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Utgått

Klockradio med digital mottagare

AJ3116/12

2.6

| (16) Recensioner

Välj själv hur dagen ska börja!

Philips klockradio är snygg och väcker dig i tid. Den har en inbyggd FM-radio och du kan välja om du vill vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal.

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Vakna till radio eller signal

Välj själv hur dagen ska börja!

  • FM, digitalmottagare

  • Dubbelt larm

  • Backup för tid och larm

Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal

Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal

Vakna till ljudet av favoritradiokanalen eller en larmsignal. Ställ bara in klockradion från Philips på att väcka dig med den radiokanal du senast lyssnade på eller välj att bli väckt med en larmsignal. När väckningstiden inträffar aktiveras radiokanalen eller larmsignalen automatiskt på Philips-klockradion.

Digital FM-mottag. med förinställningar

Digital FM-mottag. med förinställningar

Med digital FM-radio får du ytterligare musikalternativ till din musiksamling på ljudsystemet från Philips. Sök helt enkelt efter kanalen du vill förinställa och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda kanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande

Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande

Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt till en gradvis ökande alarmvolym. Vanliga väckarklockor med inställd volym har antingen för lågt ljud för att väcka dig eller så obehagligt högt ljud att du vaknar alltför abrupt. Välj att vakna till din favoritmusik, radiostation eller alarmsignal. Med den behagliga uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis från svag till någorlunda hög för att väcka dig försiktigt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.6

av 5

16

Recensioner

21/07/2016

España

España

Verifierad köpare

Cumple perfectamente con lo que buscaba

Fácil de usar, cumple perfectamente con la función de despertar. Tiene una buena sintonización y un sonido nítido. Sólo cambiaría el que el volumen de la radio subiese más despacio en la función despertador. Y como posible mejora, añadir banda AM.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3116 Radio reloj con sintonización digital

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3116 Radio reloj con sintonización digital

30/04/2018

Portugal

Portugal

O produto apresenta boa fiabilidade e boas características de funcionamento.

Tem como contra, no meu entender, o design pelo que este deveria ser revisto.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3116 Rádio relógio com sintonização digital

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3116 Rádio relógio com sintonização digital

02/01/2018

France

France

Verifierad köpare

excellent radio reveil

Pour un premier modèle, celui-ci est simple et facile à l'utilisé. Fréquence radio digitale est une bonne idée. Inconvénient: Impossibilité de mémoriser des stations radio.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique

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