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Utgått
AE2330/00
Stänk till i duschen
Få musik i duschen med Philips AE2330/00 badrumsradio. Tack vare dess stänksäkra design kan den användas i hela badrummet. Den löstagbara remmen gör att det går snabbt och enkelt att hänga upp den i duschen.
FM/MW, digitalmottagare
Stänksäker
Klocka
Batteridriven
Radions speltid kan enkelt bestämmas genom att önskat antal minuter ställs in på den digitala timern, som automatiskt räknar ned tiden och stänger av radion när den gått ut.
Radions särskilda design passar handens naturliga krökning, och den matta ytan på två sidor gör den enkel att greppa även med våta händer. Radions botten är gummerad så att du ska kunna trycka på knapparna utan att oroa dig för att den ska halka runt.
Klockradion från Philips drivs av två AA-batterier vilket gör den mycket bärbar och lättplacerad.
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3.7
av 5
50
Recensioner
Doms
14/12/2012
United Kingdom
Philips Bathroom radio AE2330
Perfect bathroom radio,ease of use,reception excellent,absolutely no faults,perfect product.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AE2330 Bathroom radio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AE2330 Bathroom radio
Jon3717
25/07/2012
United Kingdom
Just the job !
A beautifully designed product, good build quality with excellent clear sound. Can be heard over the sound of the shower which is key for a product such as this. Nice compact size so fairly unobtrusive and takes us very little space in the bathroom window where it resides. The only minus for me is that when the radio is on the clock is not displayed, the frequency of the radio is instead. Overall an excellent product I would recommend to others.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AE2330 Bathroom radio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AE2330 Bathroom radio
Geoffers71
25/07/2012
United Kingdom
Just the job !
A beautifully designed product, good build quality with excellent clear sound. Can be heard over the sound of the shower which is key for a product such as this. Nice compact size so fairly unobtrusive and takes us very little space in the bathroom window where it resides. The only minus for me is that when the radio is on the clock is not displayed, the frequency of the radio is instead. Overall an excellent product I would recommend to others.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AE2330 Bathroom radio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AE2330 Bathroom radio