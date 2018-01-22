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Utgått
65PUS8700/12
4K Böjd LED-TV driven av Android TV
Offra ingenting: 8700-seriens Android-drivna UHD Böjd TV kombinerar kvalitetsmaterial och teknik med eleganta linjer. Förstklassiga inslag inkluderar tresidig Ambilight, Quad Core bearbetning och kromat bågstativ med synlig soundbar.
65 tum
LED-TV med 4K Ultra HD
Quad Core, 16 GB utbyggbart
Två mottagare, DVB-T/T2/C/S/S2
Ultra HD-TV har fyra gånger högre upplösning än en vanlig Full HD-TV. Med över 8 miljoner bildpunkter och vår unika uppkonverteringsteknik Ultra Resolution får du förbättrade bilder oberoende av innehåll. Du får förbättrad skärpa, ökat djup, överlägsen kontrast, jämna, naturliga rörelser och perfekta detaljer.
Philips Quad Core-processor möter kraften i Android och ger en spännande spelupplevelse. Med Android TV på TV:n navigerar du bland innehåll, startar appar och spelar upp videor på ett sätt som är supersnabbt, superintuitivt och superroligt.
Du lever som du vill ... är det inte på tiden att du skaffar en TV som matchar din stil? Vår svängda TV tänjer på gränserna för konventionell utformning så att du får ett spännande modernt utseende i kombination med den höga bildkvalitet du förväntar dig av en Philips-TV.
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2.9
av 5
117
Recensioner
Berntan
22/01/2018
Sverige
En otroligt lättskött TV, enkel installation
En otroligt bra LED-Tv enkel att få igång. Bra bild och fin skärpa
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8700 series 65PUS8700 Svängd LED-TV med 4K och Android TV™
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8700 series 65PUS8700 Svängd LED-TV med 4K och Android TV™
Salkku
26/07/2016
Suomi
Verifierad köpare
Huippu tuote
Todella tyylikkään muotoilun omaava televisio. Ambilight tuo upeasti laajuutta hienoon katseluelämykseen. Kuva ja värit ovat huikeat tässä televisiossa. Kaarevuus luo hienolla tavalla syvyyden tuntua, ja lisää entisestään teräväpiirron vaikutusta. Tupla virittimet tuo helppouden televisio-ohjelmien katseluun, ei haittaa vaikka olisi muuttoa suunnitteilla, erillistä digiboksia kun ei tarvita antenni- eikä kaapeliverkossa. Kaukosäätimen kääntöpuolen näppäimistöstö ansaitsee myös kehuja. Smart ominaisuudet on helposti käytettäviä, miinuksena yle areenan puute.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8700 series 55PUS8700 Kaareva 4K-LED-TV ja Android TV™ -käyttöjärjestelmä
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8700 series 55PUS8700 Kaareva 4K-LED-TV ja Android TV™ -käyttöjärjestelmä
Andyss
08/07/2018
Deutschland
Unerklärlich warum Philips die Produktion eingestellt hat
Das Gerät ist etwas Gewöhnung bedürftig mit dem hochfahren,doch bei gewisser Grundkenntniss und der Beachtung der technischen Helferlein mit den Anschlüssen und und danach Erlebnis pur. Das Philips dieses Produkt in der Produktion eingestellt hat unerklärlich,daher steigt auch sein Preis im Gebrauch Sektor wieder. Design und Technik bittet kein anderes Gerät auf dem Markt. Komplett unverständlich ist das es nicht weiterentwickelt wurde,kann nur an fehlendem Management Einkauf und Fachkräften in der Umsetzung liegen. Der hohe Preis ist in diesem Segment der Technik und Design gerechtfertigt. Wie gesagt für Kenner ein Genuss.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8700 series 55PUS8700 Curved 4K LED TV powered by Android TV™
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8700 series 55PUS8700 Curved 4K LED TV powered by Android TV™
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
Föräldrar bör övervaka sina barn när de tittar på 3D så att de inte upplever något av ovanstående obehag. 3D-tittande rekommenderas inte för barn under 6 år eftersom deras syn inte är fullt utvecklad ännu.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Erbjudanden via Android-appen varierar beroende på land. Mer information hittar du i din lokala Google Play Store.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.
Google Cast-funktionen gäller för appar och enheter som hanterar Google Cast. Mer information hittar du på produktsidan för Google Cast.
Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV-apparna som erbjuds varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv.
USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.