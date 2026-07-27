Inbyggd siren ger extra säkerhet

Att vara säker handlar om att se till att du kan hittas. Enhetens inbyggda siren drar uppmärksamheten till sig, så att hjälpen aldrig är långt borta. Med kinetiskt strömalstring slipper du oväntade batteriproblem, och sirenen gör att du kan känna dig lugn och trygg.