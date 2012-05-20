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Utgått
AJ301DB/12
Välj själv hur dagen ska börja!
Släpp loss din bärbara musik hemma. Docka iPod- eller GoGear-spelaren i den kompakta klockradion från Philips för underhållning med kraftfull bas och uteffekt på 12 W RMS. Börja varje dag med musik och få fantastiska ljudupplevelser.
Svart
Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod. Med dockan kan du ansluta iPod-enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Använd fjärrkontrollen till att navigera, välja och spela upp musiken som finns sparad på din iPod. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.
wOOx-tekniken är ett revolutionerande högtalarkoncept för att höra och uppleva en verkligt djup bas som är fylligare än i andra ljudsystem. Speciella högtalarelement arbetar i harmoni med wOOx-baselementen och den exakta samklangen mellan huvudelementet och diskantelementet leder till mjuka övergångar från låga/medelhöga frekvenser till höga. En dubbelfjädrande och helt symmetrisk sandwich-konstruktion ger en låg och exakt bas utan märkbar distorsion. wOOx-högtalarna ger dig en exceptionell djup och dynamisk bas genom att högtalarlådans hela volym utnyttjas för att förstärka musikintrycket.
3.8
av 5
6
Recensioner
Kiki
20/05/2012
België
Geweldige koop voor geweldige prijs
Zeer tevreden met de aankoop, zeer makkelijkte gebruiken.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ301DB Klokradio voor iPod
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ301DB Klokradio voor iPod
johanvos
31/08/2011
België
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ301DB Klokradio voor iPod
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ301DB Klokradio voor iPod
yveltoren
20/05/2012
België
laat te wensen
ipod speelt hoe maar tuner laat het af en toe afweten wat betreft de ontvangt
Den här recensionen skrevs för AJ301DB Klokradio voor iPod
Den här recensionen skrevs för AJ301DB Klokradio voor iPod