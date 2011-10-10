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Utgått

Klockradio

AJ3121/05

3.5

| (28) Recensioner

Välj själv hur dagen ska börja!

Philips klockradio är snygg och väcker dig i tid. Den har en inbyggd AM/FM-radio och du kan välja om du vill vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal.

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Välj själv hur dagen ska börja!

Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik

Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik

Med insomningsfunktionen bestämmer du hur länge du vill lyssna på musiken eller radion innan den ska stängas av. Du ställer bara in tiden (högst två timmar) och väljer den CD-skiva eller radiokanal som du vill lyssna på medan du slappnar av. Musiken/radion kommer att fortsätta spela under den tid som du angett för att sedan stängas av automatiskt i ett energisparande vänteläge. Insomningsfunktionen gör att du kan somna in till din favoritmusik eller radiokanal utan att behöva räkna får eller tänka på strömförbrukningen.

Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal

Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal

Vakna till ljudet av favoritradiokanalen eller en larmsignal. Ställ bara in klockradion från Philips på att väcka dig med den radiokanal du senast lyssnade på eller välj att bli väckt med en larmsignal. När väckningstiden inträffar aktiveras radiokanalen eller larmsignalen automatiskt på Philips-klockradion.

AM/FM-radio - njut av radion

AM/FM-radio - njut av radion

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Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.5

av 5

28

Recensioner

10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

This clock will waken the dead!!!

This is an ideal clock for all the family.you can be roused from your sleep by either music,or a buzzer...you can have the music as loud as you need,and the buzzing gets louder if you don't waken right away: believe me;it will waken you.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3121 Clock Radio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3121 Clock Radio

03/08/2014

Nederland

Nederland

9,8

Is een echte aanrader. Prima geluid vooral voor mensen met een slecht gehoor. Verlichting perfect. Bedieningsgemak oké. Kan geen nadelen vinden.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3121 Klokradio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3121 Klokradio

21/09/2012

België

België

Verifierad köpare

zeer goede eigenschappen

zeer praktich in omgang zowel radio als wekkerradio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3121 Klokradio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3121 Klokradio

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