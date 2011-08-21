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Utgått

Klockradio

AJ1000/12

3

| (76) Recensioner

Upp och hoppa till din favoritradiokanal

Vakna till din favoritradiostation eller till en larmsignal. Den här eleganta Philips-klockradion AJ1000/12 har en skärm med spegelfinish. Ställ in två larm så att du och din partner kan vakna vid olika tidpunkter. Vakna mjukt varje dag – med ett leende.

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Upp och hoppa till din favoritradiokanal

  • Skärm med spegelfinish

  • FM, Analog inställning

  • Dubbelt larm

Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal

Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal

Vakna till ljudet av favoritradiokanalen eller en larmsignal. Ställ bara in klockradion från Philips på att väcka dig med den radiokanal du senast lyssnade på eller välj att bli väckt med en larmsignal. När väckningstiden inträffar aktiveras radiokanalen eller larmsignalen automatiskt på Philips-klockradion.

Repeterande larm för extra snooze

Repeterande larm för extra snooze

För att du inte ska försova dig har Philips-klockradion en snoozefunktion. Om larmet ljuder och du vill sova lite längre trycker du helt enkelt på knappen för repeterande larm och somnar om. Nio minuter senare ljuder larmet igen. Du kan fortsätta trycka på knappen för repeterande larm var nionde minut tills du slutligen stänger av larmet helt.

Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande

Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande

Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt till en gradvis ökande alarmvolym. Vanliga väckarklockor med inställd volym har antingen för lågt ljud för att väcka dig eller så obehagligt högt ljud att du vaknar alltför abrupt. Välj att vakna till din favoritmusik, radiostation eller alarmsignal. Med den behagliga uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis från svag till någorlunda hög för att väcka dig försiktigt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.0

av 5

76

Recensioner

21/08/2011

Danmark

Danmark

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ1000 Clockradio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ1000 Clockradio

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Stylish, functional and simple to use.

I was originally drawn to this product due to it's stylish design and appearance. It is reasonably priced, easy to set up and use and the radio has excellent reception.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ1000 Clock Radio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ1000 Clock Radio

30/08/2020

France

France

pratique avec ses 2 alarmes programmables

Ce réveil vous permet de dormir sur vos 2 oreilles, en effet il offre la possibilité de régler la luminosité sur 2 niveaux pour les personnes sensibles, il peut être utilisé soit pour 2 personnes avec des horaires de levée différents ou pour 2 horaires différents suivant les jours, la programmation est intuitive, il suffit de positionner des boutons glissants pour choisir le réglage à faire, ensuite on appuie sur le + ou le - pour le réglage, c'est la même méthode pour regler l'heure de l'horloge et les alarmes. Ensuite on active l'alarme voulue en faisant glisser son bouton, soit en mode radio ou en mode buzzer. Le gros bouton supérieur permet d'arrêter l'alarme même dans le noir.

Fördelar

facile à programmer et grands chiffres de l'horloge, utilisable par un couple

Nackdelar

aucun à mon sens

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ1000 Radio-réveil

Datum för användning 2018-08-30

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ1000 Radio-réveil

Datum för användning 2018-08-30

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