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Utgått

Klockradio för iPod

AJ301D/12

Välj själv hur dagen ska börja!

Släpp loss din bärbara musik hemma. Docka iPod- eller GoGear-spelaren i den kompakta klockradion från Philips för underhållning med kraftfull bas och uteffekt på 12 W RMS. Börja varje dag med musik och få fantastiska ljudupplevelser.

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Vakna till favoritmusik från din iPod

Välj själv hur dagen ska börja!

Spela upp och ladda din iPod samtidigt

Spela upp och ladda din iPod samtidigt

Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod. Med dockan kan du ansluta iPod-enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Använd fjärrkontrollen till att navigera, välja och spela upp musiken som finns sparad på din iPod. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.

wOOx™-högtalare för djup och kraftfull bas

wOOx™-högtalare för djup och kraftfull bas

wOOx-tekniken är ett revolutionerande högtalarkoncept för att höra och uppleva en verkligt djup bas som är fylligare än i andra ljudsystem. Speciella högtalarelement arbetar i harmoni med wOOx-baselementen och den exakta samklangen mellan huvudelementet och diskantelementet leder till mjuka övergångar från låga/medelhöga frekvenser till höga. En dubbelfjädrande och helt symmetrisk sandwich-konstruktion ger en låg och exakt bas utan märkbar distorsion. wOOx-högtalarna ger dig en exceptionell djup och dynamisk bas genom att högtalarlådans hela volym utnyttjas för att förstärka musikintrycket.

Anslutning med aux-ingång för din bärbara MP3-spelare

Anslutning med aux-ingång för din bärbara MP3-spelare

Tekniska specifikationer

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