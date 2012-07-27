ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Produktfoto framifrån
  • Primär bild
  • Produktfoto framifrån
  • Primär bild

Utgått

Klockradio

AJ3112/12

3.6

| (26) Recensioner

Välj själv hur dagen ska börja!

Philips klockradio är snygg och väcker dig i tid. Den har en inbyggd AM/FM-radio och du kan välja om du vill vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal.

Visa alla fördelar

Vakna till radio eller signal

Välj själv hur dagen ska börja!

  • Kompakt design

Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal

Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal

Vakna till ljudet av favoritradiokanalen eller en larmsignal. Ställ bara in klockradion från Philips på att väcka dig med den radiokanal du senast lyssnade på eller välj att bli väckt med en larmsignal. När väckningstiden inträffar aktiveras radiokanalen eller larmsignalen automatiskt på Philips-klockradion.

Stor skärm för enkel visning

Med den stora skärmen kan du enkelt läsa vad som står. Du kan lätt se tid och larm, även från längre avstånd. Den passar perfekt för äldre och personer med nedsatt syn.

Reservbatteri säkerställer minnet vid strömavbrott

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.6

av 5

26

Recensioner

27/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant little clock radio

I bought this in Tesco and chose it purposely because of the price . It was very cheap and i was unexpectadly pleased with it. It does the job and the radio has a decent reception. You can press a button for irt to play for an hour to go to sleep to and it turns itself off. All in all very good value for money

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3112 Clock Radio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3112 Clock Radio

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

philips clock radio

very please with this product great value, philips products are well made and last a lifetime

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3112 Clock Radio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3112 Clock Radio

16/06/2014

Nederland

Nederland

geweldig ding

licht, leuke prijs, makkelijk in te stellen, goed geluid, grote knop voor onderbreking perfect.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3112 Klokradio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3112 Klokradio

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.