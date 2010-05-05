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Utgått
AE6580/00
Portabel radio på resan
Med den här mycket kompakta AM/FM-fickradion från Philips medföljer en kabelvinda för stereohörlurar, vilket gör den till en idealisk portabel radio.
fickformat
Stereohörlurar
0
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2.0
av 5
3
Recensioner
raulillo
05/05/2010
España
Den här recensionen skrevs för AE6580 Radio portátil
Den här recensionen skrevs för AE6580 Radio portátil
jcsalvadores
15/05/2012
España
sintoniza mal las emisoras tanto en am como fm
no sintoniza muy bien las emisoras tanto en am como en fm. Existe siempre mucho sonido de fondo.
Den här recensionen skrevs för AE6580 Radio portátil
Den här recensionen skrevs för AE6580 Radio portátil
Edubaste
21/03/2013
España
Muchas pegas para el precio que tiene
Las pilas, 2, duran un suspiro y no tiene función de apagado automático por lo que la cosa empeora El sintonizador no es muy bueno y hay algunas emisoras que no se cogen bien El estéreo no se puede quitar por lo que mete un zumbido horroroso Los botones de memoria tienen poco relieve y si estás en la cama a oscuras cuesta acertar con el canal
Den här recensionen skrevs för AE6580 Radio portátil
Den här recensionen skrevs för AE6580 Radio portátil