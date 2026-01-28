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Utgått
9007C1
Typ av lampa: HB5
12 V, 65/55 W
Antal lampor: 1
I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard för moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt sett utrustad med Philips-belysning.
Vi erbjuder förstklassiga Philips-produkter och tjänster för fordon på eftermarknaden. Våra produkter tillverkas av material av högsta kvalitet och testas enligt de högsta kraven för att säkerställa våra kunders säkerhet och körkomfort. Hela produktionskedjan är noggrant testad, kontrollerad och certifierad (ISO 9001, ISO 14001 och QSO 9000).
Vilken 12 V-lampa och till vad? Philips Automotive-utbudet har alla bilspecifika funktioner, exempelvis registreringsskyltsljus, bakre parkeringsljus, ljus i handskfacket, inre signallampor och främre parkeringsljus.
3.8
av 5
256
Recensioner
Niclas ljus
28/01/2026
Sverige
Verifierad köpare
Kanon lampa men olaglig på bil
Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Hacnes
01/12/2025
Sverige
Verifierad köpare
Kom ut ur mörkret.
Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Karl100
28/11/2025
Sverige
Verifierad köpare
Nöjd
Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering