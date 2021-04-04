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Utgått
65PUS6703/12
Tunn Smart LED-TV med 4K UHD
Luta dig tillbaka och njut av den höga kvaliteten på en Smart-TV med 4K UHD som är fantastiskt enkel att använda. Du når snabbt ditt favoritinnehåll med SAPHI. Med Pixel Precise Ultra HD blir bilden skarp med mjuka rörelser. Ambilight blir pricken över i:et.
164 cm (65 tum) Ambilight-TV
1100 Picture Performance Index
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
Tack vare vår särskilda programvara som analyserar bilden i 6 400 olika zoner och justerar den därefter, får du suverän kontrast och bildkvalitet som ger en verkligt levande visuell upplevelse.
DTS HD optimerar ljudbearbetningen genom att bevara det ursprungliga ljudinnehållet så att du får ett bättre ljud från högtalarna och kristallklar dialog.
SAPHI är ett snabbt och intuitivt operativsystem som gör din Philips Smart-TV ett sant nöje att använda. Njut av fantastisk bildkvalitet och få åtkomst till en tydlig ikonbaserad meny med endast en knapp. Använd TV:n enkelt, och navigera snabbt till populära Philips Smart-TV-appar inklusive YouTube, Netflix och mycket mer.
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3.7
av 5
354
Recensioner
Tj_@cket
04/04/2021
Sverige
Mycket tv för pengarna
För att jag är väldigt nöjd med mitt köp, den har lättnavigerade menyer, den har 4k och ambilight, bra innbyggd Browser och den var billig dessutom.
Fördelar
Snygg,smidiga menyer, väldigt bra och utförligt förklarade hjälpa snitt, bra Specs och som sagt billig som tusan
Nackdelar
Ok 1 den tar bara 4k i 30hz på HDMI Arc kanalen, No biggie
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6700 series 55PUS6703 Tunn Smart LED-TV med 4K UHD
Datum för användning 2019-04-03
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6700 series 55PUS6703 Tunn Smart LED-TV med 4K UHD
Datum för användning 2019-04-03
Zaphod42
17/11/2020
Sverige
Bilden försvinner
En av anledningarna till att välja en TV är att den kan visa bild. Det är inte Philips TV så bra på. Ofta (flera gånger i timmen) försvinner bilden och man måste starta om TVn. Det påverkar dessutom upplevelsen och det är stressande att ständigt sitta beredd med fjärrkontrollen.
Fördelar
Ambilight är trevligt
Nackdelar
Bilden försvinner
Den här recensionen skrevs för 6700 series 50PUS6703 Tunn Smart LED-TV med 4K UHD
Datum för användning 2020-05-17
Den här recensionen skrevs för 6700 series 50PUS6703 Tunn Smart LED-TV med 4K UHD
Datum för användning 2020-05-17
Anders66
02/09/2019
Sverige
Smidig
En smidig och lättanvänd TV med kanonbild som jag starkt rekomenderar.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6700 series 43PUS6703 Tunn Smart LED-TV med 4K UHD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6700 series 43PUS6703 Tunn Smart LED-TV med 4K UHD
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.
Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV-apparna som erbjuds varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv.
USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.
För kompatibilitet krävs Wi-fi Miracast-certifiering samt Android 4.2 eller senare. Om du vill veta mer kan du titta i dokumentationen som medföljde enheten.
Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.