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Utgått

Professionella DJ-hörlurar

A3PRO/00

4.8

| (4) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Professionella DJ-hörlurar

A3PRO-hörlurarna har skapats i samarbete med den 5-faldiga vinnaren av priset för världens bästa DJ, Armin van Buuren, och är till för det elektroniska musiklivet. Vare sig du är på språng eller vid mixerbordet kommer hörlurarna att öka kraften och känslan i varje ton.

Visa alla fördelar

i samarbete med Armin van Buuren

Professionella DJ-hörlurar

  • Professionella DJ-hörlurar

  • Over-ear

  • Lyxiga öronkuddar som andas

  • Helt hopvikbara

50 mm-elementen klarar 3 000 mW för störningsfri musik

50 mm-elementen klarar 3 000 mW för störningsfri musik

Högeffektiva neodymelement på 50 mm, konstruerade för 3 000 mW ger klar, dynamisk och störningsfri musik även med hög volym och hög ljudingångseffekt.

Den gängade 6,3 mm-adaptern kan anslutas till vilken musik utrustning som helst

Philips professionella DJ-hörlurar levereras med en gängad 6,3 mm-adapter som kan anslutas var som helst. Du sätter den bara utanpå hörlurskontakten och ansluter den till mixerbordet så får du otroligt ljud direkt från skivtallrikarna. Gör likadant med Hi-Fi-anläggningen hemma för en musikupplevelse som inte liknar något annat.

Sluten baksida och isolerande luftkuddar som ger total ljudisolering

Sluten baksida och isolerande luftkuddar som ger total ljudisolering

Den slutna baksidan maximerar basen och gör att du kan lyssna på din musik så högt du vill utan läckage, och supra-öronkuddarna sluter tätt mellan öronen och hörlurarna så att du får överlägsen ljudisolering.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.8

av 5

4

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
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1

03/01/2016

United Kingdom

United Kingdom

Awesome headphones for DJs

These are some of the best headphones I ever used they a rugged sound awesome and are easy to carry. Love them thank you Philips.

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Den här recensionen skrevs för A3PRO Professional DJ headphones

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13/12/2014

Deutschland

Deutschland

Kristallklarer Sound in gewohnter Philips-Qualität

Nachdem ich Packung geöffnet habe, ist mir gleich die gute Verarbeitung in gewohnter Philips-Manier ins Auge gestochen. Bügel aus Stahl mit einem Überzug aus Silikon als Polster stehen für hohen Tragekomfort, auch bei längeren Sessions spürt man den Kopfhörer trotz des relativ hohen Gewichtes von fast 400 g kaum. Der Bügel ist schrittweise verstellbar und rastet ungefähr jede 3 mm ein, wodurch ein Verrutschen oder Verstellen des Bügels auch bei schnellen Kopfbewegungen selten vorkommt. Durch den Stahlbügel sitzen sie stets sicher auf dem Kopf. Auch die gut abschließenden Ohrmuscheln sitzen sehr bequem, was gerade für Brillenträger wie mich sehr wichtig ist. Bei anderen Over-Ear Kopfhörern hatte ich nach längerem Tragen des Öfteren Schmerzen an den Ohren. Dies ist hier nicht der Fall! Sogar mit Brille schließen die Muscheln hervorragend ab und lassen kaum ein Geräusch von außen hereindringen, wobei man bei maximaler Lautstärke von außen schon den einen oder Ton hört. Das macht aber gar nichts, da im Club die Geräuschkulisse viel höher ist als beispielsweise in der S-Bahn. Ein weiterer Pluspunkt ist der modulare Aufbau der Kopfhörer, so können beispielsweise die Ohrpolster bei Verschmutzung oder Abnutzung gewechselt werden. Ebenso kann das Kabel links oder rechts eingesteckt werden, so kann sie jeder nach seinen Vorlieben aufsetzen. Sollte das Kabel mal zu kurz oder defekt sein, kann es ebenfalls einfach ausgetauscht werden. Dies ist aber eher selten der Fall, da Philips das Kabel unten aufgewickelt hat (kennt man noch von den alten Schnurtelefonen). Hierdurch ist mal recht flexibel und kommt selten ans Limit. Das Kabel macht, genauso wie der Stecker einen sehr stabilen Eindruck, auch lässt sich der mitgelieferte 6,3 mm Adapter mit dem Stecker verschrauben, wodurch einem versehentlichen Rausziehen entgegengewirkt wird. Nicht so gelungen finde ich die Drehbarkeit der Ohrmuscheln, diese lassen sich zwar nach vorn oder hinten verdrehen, jedoch nicht um 180°, somit ist die Monitoring Funktion etwas ungünstig gelöst. Durch einklappbare Ohrmuscheln ist er jedoch extrem kompakt und findet leicht in der mitgelieferten Stofftasche Platz für einen sicheren Transport. Nun zum Wichtigsten, dem Klang! Dieser ist voll, satt, glasklar und gibt jede Frequenz in der gleichen Lautstärke wieder, ohne Bass oder Höhen zu bevorzugen. Die Klangfarbe hängt einzig und allein von der Einstellung der Quelle ab. Unverfälschter Sound direkt auf die Ohren! Der Kopfhörer ist aber nicht nur für elektronische Musik geeignet, auch Metal, Rock oder HipHop werden kompromisslos und sauber wiedergegeben. Philips hat hier zusammen mit Armin van Buuren ein Glanzstück in Sachen Klang und Qualität abgeliefert. Hochwertige Verarbeitung und kleine Details machen diesen Kopfhörer den perfekten Wegbegleiter für lange Clubnächte!

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23/10/2014

Nederland

Nederland

Ultieme Geluidsbeleving

Super blij met deze headphone. De muziek is super en door de grote oorkussens niet te overheersend. De bass is aanwezig, maar ook op gewenste sterkte. Ondanks de robuuste vormgeving is het een licht product met een prima draagcomfort. In grootte verstelbaar en geschikt voor een DJ op een groot feest, maar ook voor het kijken van een serie achter je laptop. Bij beide krijg je een ultieme beleving van het geluid!

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  1. Utbytbara öronkuddar på 90 mm säljs separat på shop.philips.com och armadashop.com

  2. Utbytbara kablar säljs separat på shop.philips.com och armadashop.com