Andra objekt i rutan
- Valbara tillbehör: Interact-donglar
75BDL3052E/00
Interaktiv utbildningsskärm
Philips E-Line-pekskärm maximerar interaktion och inspirerar till samarbete med upp till 20 pekpunkter. Den drivs av Android och har härdat, bländfritt glas, vilket gör att den klarar av daglig användning i lektionssalen.
Integrera en dator eller en Android-driven CRD50-modul direkt med din Philips Professional Display. OPS-platsen innehåller alla anslutningar du behöver för att köra din OPS-lösning, inklusive en strömkälla.
Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.
Med Android OS inbyggt i skärmen kan du kan arbeta med de mest utvecklade operativsystemen i världen och spara din egen app direkt på skärmen. Eller så väljer du från det stora biblioteket med Android-appar och spelar upp innehåll från det. Med det inbyggda schemat kan du dagdela apparna och innehållet baserat på kund och tid på dagen. Med funktionen för automatisk riktning är det lika enkelt att visa innehållet i stående eller liggande läge som att stänga av bildskärmen.
Skapa en minnesvärd interaktiv upplevelse med upp till 20 tryckpunkter samtidigt. Den här skärmen är perfekt för samarbets- och tävlingsapplikationer och ser till att din publik kan ta del av innehållet, vilket gör den perfekt för utbildning, offentliga lokaler, företag, hotellbranschen och försäljningsbranschen. Pekpanelen är HID-kompatibel, vilket ger sann plug-and-play.
Inspirera till smidiga samarbeten med whiteboardläget. Aktivera den här funktionen för att förvandla skärmen till en tom duk som flera användare kan rita på med fingret eller särskilda skärmpennor. Allt på skärmen kan därefter sparas för enkel utskrift eller fildelning.
Beläggningar som motverkar bländning, reflektioner och fingeravtryck, 7 MoH-hårdhet.
Bild/visning
Anslutningar
Bekvämlighet
Ljud
Effekt
Bildskärmsupplösningar som stöds
Mått
Vikt
Driftförhållanden
Multimedietillämpningar
Intern spelare
Tillbehör
Övrigt
Interaktivitet
