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Utgått

Badrumsradio

AE2330/00

3.7

| (50) Recensioner

Stänk till i duschen

Få musik i duschen med Philips AE2330/00 badrumsradio. Tack vare dess stänksäkra design kan den användas i hela badrummet. Den löstagbara remmen gör att det går snabbt och enkelt att hänga upp den i duschen.

Visa alla fördelar

med den här badrumsradion

Stänk till i duschen

  • FM/MW, digitalmottagare

  • Stänksäker

  • Klocka

  • Batteridriven

Justerbar timer som stänger av radion vid en förinställd tid

Radions speltid kan enkelt bestämmas genom att önskat antal minuter ställs in på den digitala timern, som automatiskt räknar ned tiden och stänger av radion när den gått ut.

Design med halkfritt och enkelt grepp

Radions särskilda design passar handens naturliga krökning, och den matta ytan på två sidor gör den enkel att greppa även med våta händer. Radions botten är gummerad så att du ska kunna trycka på knapparna utan att oroa dig för att den ska halka runt.

Batteridrift för bärbar användning

Klockradion från Philips drivs av två AA-batterier vilket gör den mycket bärbar och lättplacerad.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

50

Recensioner

2

14/12/2012

United Kingdom

United Kingdom

Philips Bathroom radio AE2330

Perfect bathroom radio,ease of use,reception excellent,absolutely no faults,perfect product.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AE2330 Bathroom radio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AE2330 Bathroom radio

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Just the job !

A beautifully designed product, good build quality with excellent clear sound. Can be heard over the sound of the shower which is key for a product such as this. Nice compact size so fairly unobtrusive and takes us very little space in the bathroom window where it resides. The only minus for me is that when the radio is on the clock is not displayed, the frequency of the radio is instead. Overall an excellent product I would recommend to others.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AE2330 Bathroom radio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AE2330 Bathroom radio

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Just the job !

A beautifully designed product, good build quality with excellent clear sound. Can be heard over the sound of the shower which is key for a product such as this. Nice compact size so fairly unobtrusive and takes us very little space in the bathroom window where it resides. The only minus for me is that when the radio is on the clock is not displayed, the frequency of the radio is instead. Overall an excellent product I would recommend to others.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AE2330 Bathroom radio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AE2330 Bathroom radio

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