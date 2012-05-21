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Utgått

Bärbar radio

AE6790/00

2.9

| (28) Recensioner

Digital radio för dig i farten

Superkompakt digitalradio i fickstorlek med 20 förinställningar och automatisk kanalinställning.

Visa alla fördelar

med 20 förinställda radiokanaler

Digital radio för dig i farten

  • FM/MW, digitalmottagare

  • 20 förinställningar

  • Stereohörlurar

  • Batteridriven

Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Inbyggd klockfunktion

En inbyggd klocka för exakt tid. När radion är avstängd slås klockan på för extra bekvämlighet.

Fickformat ger bärbarhet

0

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.9

av 5

28

Recensioner

21/05/2012

Nederland

Nederland

Goede ontvangst, net design

Ondanks het feit dat de mast in Hoogersmilde nog niet gereed is, een goede ontvangst. In het donker zijn de afstemknopjes moeilijk te voelen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AE6790 Draagbare radio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AE6790 Draagbare radio

03/01/2012

Nederland

Nederland

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AE6790 Draagbare radio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AE6790 Draagbare radio

10/12/2011

España

España

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AE6790 Radio portátil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AE6790 Radio portátil

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