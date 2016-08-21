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Utgått

Klockradio med digital mottagare

AJ3123/12

2.6
| (91) Recensioner
Välj själv hur dagen ska börja!
Klockradion AJ3123/12 är snygg och väcker dig i tid. Den har en inbyggd FM-radio och du kan välja om du vill vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal.
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Välj själv hur dagen ska börja!

Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal

Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal

Vakna till ljudet av favoritradiokanalen eller en larmsignal. Ställ bara in klockradion från Philips på att väcka dig med den radiokanal du senast lyssnade på eller välj att bli väckt med en larmsignal. När väckningstiden inträffar aktiveras radiokanalen eller larmsignalen automatiskt på Philips-klockradion.

Digital FM-mottag. med förinställningar

Digital FM-mottag. med förinställningar

Med digital FM-radio får du ytterligare musikalternativ till din musiksamling på ljudsystemet från Philips. Sök helt enkelt efter kanalen du vill förinställa och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda kanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande

Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande

Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt till en gradvis ökande alarmvolym. Vanliga väckarklockor med inställd volym har antingen för lågt ljud för att väcka dig eller så obehagligt högt ljud att du vaknar alltför abrupt. Välj att vakna till din favoritmusik, radiostation eller alarmsignal. Med den behagliga uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis från svag till någorlunda hög för att väcka dig försiktigt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.6

av 5

91

Recensioner

21/08/2016

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Bra funktioner med två alarm

Bra radio och lättanvänd. Det jag kan önska är att alarmtiden på radion kan vara längre än 30 min. Varför inte valbar?

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3123 Klockradio med digital mottagare

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3123 Klockradio med digital mottagare

21/01/2016

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Utmärkt tidvisare

Philips Klockradio med digital mottagare AJ3123 är ett utomordentligt trevligt sällskap vid sängen! Kan varmt rekommenderas!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3123 Klockradio med digital mottagare

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3123 Klockradio med digital mottagare

22/01/2021

France

France

Verifierad köpare

Bon produit

Ce produit est bien visible.Beau design.Je recommanderais ce produit à ma famille.

Fördelar

Petit format

Nackdelar

Néant

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3123 Radio réveil avec tuner numérique

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3123 Radio réveil avec tuner numérique

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