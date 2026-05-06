65PQS8501/12
Innovativ. Omslutande. Otrolig.
Gör dig redo för fantastisk 4K QLED-färg. Omslutande Ambilight. Dolby Atmos med 3D-bioliknande ljud. Med Titan OS som gör att du enkelt kan titta på allt du gillar förhöjer den här TV:n inte bara ögonblicket, den ger dig även en bättre tittarupplevelse.Läs mer om produkten
4K Ambilight-TV
Med integrerade LED-lampor som reagerar på varje scen omsluter Ambilight dig med ett färgstarkt ljus. Filmer, sport, musikvideor och spel expanderar bortom skärmen för att göra dig mer uppslukad av ögonblicket. När du väl har upplevt det kommer du aldrig mer att vilja ha en TV utan det.
Upptäck en helt ny dimension av underhållning. AmbiScape utvidgar Ambilight bortom TV:n och synkroniseras med dina smarta lampor för att förvandla rummet till en levande duk. Känn varje scen, varje takt och varje ögonblick när omgivningen reagerar i realtid – och drar dig ännu djupare in i upplevelsen.
Intensiva färger. Otroligt skarpa scener. Det är Quantum Dot-färgbriljans. Med 4K (UHD) anpassar den sig till alla dina HDR-format. Med varje otroligt ögonblick, oavsett om det är mörkt eller ljust, uppspelat eller streamat, kan du sluka varje detalj när du tittar på scen efter scen.
Zooma in. Förlora dig själv i detaljerna. Detta är precision som går bortom det tänkbara. Med en Pixel Precise Ultra HD-skärm för skärpa och verklighetstrogna detaljer fyller den varje ögonblick med hisnande upplevelser.
Förvänta dig fler detaljer. Förbättrad bildkvalitet i bild efter bild. Med större betoning på färg och kontrast så att även de mörkaste stunder och ljusaste scener blir tydligare.
Med vår inbyggda IntelliSound-motor kan din TV använda AI för att ge dig bästa möjliga ljud! Oavsett om det är serier och filmer, musik eller innehåll med mycket tal som nyheter optimerar TV:n inställningarna automatiskt. Vill du inte använda AI? Du kan även välja förinställda ljudstilar manuellt eller själv anpassa inställningarna.
Med Dolby Atmos, så ljudet blir som regissören tänkt sig, och DTS:X för att skapa ljudupplevelser i 3D. Det är som om du är där på riktigt. Ljud med den här extra dimensionen ger en mer uppslukande upplevelse.
Matter Smart Home-kompatibilitet innebär att du kan styra TV:n via Matter Smart Home-appen eller röststyra TV:n via enheter med Alexa eller dina smarta Google-högtalare. På så sätt kan du med rösten hitta filmer, TV-program, få rekommendationer och så mycket mer.
Med EasyLink+ får du full kontroll över din Philips-TV och din soundbar med en enda fjärrkontroll. Du får smidig och enhetlig styrning och slipper krångla med flera fjärrkontroller. I stället får du en smidig och integrerad upplevelse varje gång.
Hållbarhet möter stil. Den här vackert utformade TV:n har designats med miljön i åtanke, från en fjärrkontroll tillverkad av återvunnen plast till FSC-certifierad förpackning och bilagor tryckta på återvunnet papper. Med ekoläget kan du sänka energiförbrukningen för allt innehåll och alla inställningar med ett enda tryck.
