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  • Ett perfekt tillbehör för utomhusaktiviteter
  • Ett perfekt tillbehör för utomhusaktiviteter
  • Ett perfekt tillbehör för utomhusaktiviteter
  • Ett perfekt tillbehör för utomhusaktiviteter
  • Ett perfekt tillbehör för utomhusaktiviteter
  • Ett perfekt tillbehör för utomhusaktiviteter
  • Ett perfekt tillbehör för utomhusaktiviteter
  • Ett perfekt tillbehör för utomhusaktiviteter
  • Ett perfekt tillbehör för utomhusaktiviteter
  • Ett perfekt tillbehör för utomhusaktiviteter
  • Ett perfekt tillbehör för utomhusaktiviteter
  • Ett perfekt tillbehör för utomhusaktiviteter

Utgått

Bärbar radio

AE1120/00

Ett perfekt tillbehör för utomhusaktiviteter
Philips AE1120/00 bärbara radio är gjord för utomhusbruk. Eftersom den drivs kinetiskt elimineras behovet av batterier. Den innehåller också en inbyggd siren för att påkalla uppmärksamhet och en USB-laddare som håller enheter laddade och anslutna.
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med den här bärbara radion

Ett perfekt tillbehör för utomhusaktiviteter

  • FM/MW, Analog inställning

  • Mikro-USB-port för uppladdning

  • Ficklampa

  • Självförsörjande/batteridriven

Kinetisk strömalstring för enkel laddning

Kinetisk strömalstring för enkel laddning

Intern strömförsörjning via enhetens innovativa, kinetiska strömkälla. Ett miljövänligt alternativ till batteridrivna enheter. Strömförsörj en radio, ficklampa eller ladda en telefon eller annan enhet – superenkelt att alltid ha laddade apparater.

Inbyggd ficklampa – perfekt när det är mörkt

Inbyggd ficklampa – perfekt när det är mörkt

Håll mörkret borta! Med enhetens inbyggda ficklampa kan du hålla igång även när det är mörkt. Du slipper de risker som dåliga ljusförhållanden innebär, och den passar perfekt vid strömavbrott. Kinetisk strömalstring sköter uppladdningen automatiskt, så att du slipper oroa dig för att batteriet tar slut.

Inbyggd siren ger extra säkerhet

Inbyggd siren ger extra säkerhet

Att vara säker handlar om att se till att du kan hittas. Enhetens inbyggda siren drar uppmärksamheten till sig, så att hjälpen aldrig är långt borta. Med kinetiskt strömalstring slipper du oväntade batteriproblem, och sirenen gör att du kan känna dig lugn och trygg.

Tekniska specifikationer

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