfekt för samarbets- och tävlingsapplikationer och ser till att din publik kan ta del av innehållet, vilket gör den perfekt för utbildning, offentliga lokaler, företag, hotellbranschen och försäljningsbranschen. Pekpanelen är HID-kompatibel, vilket ger sann plug-and-play.

      Inbyggt whiteboard-läge

      Inspirera till smidiga samarbeten med whiteboardläget. Aktivera den här funktionen för att förvandla skärmen till en tom duk som flera användare kan rita på med fingret eller särskilda skärmpennor. Allt på skärmen kan därefter sparas för enkel utskrift eller fildelning.

      Tekniska specifikationer

      • Bild/visning

        Diagonal skärmstorlek (metrisk)
        163.9  cm
        Diagonal skärmstorlek (tum)
        65  tum
        Bildförhållande
        16:9
        Skärmupplösning
        3 840 x 2 160
        Bildpunktavstånd
        0,372 (H) x 0,372 (V) [mm]
        Optimal upplösning
        3840 x 2160 vid 60 Hz
        Ljusstyrka
        350  cd/m²
        Antal färger
        1,07 B
        Kontrastförhållande (medel)
        1200:1
        Svarstid (medel)
         8  ms
        Synfältsvinkel (horisontell)
        178  grader
        Synfältsvinkel (vertikal)
        178  grader
        Bildförbättring
        • 3:2–2:2 filmdetektering
        • 3D-kamfilter
        • Rörelsekompenserad videobearbetning
        • Progressive Scan
        • 3D MA-videobearbetning
        • Dynamisk kontrastförbättring
        Panelteknik
        ADS
        Operativsystem
        Android 8,0
        OS UI-upplösning
        1920 x 1080 vid 60 Hz

      • Anslutningar

        Ljudutgång
        3,5 mm miniuttag (x1)
        Videoingång
        • DVI-D (x1)
        • HDMI 2.0 (x3)
        • VGA (analog D-Sub) (x1)
        • USB 2.0 (x4)
        • USB-C (upp till 65 W)
        Ljudingång
        3,5 mm miniuttag (x1)
        Andra anslutningar
        • OPS
        • Micro-SD
        • USB-B (x3)
        Extern kontroll
        • IR (in/ut) 3,5 mm-uttag
        • RJ45
        • RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag

      • Bekvämlighet

        Placering
        Liggande (18/7 )
        Skärmsläckarfunktioner
        Pixelskift, låg ljusstyrka
        Tangentbordskontroll
        Låsbar
        Fjärrkontrollsignal
        Låsbar
        Signalgenomkoppling
        • RS232
        • IR Loopthrough
        Enkel installation
        • AC-utgång
        • Smart-insats
        Annan bekvämlighet
        Bärhandtag
        Nätverksstyrd
        • RS232
        • RJ45

      • Ljud

        Inbyggda högtalare
        2 x15 W

      • Effekt

        Nätström
        100 ~ 240 VAC, 50–60 Hz
        Förbrukning (medel)
        155  W
        Förbrukning (max)
        376 W
        Strömförbrukning i standby-läge
        < 0,5 W
        Strömsparfunktioner
        Smart Power
        Energiklass
        G

      • Bildskärmsupplösningar som stöds

        Datorformat
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 832 x 624, 75 Hz
        • 1 440 x 900, 60 Hz
        • 1 600 x 900, 60 Hz
        • 1 680 x 1050, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1 152 x 870, 75 Hz
        • 1 280 x 1 024, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60Hz
        • 3840 x 2160, 30, 60 Hz
        • 640 x 480, 60, 67, 75 Hz
        • 800 x 600, 60 Hz
        Videoformat
        • 480i, 60 Hz
        • 480 bpkt, 60 Hz
        • 720p, 50, 60Hz
        • 1080i, 50, 60Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 2160p, 30, 60 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 576 bpkt, 50 Hz

      • Mått

        Fäste för Smart-insats
        100 x 100 mm, 6 x M4L6
        Bredd
        1494,3  mm
        Höjd
         883,2  mm
        Vikt
        43.15  kg
        Djup
        99,5 mm (D_max)/78,5 mm (D_väggfäste)  mm
        Bredd (tum)
        58,83  tum
        Höjd (tum)
        34.77  tum
        Väggfäste
        400 x 400 mm, M8
        Djup (tum)
        3.92 (D_Max)/3.09(D_Wallmount)  tum
        Rambredd
        17,8 mm (T/R/L) x 31,7 mm (B)

      • Vikt

        Produkt med förpackning (kg)
        52,7  kg
        Produkt med förpackning (lb)
        116,18  lb
        Produkt utan stativ (kg)
        43,15  kg
        Produkt utan stativ (lb)
         95,13  lb

      • Driftförhållanden

        Höjd
        0 ~ 3 000 m
        Temperaturintervall (drift)
        0 ~ 40  °C
        MTBF
         50 000  timmar
        Temperaturintervall (förvaring)
        -20~60  °C
        Luftfuktighet (drift) [RH]
        20–80 % (utan kondensering)
        Luftfuktighet (förvaring) [RH]
        5–95 % (utan kondensering)

      • Multimedietillämpningar

        USB-uppspelning, video
        • H.263
        • H.264
        • H.265
        • MPEG1/2
        • MPEG4
        • VP9
        USB-uppspelning, bild
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB-uppspelning, ljud
        • AAC
        • MPEG
        • HEAAC

      • Intern spelare

        CPU
        2x A53 + 2x A73
        Processor
        ARM Mali G51
        Minne
        3 GB DDR3
        Förvaring
        16 GB EMMC

      • Tillbehör

        Tillbehör som medföljer
        • Rengöringsduk (x1)
        • HDMI-kabel (3 m) (x1)
        • IR-sensorkabel (1,8 m) (x1)
        • Philips-logotyp (x1)
        • Snabbstartsguide (x1)
        • Fjärrkontroll och AAA-batterier
        • Kabel för RS232-seriekoppling (x1)
        • Pekpenna (x2)
        • USB-A till B-kabel (3 m) (x1)
        • RS232-kabel
        • AC-nätkabel
        • Kabelklämma (x3)
        • AC-strömbrytarskydd och skruv x1
        • DVI-D-kabel
        • USB-skydd och skruvar
        Extra tillbehör
        Interact-donglar

      • Övrigt

        OSD-språk (On-screen Display)
        • Arabiska
        • Nederländska
        • Danska
        • Engelska
        • Franska
        • Finnish
        • Tyska
        • Italienska
        • Japanska
        • Norska
        • Polera
        • Portugisiska
        • Ryska
        • Spanska
        • Svenska
        • kinesiska (förenklad)
        • Turkiska
        • Traditionell kinesiska
        Garanti
        5 års garanti
        Myndighetsgodkännande
        • CE
        • FCC, klass A
        • RoHS
        • CB
        • EAC
        • EMF
        • ETL

      • Interaktivitet

        Multipekteknik
        Infraröd pekskärm utan mellanrum
        Tryckpunkter
        20 samtidiga tryckpunkter
        Plug-and-play
        HID-kompatibel
        Skyddsglas
        • Icke-bländande
        • Härdat säkerhetsglas 7MOHS

      Förpackningens innehåll

      Andra objekt i rutan

      • Valbara tillbehör: Interact-donglar
