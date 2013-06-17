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Utgått

Bärbar radio

AE1530/00

3.7
| (17) Recensioner
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Tack vare den här lilla eleganta AM/FM-fickradion från Philips kan du lyssna på radio med hög kvalitet var som helst.
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  • FM/MW, Analog inställning

  • Inbyggd högtalare

  • Hörlursuttag

  • Batteridriven

FM/MW-mottagare för radiounderhållning

FM/MW-mottagare för radiounderhållning

FM/MW (AM)-stereomottagare

Enkel rattkontroll för volym och på/av-knapp

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Inbyggd högtalare för radio med bra ljud

Inbyggd högtalare för radio med bra ljud

En högtalare ger bra och behaglig ljudkvalitet.

Tekniska specifikationer

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3.7

av 5

17

Recensioner

17/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great for a tiny radio

Nice looking design for a small personal radio which you can slip into your pocket and take anywhere. The sound is a bit tinny but is very clear. Reception on both wavebands is good enabling the set to work even in challenging reception conditions.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AE1530 Portable Radio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AE1530 Portable Radio

17/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great for a tiny radio

Nice looking design for a small personal radio which you can slip into your pocket and take anywhere. The sound is a bit tinny but is very clear. Reception on both wavebands is good enabling the set to work even in challenging reception conditions.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AE1530 Portable Radio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AE1530 Portable Radio

20/08/2010

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product !

Its worth the money and also good sound quality and really looks beautiful ... and bets part is its so tiny as an mobile .. very handy

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AE1530 Portable Radio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AE1530 Portable Radio

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