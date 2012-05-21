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Utgått
AE6790/00
Digital radio för dig i farten
Superkompakt digitalradio i fickstorlek med 20 förinställningar och automatisk kanalinställning.
FM/MW, digitalmottagare
20 förinställningar
Stereohörlurar
Batteridriven
Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.
En inbyggd klocka för exakt tid. När radion är avstängd slås klockan på för extra bekvämlighet.
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2.9
av 5
28
Recensioner
tubconn
21/05/2012
Nederland
Goede ontvangst, net design
Ondanks het feit dat de mast in Hoogersmilde nog niet gereed is, een goede ontvangst. In het donker zijn de afstemknopjes moeilijk te voelen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AE6790 Draagbare radio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AE6790 Draagbare radio
03/01/2012
Nederland
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AE6790 Draagbare radio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AE6790 Draagbare radio
10/12/2011
España
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AE6790 Radio portátil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AE6790 Radio portátil