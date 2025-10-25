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Utgått
Lättillgänglig väderinformation
Börja dagen på rätt sätt – varje dag. Philips kompakta klockradio har en radiostyrd klocka och grafiska väderprognosikoner med indikatorlampor i flera färger. Din pålitliga personliga meteorolog hjälper dig även att komma i tid – alltid.
Inom-/utomhustemperatur
Bakgrundsbelyst LCD-display garanterar tydlig visning och enkel användning i förhållanden med svagt ljus. Du får klar information direkt.
Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.
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4.5
av 5
15
Recensioner
93%
rekommenderar den här produkten
DonJuan24
25/10/2025
United Kingdom
18 years old and still going strong
I have had this radio for over 17 years and it’s great. The radio has become a little temperamental but the indoor and outdoor door temperature are the real wins.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ260 Weather Clock Radio
Datum för användning 2023-10-25
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ260 Weather Clock Radio
Datum för användning 2023-10-25
dkn2k
27/09/2016
United Kingdom
A delight to own..
I got this item about 6 years ago to replace a more expensive (but no longer working device manufactured by a well known competitor). I'm glad to report that my AJ260/05 is still going strong. Great battery life, excellent display and highly accurate too. What a bargain this was. I'm happy to recommend this product from Philips - although from their perspective, I guess they would prefer to see them being replaced by consumers a little more often!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ260 Weather Clock Radio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ260 Weather Clock Radio
22/03/2011
United Kingdom
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ260 Weather Clock Radio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ260 Weather Clock Radio