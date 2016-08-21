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Utgått
AJ3123/12
Vakna till ljudet av favoritradiokanalen eller en larmsignal. Ställ bara in klockradion från Philips på att väcka dig med den radiokanal du senast lyssnade på eller välj att bli väckt med en larmsignal. När väckningstiden inträffar aktiveras radiokanalen eller larmsignalen automatiskt på Philips-klockradion.
Med digital FM-radio får du ytterligare musikalternativ till din musiksamling på ljudsystemet från Philips. Sök helt enkelt efter kanalen du vill förinställa och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda kanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.
Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt till en gradvis ökande alarmvolym. Vanliga väckarklockor med inställd volym har antingen för lågt ljud för att väcka dig eller så obehagligt högt ljud att du vaknar alltför abrupt. Välj att vakna till din favoritmusik, radiostation eller alarmsignal. Med den behagliga uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis från svag till någorlunda hög för att väcka dig försiktigt.
2.6
av 5
91
Recensioner
JanA
21/08/2016
Sverige
Verifierad köpare
Bra funktioner med två alarm
Bra radio och lättanvänd. Det jag kan önska är att alarmtiden på radion kan vara längre än 30 min. Varför inte valbar?
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3123 Klockradio med digital mottagare
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3123 Klockradio med digital mottagare
BKL42
21/01/2016
Sverige
Verifierad köpare
Utmärkt tidvisare
Philips Klockradio med digital mottagare AJ3123 är ett utomordentligt trevligt sällskap vid sängen! Kan varmt rekommenderas!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3123 Klockradio med digital mottagare
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3123 Klockradio med digital mottagare
ricota
22/01/2021
France
Verifierad köpare
Bon produit
Ce produit est bien visible.Beau design.Je recommanderais ce produit à ma famille.
Fördelar
Petit format
Nackdelar
Néant
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3123 Radio réveil avec tuner numérique
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3123 Radio réveil avec tuner numérique