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Utgått
AJ3116/12
Välj själv hur dagen ska börja!
Philips klockradio är snygg och väcker dig i tid. Den har en inbyggd FM-radio och du kan välja om du vill vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal.
FM, digitalmottagare
Dubbelt larm
Backup för tid och larm
Vakna till ljudet av favoritradiokanalen eller en larmsignal. Ställ bara in klockradion från Philips på att väcka dig med den radiokanal du senast lyssnade på eller välj att bli väckt med en larmsignal. När väckningstiden inträffar aktiveras radiokanalen eller larmsignalen automatiskt på Philips-klockradion.
Med digital FM-radio får du ytterligare musikalternativ till din musiksamling på ljudsystemet från Philips. Sök helt enkelt efter kanalen du vill förinställa och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda kanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.
Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt till en gradvis ökande alarmvolym. Vanliga väckarklockor med inställd volym har antingen för lågt ljud för att väcka dig eller så obehagligt högt ljud att du vaknar alltför abrupt. Välj att vakna till din favoritmusik, radiostation eller alarmsignal. Med den behagliga uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis från svag till någorlunda hög för att väcka dig försiktigt.
2.6
av 5
16
Recensioner
JavierDG
21/07/2016
España
Verifierad köpare
Cumple perfectamente con lo que buscaba
Fácil de usar, cumple perfectamente con la función de despertar. Tiene una buena sintonización y un sonido nítido. Sólo cambiaría el que el volumen de la radio subiese más despacio en la función despertador. Y como posible mejora, añadir banda AM.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3116 Radio reloj con sintonización digital
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3116 Radio reloj con sintonización digital
doisdedos
30/04/2018
Portugal
O produto apresenta boa fiabilidade e boas características de funcionamento.
Tem como contra, no meu entender, o design pelo que este deveria ser revisto.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3116 Rádio relógio com sintonização digital
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3116 Rádio relógio com sintonização digital
Yanmarval
02/01/2018
France
Verifierad köpare
excellent radio reveil
Pour un premier modèle, celui-ci est simple et facile à l'utilisé. Fréquence radio digitale est une bonne idée. Inconvénient: Impossibilité de mémoriser des stations radio.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique