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Utgått
AE1530/00
FM/MW, Analog inställning
Inbyggd högtalare
Hörlursuttag
Batteridriven
FM/MW (AM)-stereomottagare
0
En högtalare ger bra och behaglig ljudkvalitet.
3.7
av 5
17
Recensioner
NickWoj
17/06/2013
United Kingdom
Great for a tiny radio
Nice looking design for a small personal radio which you can slip into your pocket and take anywhere. The sound is a bit tinny but is very clear. Reception on both wavebands is good enabling the set to work even in challenging reception conditions.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AE1530 Portable Radio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AE1530 Portable Radio
Sinbad32
17/06/2013
United Kingdom
Great for a tiny radio
Nice looking design for a small personal radio which you can slip into your pocket and take anywhere. The sound is a bit tinny but is very clear. Reception on both wavebands is good enabling the set to work even in challenging reception conditions.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AE1530 Portable Radio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AE1530 Portable Radio
sanpretty
20/08/2010
United Kingdom
Excellent product !
Its worth the money and also good sound quality and really looks beautiful ... and bets part is its so tiny as an mobile .. very handy
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AE1530 Portable Radio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AE1530 Portable Radio