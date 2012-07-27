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Utgått
AJ3112/12
Välj själv hur dagen ska börja!
Philips klockradio är snygg och väcker dig i tid. Den har en inbyggd AM/FM-radio och du kan välja om du vill vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal.
Kompakt design
Vakna till ljudet av favoritradiokanalen eller en larmsignal. Ställ bara in klockradion från Philips på att väcka dig med den radiokanal du senast lyssnade på eller välj att bli väckt med en larmsignal. När väckningstiden inträffar aktiveras radiokanalen eller larmsignalen automatiskt på Philips-klockradion.
Med den stora skärmen kan du enkelt läsa vad som står. Du kan lätt se tid och larm, även från längre avstånd. Den passar perfekt för äldre och personer med nedsatt syn.
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3.6
av 5
26
Recensioner
Nikki
27/07/2012
United Kingdom
Brilliant little clock radio
I bought this in Tesco and chose it purposely because of the price . It was very cheap and i was unexpectadly pleased with it. It does the job and the radio has a decent reception. You can press a button for irt to play for an hour to go to sleep to and it turns itself off. All in all very good value for money
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3112 Clock Radio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3112 Clock Radio
bobby
02/10/2011
United Kingdom
philips clock radio
very please with this product great value, philips products are well made and last a lifetime
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Den här recensionen skrevs för AJ3112 Clock Radio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3112 Clock Radio
reika
16/06/2014
Nederland
geweldig ding
licht, leuke prijs, makkelijk in te stellen, goed geluid, grote knop voor onderbreking perfect.
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Den här recensionen skrevs för AJ3112 Klokradio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3112 Klokradio