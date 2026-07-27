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Utgått
AE1120/00
FM/MW, Analog inställning
Mikro-USB-port för uppladdning
Ficklampa
Självförsörjande/batteridriven
Intern strömförsörjning via enhetens innovativa, kinetiska strömkälla. Ett miljövänligt alternativ till batteridrivna enheter. Strömförsörj en radio, ficklampa eller ladda en telefon eller annan enhet – superenkelt att alltid ha laddade apparater.
Håll mörkret borta! Med enhetens inbyggda ficklampa kan du hålla igång även när det är mörkt. Du slipper de risker som dåliga ljusförhållanden innebär, och den passar perfekt vid strömavbrott. Kinetisk strömalstring sköter uppladdningen automatiskt, så att du slipper oroa dig för att batteriet tar slut.
Att vara säker handlar om att se till att du kan hittas. Enhetens inbyggda siren drar uppmärksamheten till sig, så att hjälpen aldrig är långt borta. Med kinetiskt strömalstring slipper du oväntade batteriproblem, och sirenen gör att du kan känna dig lugn och trygg.
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