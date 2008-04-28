Spela upp och ladda din iPod samtidigt

Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod. Med dockan kan du ansluta iPod-enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Använd fjärrkontrollen till att navigera, välja och spela upp musiken som finns sparad på din iPod. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.