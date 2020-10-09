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Utgått
AJ2000/12
Vakna
Vakna till din favoritradiostation eller till en larmsignal. Den här eleganta Philips AJ2000-klockradion har en skärm med spegelfinish. Ställ in två larm så att du och din partner kan vakna vid olika tidpunkter. Vakna mjukt varje dag – med ett leende.
Skärm med spegelfinish
FM, digitalmottagare
Dubbelt larm
Med en inbyggd FM-radio kan du njuta av dina favoritlåtar och nyheter på radio - varje dag. Ställ bara in den station som du vill lyssna på.
Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in en larmtid för att väcka dig och den andra till din partner.
2.7
av 5
59
Recensioner
currilindis
09/10/2020
Sverige
Verifierad köpare
Toppen
Den är snygg och stilren. Älskar den, passar bra in där jag har den. Gillar allt med den, snygg design, fungerar utmärkt, extra fint med spegel finish, bra funktioner. Allt toppen. Finns inget negativt. Rekommenderas till alla
Fördelar
Snygg design, spegel finish, bra funktioner
Nackdelar
Inget
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ2000 Klockradio
Datum för användning 2019-09-09
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ2000 Klockradio
Datum för användning 2019-09-09
Arun
24/02/2018
United Kingdom
Verifierad köpare
Beautiful clock
[Employee of philipsglobal] An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ2000 Clock Radio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ2000 Clock Radio
jonahbear
24/02/2018
United Kingdom
Beautiful clock
An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ2000 Clock Radio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ2000 Clock Radio