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Utgått

Bärbar radio

AE6580/00

2

| (3) Recensioner

Portabel radio på resan

Med den här mycket kompakta AM/FM-fickradion från Philips medföljer en kabelvinda för stereohörlurar, vilket gör den till en idealisk portabel radio.

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Portabel radio på resan

  • fickformat

  • Stereohörlurar

Enkel rattkontroll för volym och på/av-knapp

0

Hörlursuttag för att lyssna på musik privat

Stereohörlurar

Tekniska specifikationer

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2.0

av 5

3

Recensioner

5
4

05/05/2010

España

España

Den här recensionen skrevs för AE6580 Radio portátil

Den här recensionen skrevs för AE6580 Radio portátil

15/05/2012

España

España

sintoniza mal las emisoras tanto en am como fm

no sintoniza muy bien las emisoras tanto en am como en fm. Existe siempre mucho sonido de fondo.

Den här recensionen skrevs för AE6580 Radio portátil

Den här recensionen skrevs för AE6580 Radio portátil

21/03/2013

España

España

Muchas pegas para el precio que tiene

Las pilas, 2, duran un suspiro y no tiene función de apagado automático por lo que la cosa empeora El sintonizador no es muy bueno y hay algunas emisoras que no se cogen bien El estéreo no se puede quitar por lo que mete un zumbido horroroso Los botones de memoria tienen poco relieve y si estás en la cama a oscuras cuesta acertar con el canal

Den här recensionen skrevs för AE6580 Radio portátil

Den här recensionen skrevs för AE6580 Radio portátil

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