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Utgått
AJ1000/12
Upp och hoppa till din favoritradiokanal
Vakna till din favoritradiostation eller till en larmsignal. Den här eleganta Philips-klockradion AJ1000/12 har en skärm med spegelfinish. Ställ in två larm så att du och din partner kan vakna vid olika tidpunkter. Vakna mjukt varje dag – med ett leende.
Skärm med spegelfinish
FM, Analog inställning
Dubbelt larm
Vakna till ljudet av favoritradiokanalen eller en larmsignal. Ställ bara in klockradion från Philips på att väcka dig med den radiokanal du senast lyssnade på eller välj att bli väckt med en larmsignal. När väckningstiden inträffar aktiveras radiokanalen eller larmsignalen automatiskt på Philips-klockradion.
För att du inte ska försova dig har Philips-klockradion en snoozefunktion. Om larmet ljuder och du vill sova lite längre trycker du helt enkelt på knappen för repeterande larm och somnar om. Nio minuter senare ljuder larmet igen. Du kan fortsätta trycka på knappen för repeterande larm var nionde minut tills du slutligen stänger av larmet helt.
Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt till en gradvis ökande alarmvolym. Vanliga väckarklockor med inställd volym har antingen för lågt ljud för att väcka dig eller så obehagligt högt ljud att du vaknar alltför abrupt. Välj att vakna till din favoritmusik, radiostation eller alarmsignal. Med den behagliga uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis från svag till någorlunda hög för att väcka dig försiktigt.
3.0
av 5
76
Recensioner
21/08/2011
Danmark
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ1000 Clockradio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ1000 Clockradio
JonnyK
22/07/2012
United Kingdom
Stylish, functional and simple to use.
I was originally drawn to this product due to it's stylish design and appearance. It is reasonably priced, easy to set up and use and the radio has excellent reception.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ1000 Clock Radio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ1000 Clock Radio
jelo52
30/08/2020
France
pratique avec ses 2 alarmes programmables
Ce réveil vous permet de dormir sur vos 2 oreilles, en effet il offre la possibilité de régler la luminosité sur 2 niveaux pour les personnes sensibles, il peut être utilisé soit pour 2 personnes avec des horaires de levée différents ou pour 2 horaires différents suivant les jours, la programmation est intuitive, il suffit de positionner des boutons glissants pour choisir le réglage à faire, ensuite on appuie sur le + ou le - pour le réglage, c'est la même méthode pour regler l'heure de l'horloge et les alarmes. Ensuite on active l'alarme voulue en faisant glisser son bouton, soit en mode radio ou en mode buzzer. Le gros bouton supérieur permet d'arrêter l'alarme même dans le noir.
Fördelar
facile à programmer et grands chiffres de l'horloge, utilisable par un couple
Nackdelar
aucun à mon sens
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ1000 Radio-réveil
Datum för användning 2018-08-30
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ1000 Radio-réveil
Datum för användning 2018-08-30