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Utgått

Klockradio

AJ2000/12

2.7

| (59) Recensioner

Vakna

Vakna till din favoritradiostation eller till en larmsignal. Den här eleganta Philips AJ2000-klockradion har en skärm med spegelfinish. Ställ in två larm så att du och din partner kan vakna vid olika tidpunkter. Vakna mjukt varje dag – med ett leende.

Visa alla fördelar

till din favoritradiokanal

Vakna

  • Skärm med spegelfinish

  • FM, digitalmottagare

  • Dubbelt larm

FM-radio - njut av radion

Med en inbyggd FM-radio kan du njuta av dina favoritlåtar och nyheter på radio - varje dag. Ställ bara in den station som du vill lyssna på.

Reservbatteri säkerställer minnet vid strömavbrott

Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider

Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider

Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in en larmtid för att väcka dig och den andra till din partner.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.7

av 5

59

Recensioner

09/10/2020

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Toppen

Den är snygg och stilren. Älskar den, passar bra in där jag har den. Gillar allt med den, snygg design, fungerar utmärkt, extra fint med spegel finish, bra funktioner. Allt toppen. Finns inget negativt. Rekommenderas till alla

Fördelar

Snygg design, spegel finish, bra funktioner

Nackdelar

Inget

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ2000 Klockradio

Datum för användning 2019-09-09

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ2000 Klockradio

Datum för användning 2019-09-09

24/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Beautiful clock

[Employee of philipsglobal] An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ2000 Clock Radio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ2000 Clock Radio

24/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Beautiful clock

An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ2000 Clock Radio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ2000 Clock Radio

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